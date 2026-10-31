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Oliver Maywurm

Warum ist die Allianz Arena bei FC Bayern München vs. BVB pink statt rot?

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
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Leuchtet die Allianz Arena für gewöhnlich rot, kommt sie heute bei FC Bayern vs. BVB in Pink daher. Alle Informationen dazu bekommt Ihr hier.

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Am heutigen Samstag steigt in der Allianz-Arena das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, die im Rahmen des 8. Spieltags aufeinandertreffen. Los geht es um 18.30 Uhr.

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Wer genau hinschaut, dem fällt möglicherweise ein Sonderflock auf den Trikots der Bayern-Stars auf. Zudem leuchtet die Allianz-Arena nicht in Rot, sondern in Pink. GOAL erklärt in diesem Artikel die jeweiligen Hintergründe dazu.

Warum ist die Allianz Arena bei FC Bayern München vs. BVB pink statt rot?

Die Bayern-Trikots fallen im Topspiel gegen den BVB heute mit einem speziellen Sonderflock auf. Anlass ist das Engagement des Rekordmeisters und dessen Partner Allianz für die Brustkrebsvorsorge.

Das Allianz-Logo, das auf Ärmel und Brust der FCB-Trikots zu sehen ist, wird am Samstagabend um eine Schleife ergänzt. Dabei handelt es sich um das internationale Zeichen für den Kampf gegen Brustkrebs. Die Bayern wollen damit im Rahmen des "Breast Cancer Awareness Month" Oktober "auf die Bedeutung von Aufmerksamkeit, Vorsorge und Solidarität" hinweisen, hieß es in einer entsprechenden Ankündigung Ende September.

FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Google Pixel Frauen-BundesligaGetty Images
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31. Okt. 2026

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Als weiteres Zeichen für den Kampf gegen Brustkrebs "leuchtet die Allianz Arena an diesem Abend zum Ausklang des pinken Oktobers wie in den Vorjahren in der entsprechenden Signalfarbe", so der FCB. Die Heimstätte der Bayern leuchtet also ausnahmsweise nicht in Rot, sondern in Pink. Auch im vergangenen Jahr war das übrigens gegen den BVB der Fall, als die beiden Giganten am 18. Oktober in München aufeinandergetroffen waren.

"Gemeinsam aufmerksam, gemeinsam in Bewegung, gemeinsam helfen – unter diesem Leitmotiv steht unser diesjähriges Engagement: Mit unseren Aktionen möchten der FC Bayern und die Allianz einmal mehr auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen - und gleichzeitig konkrete Hilfe ermöglichen", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer zu der Initiative. Die pinke Beleuchtung der Allianz-Arena sei "ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit allen Erkrankten und ihren Angehörigen."

Warum ist die Allianz Arena bei FC Bayern München vs. BVB pink statt rot? Übertragung im TV und Livestream

Das Bundesliga-Topspiel zwischen den Bayern und dem BVB wird am Samstagabend live und exklusiv bei Sky übertragen. Zudem gibt es Livestreams via WOW oder SkyGo.

Um zuschauen zu können, benötigt Ihr jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement, eine kostenlose Übertragung des Gipfeltreffens gibt es nicht. Der richtige Kanal für Bayern vs. BVB ist Sky Sport Bundesliga, hier beginnen die Vorberichte um 17.30 Uhr. Kommentator der Partie ist ab 18.30 Uhr dann Wolff Fuss, als Experte fungiert Bayern-Legende Lothar Matthäus.

Spiel

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb

Bundesliga, 8. Spieltag

Datum

Samstag, 31. Oktober 2026

Anstoß

18.30 Uhr

Übertragung im TV und Livestream

Sky / WOW / SkyGo

Vorberichte ab

17.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Experte

Lothar Matthäus

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