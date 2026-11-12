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Im Podcast "After The Final Whistle" hat sich Niklas Süle zu psychischen Problemen bei seiner BVB-Zeit geäußert.

Die Entscheidung über das Ende seiner aktiven Laufbahn fiel demnach nicht erst nach einer späten Verletzung, sondern reifte bereits über mehrere Jahre hinweg heran. Im Gespräch gewährte der ehemalige deutsche Nationalspieler tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt während seiner letzten beiden Jahre beim BVB, die von zahlreichen Verletzungen und einer schwierigen sportlichen Phase geprägt waren.

In dieser Zeit habe seine Mutter eine deutliche Einschätzung geäußert: "Ich glaube nicht, dass du mit dieser Branche kompatibel bist." Süle habe daraufhin nachgefragt: "Was meinst du? Warum sind das deine Gedanken?"

Der Innenverteidiger führte aus: "Später habe ich viel an mir gearbeitet und mir Hilfe geholt, weil ich zu dieser Zeit an einem dunkleren Ort war - aber nicht privat. Ich fuhr mit dem Auto ins Trainingszentrum, hatte so ein bisschen Panik und dachte: Hey, etwas stimmt nicht. Ich hatte eine Panikattacke."

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Dieses Erlebnis habe seinen Denkprozess hinsichtlich eines vorzeitigen Karriereendes deutlich beschleunigt. "Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht: Vielleicht bist du nicht mehr kompatibel mit dieser Branche", sagte Süle.

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Niklas Süle zog sich beinahe dritten Kreuzbandriss zu

Der Entschluss, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, stand somit schon vor seinem letzten Einsatz fest. Das vorletzte Spiel in Süles Karriere fand bei seinem ehemaligen Jugendklub in Hoffenheim statt. Der Ex-Nationalspieler verletzte sich bei einem Ausrutscher, bei dem der Ball an seine Hand sprach, es Elfmeter gegen den BVB gab und Süle frühzeitig ausgewechselt wurde.

Es bestand die Gefahr einer schweren Verletzung. Bald kam jedoch Entwarnung. Dennoch sagt Süle heute zu diesen Tagen: "Daher kam meine Entscheidung zum Karriereende nicht wegen des Spiels in Hoffenheim, wo ich fast einen dritten Kreuzbandriss erlitten hätte. Sie kam schon lange davor."

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Seine finale Partie absolviert er schließlich vor eigenem Publikum in Dortmund gegen Frankfurt, ebenfalls ein Ex-Klub von Süle. Er wurde kurz vor Schluss eingewechselt. "Ich brauchte nur noch dieses eine letzte Spiel und das war's", sagte er.

Dass sein Abschied vom Profigeschäft tatsächlich erfolgt ist, realisierte Süle erst am Tag nach dieser letzten Partie. Auf das Freitagabendspiel folgte am Samstag eine Zusammenkunft im privaten Kreis.

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Niklas Süle weinte wegen Geschenk seiner Mutter

"Ich hatte eine kleine Gartenparty mit meinen Kindern, meiner Familie, meinen Eltern. Sie machten mir ein paar wirklich schöne, besondere Geschenke. Da realisierte ich zum ersten Mal: Oh ja, es ist jetzt vorbei", erklärte Süle. "Meine Mutter hat meinen ersten Fußballschuh aufgehoben, als ich vier Jahre alt war. Sie hat ihn vergolden lassen und ihn auf so etwas wie einen Pokal gestellt. Da habe ich geweint."

Trotz der langen Vorlaufzeit sei der Moment des Karriereendes schmerzhaft gewesen, da ihm der Sport viele unvergessliche Erlebnisse und Freude bereitet habe: "Ich wusste es seit drei, vier Jahren, dass ich aufhören werde. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber in diesem Moment war es wirklich hart."

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Neben den gesundheitlichen und mentalen Aspekten sprach Süle auch über seine mit den Jahren veränderte Motivationslage. "Mit den Titeln und meiner Zeit bei Bayern München, wo du etwas mehr Geld bekommst, da kommst du an einen Punkt, an dem es immer schwieriger wird, dich jeden Tag zu motivieren", sagte er.

Süle weiter: "Ich habe Fußball immer geliebt, aber ich war nie ein Spieler, der jeden Tag alles, was er hat, in den Fußball investiert hat. Weil Fußball für mich nicht mein Leben ist."