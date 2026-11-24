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Beim FC Bayern geht aller Voraussicht nach ein neues Torhüterteam in die kommende Saison. Dem angeblichen Wunschkandidaten Oliver Baumann würden wohl keine großen Steine in den Weg gelegt werden.

Dass der FC Bayern im kommenden Sommer gerne seinem designierten Stammtorhüter Jonas Urbig eine erfahren Nummer zwei an die Seite Stellen will und sich diesbezüglich in der Bundesliga umschaut, ist längst kein Geheimnis mehr.

Wenn Manuel Neuer und Sven Ulreich ihre Karrieren voraussichtlich nach der laufenden Spielzeit beenden werden, entsteht eine gewisse Vakanz im Torhüterteam hinter Urbig, weshalb in den vergangenen Wochen mehrere Bundesliga-Stammkeeper mit einem Wechsel zum Rekordmeister in Verbindung gebracht wurden.

Zuletzt wurde die Personalie Loris Karius (Schalke 04) durch diverse Medienberichte immer heißer, zuvor wurde aber auch über ein Interesse an Finn Dahmen (FC Augsburg), Urbigs einstiger Konkurrent in Köln Marvin Schwäbe und Oliver Baumann berichtet. Sky hatte den Hoffenheimer zuletzt gar als "Wunschlösung" der Bayern bezeichnet.

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Tatsächlich scheint der 36-jährige Schlussmann der TSG durchaus Eindruck bei den Bayern gemacht zu haben. "Er ist ein super Tormann. Er hat einen unglaublich großen Beitrag geleistet, dass die TSG Hoffenheim jetzt da steht, wo sie steht", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund bei Sky Austria, betonte aber auch, dass in dieser Thematik noch längst nichts konkret sei.

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"Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen, wie wir uns auf der Torwart-Position aufstellen. Sollte es so sein, dass er Thema ist, dann würde ich mich bei Andreas Schicker als Erstes melden", sagte er.

Sollte dieser Fall eintreten und die Münchner in Baumann tatsächlich eine geeignete Nummer zwei hinter Urbig sehen, würden die Kraichgauer der einstigen Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft wohl auch keine all zu großen Steine in den Weg legen, sollte Baumann einen nicht unbedingt unattraktiven Wechsel zum Rekordmeister anstreben.

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Baumann, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2028 läuft, habe es sich "verdient, dass wenn der absolute Wunsch da ist, man drüber sprechen muss", sagte TSG-Sportchef Schicker. Allerdings habe er vielmehr das Gefühl, dass sich Baumann lieber "den Rekord holen will".

Baumann könnte, sofern er von Verletzungen verschont bleibt und er sein Niveau noch länger halten kann, den Rekord des legendären Karl-Heinz Körbel knacken. "Charly" Körbel beendete seine Karriere mit 602 und damit den meisten Bundesligaspielen, Baumann fehlen bis zu dieser Marke noch 70 Partien. Eine Anzahl, die er als Urbig-Vertreter sicher nicht mehr erreichen würde.

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"Olli hat die Möglichkeit, Rekord-Bundesligaspieler zu werden. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Ich würde es mir wünschen, wenn er noch lange bleibt", betonte Schicker daher.

Oliver Baumann: Verhindert die WM-Causa einen Wechsel zum FC Bayern?

Baumann wechselte 2014 für 5,5 Millionen Euro vom SC Freiburg zur TSG und ist seit Jahren einer der besten Torhüter der Bundesliga. Dank seiner starken Leistungen und ständiger Verletzungsprobleme seiner Konkurrenten wie Marc-Andre ter Stegen stieg er unter Julian Nagelsmann zwischenzeitlich sogar zur deutschen Nummer eins auf, ehe der mittlerweile ehemalige Bundestrainer Baumann, der jedes Spiel der WM-Qualifikation absolviert hatte, zu Gunsten einer Rückkehr von Manuel Neuer zur WM absägte.

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Eine Entscheidung, die über alle Maßen scharf kritisiert wurde und auch bei Baumann Spuren hinterlassen hat. "Wie das gelaufen ist - das war unfassbar. Auch nicht nur aus einer Richtung tatsächlich", sagte Baumann Mitte September in einem Interview mit RTL/ntv. Wen er abgesehen von Nagelsmann damit meinte, verriet er nicht. Allerdings hatten in den Tagen vor Nagelsmanns umstrittener Entscheidung besonders Bayern-Profis aus der Nationalmannschaft und auch Bayern-Verantwortliche mal mehr, mal weniger offensichtlich die Werbetrommel für eine Neuer-Rückkehr zur WM gerührt.

Auch deshalb erscheint ein Wechsel von Baumann zu eben jenen Bayern ganz abgesehen von irgendwelchen Stammspieler-Ambitionen durchaus unwahrscheinlich.