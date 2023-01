Das Bundesliga-Jahr 2023 wird von RB Leipzig und dem FC Bayern eröffnet. Warum wird das Spiel live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Die Bundesliga kehrt aus der langen Winterpause zurück und startet am heutigen Freitag, 20. Januar 2023, mit der Partie RB Leipzig gegen FC Bayern München in den 16. Spieltag. Angepfiffen wird das Spiel um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in der sächsischen Messestadt. Zudem wird das Match live im Free-TV gezeigt / übertragen. Aber warum eigentlich? GOAL klärt auf.

Die Winterpause ist vorüber, die Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der höchsten deutschen Spielklasse mittlerweile abgeschlossen. Mit dem Duell des Tabellendritten aus Leipzig mit Branchenprimus FC Bayern München wird der 16. Spieltag und somit auch das Bundesliga-Jahr 2023 eröffnet.

Damit kehrt auch die Bundesliga in das frei empfangbare Fernsehen zurück. Aber warum eigentlich, wenn RBL gegen FCB weder Saison- noch Rückrundenauftakt ist? Welcher TV-Sender überträgt das Spiel live und wo wird es im LIVE-STREAM gezeigt? Und wo sind die restlichen Begegnungen dieses Spieltags, darunter Werder Bremen gegen den 1. FC Köln und Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, zu sehen?

Warum wird RB Leipzig vs. FC Bayern München im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen? GOAL hat die Antwort.

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Infos zur Bundesliga am Freitagabend

Paarung: RB Leipzig vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga, Saison 2022/23 (16. Spieltag) Datum: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Welche Spiele laufen im frei empfangbaren Fernsehen?

RBL vs. FCB gehört zu den wenigen Live-Übertragungen der Bundesliga im Free-TV. Am Ende der laufenden Spielzeit werden außerdem noch die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga ohne Pay-TV-Vertrag oder Abo zu sehen sein.

Zuständig für die Übertragung ist Sat.1. Um 19.00 Uhr startet der Bundesliga-Abend mit der Vorberichterstattung, ehe um 20.30 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Winterpause sorgt für Anpassungen der Live-Übertragungen

Aufgrund der Winter-WM kommt es zu Anpassungen im Bundesliga-Spielplan und somit auch der Live-Spiele im Free-TV. Normalerweise wird eine Begegnung des 17. Spieltags, dem letzten vor der Winterpause, und des 18. Spieltags, dem ersten nach der Winterpause, live gezeigt.

Da der abschließende Spieltag vor der WM allerdings der 15. und nicht der 17. war, zeigt Sat.1 eine Partie an diesem Wochenende live. Dafür entfällt das Live-Spiel am 18. Spieltag, also dem Auftakt der Rückrunde. Am 17. Spieltag gibt es mit Bayern gegen Köln (Dienstag, 24. Januar) aber eine Live-Übertragung im Free-TV.

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Bundesliga im LIVE STREAM sehen

Einen kostenlosen LIVE-STREAM findet Ihr unter ran.de sowie in der kostenlosen App. Nach einer kurzen Registrierung könnt Ihr diesen abspielen, er startet ebenfalls mit der Vorberichterstattung um 19.00 Uhr.

Bei DAZN werdet Ihr ebenfalls fündig, der private Streamingdienst überträgt das Spiel im Pay-TV oder LIVE-STREAM. Um Zugang zu erhalten, müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Bundesliga im Pay-TV und LIVE STREAM auf DAZN

Gegebenenfalls könnt Ihr die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 bei Eurem bestehenden Pay-TV-Vertrag gegen einen Aufpreis hinzubuchen. Informiert Euch am besten direkt bei Eurem Vertragspartner.

Mit einem Abo direkt bei DAZN habt Ihr Zugriff auf alle Live-Übertragungen. Der Kostenpunkt für das volle Programm von DAZN liegt bei 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 39,99 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Monatsabo. Abrufbar sind die STREAMS via Webbrowser, App und Smart-TV.

Weitere Informationen zu den Paketen bei DAZN erhaltet Ihr HIER.

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Bundesliga live auf DAZN - Infos zum Anbieter

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Highlights und LIVE TICKER zum heutigen Freitagsspiel

Highlights findet Ihr ebenfalls bei DAZN, alternativ könnt Ihr diese am Samstagabend ab 18.00 Uhr in der ARD-Sportschau sehen. Zudem laden ARD, ZDF und Sport1 kurze Clips in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ihren Internetseiten hoch.

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL zu Leipzig gegen Bayern bleibt Ihr zudem auf dem Laufenden und seid stets informiert.

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 10201 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 16% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

63% Niemand in den nächsten Jahren 10201 Stimmen

Warum wird Leipzig vs. FC Bayern im Free TV gezeigt / übertragen? Alle Live-Übertragungen des 16. Bundesliga-Spieltags in der Übersicht