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Der Wechsel von Said El Mala zum BVB war eines der größten Transferthemen der Bundesliga im vergangenen Sommer. Er kam letztlich offenbar nicht nur wegen nicht erfüllter Forderungen seitens der Domstädter zustande.

Noch im Sommer hieß es, dass Said El Mala sich einen Wechsel zum BVB gut vorstellen könne. Sogar von einer Einigung zwischen Spieler und Verein war bereits die Rede. Der Transfer platzte letztendlich, weil der 1. FC Köln mehrere Angebote der Dortmunder ablehnte. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sogar öffentlich.

"Wir haben in den vergangenen Tagen offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, die unser letztes Angebot jedoch abgelehnt haben. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot mehr unterbreiten und einen Transfer des Spielers nicht weiter verfolgen", sagte Ricken Mitte August der Funke Mediengruppe.

Nun behauptet El Mala aber in einem Interview mit dem kicker, dass ihn sowohl Angebote des BVB als auch von anderen Vereinen gar nicht gereizt hätten. "Wir waren eigentlich die ganze Zeit mit dem FC in Gesprächen. Es ist kein Geheimnis, dass ich Angebote bekommen habe, die ich mir auch angehört habe. Aber ich konnte mir nichts so richtig vorstellen", sagte der 19-Jährige. Zudem sei ihm von Kölner Seite "etwas aufgezeigt" worden, "was mir gut gefallen hat: die Teamstruktur, wer noch kommen soll, wie wir mit dem Trainer spielen wollen. Das war es, was mich letztlich überzeugt hat".

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Statt eines Wechsel nach Dortmund oder zu Brentford, der ebenfalls auf der Zielgeraden am Veto der El Malas platzte, blieb der zuletzt zum deutschen Nationalspieler aufgestiegene Offensivstar in der Domstadt und verlängerte ebenda sogar seinen Vertrag bis 2031.

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El Mala beim 1. FC Köln: "Hier genau am richtigen Ort"

"Ich spüre die Verantwortung, den Druck und die Erwartung, die die Kölner an mich haben. Aber es tut mir gut. Ein bisschen gekitzelt zu werden, hilft mir immer weiter, weil ich so meistens noch besser performe. Und ich habe viele Leute um mich herum, die mich bei alldem unterstützen, daher bin ich ganz entspannt", sagte El Mala über seinen im Sommer gefassten Entschluss beim Effzeh zu verlängern: " Ich glaube, man sieht, dass ich hier genau am richtigen Ort bin."

Anstatt - Stand jetzt - mit dem BVB um die Meisterschaft und in der Champions League zu spielen, kämpft El Mala mit den Kölnern gegen den Abstieg. Vor dem überraschenden Punktgewinn des Effzeh am vergangenen Freitag beim FC Bayern (1:1) stand Trainer Rene Wagner durchaus zur Disposition. Zum Unverständnis für El Mala, der seinem Coach nun den Rücken stärkte.

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"Ich sehe gerade keine Gründe für Kritik am Trainer", sagte der 19-Jährige und verwies auf "viele gute Spiele", die Köln unter Wagner hingelegt habe, "in denen wir nicht das Ergebnis geholt haben, das wir verdient hätten". Wagner habe ein gutes Verhältnis zu "jedem Spieler" und es gebe "viele Punkte, die ihn auszeichnen".

Am Samstag empfängt der Effzeh den starken Aufsteiger aus Elversberg.