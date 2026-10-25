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Warum fehlt Thibaut Courtois heute im Kader von Real Madrid im Clasico gegen Barca? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jose Mourinho?

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FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona
Real Madrid
T. Courtois
A. Lunin
José Mourinho

Warum steht Thibaut Courtois im Clasico gegen den FC Barcelona nicht im Tor von Real Madrid? Wir verraten Euch, weshalb der Schlussmann die Partie verpasst.

Thibaut Courtois wird Real Madrid im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona am heutigen Sonntag (25. Oktober, 21 Uhr) fehlen. Die Königlichen verkündeten den kurzfristigen Ausfall ihres Torhüters erst am Spieltag.

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Ist er verletzt, gesperrt oder handelt es sich sogar um eine Entscheidung von Jose Mourinho? Hier bekommt Ihr die Antwort auf Courtois' Fehlen.

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Warum fehlt Thibaut Courtois heute im Kader von Real Madrid im Clasico gegen Barca? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jose Mourinho?

Thibaut Courtois fällt bei Real Madrid wegen einer Grippeerkrankung aus. Den Stammkeeper erwischte der Infekt kurz vor dem mit Spannung erwarteten Duell mit dem FC Barcelona.

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Für Courtois wird Andriy Lunin zwischen den Pfosten stehen. Der 27-jährige Ukrainer kam unter dem neuen Real-Trainer Mourinho in der laufenden Saison zwar noch nicht zum Einsatz, vertrat den belgischen Schlussmann in der Vergangenheit jedoch bereits mehrfach.

Insgesamt absolvierte Lunin bislang 74 Spiele für die Königlichen. Dabei musste er 91 Gegentore hinnehmen und blieb in 23 Partien ohne Gegentreffer. Zusätzlich wird Nachwuchstorhüter Ilya Voloshyn (19) in den Kader berufen.

Neben Courtois muss Mourinho im Clásico auch auf Vinicius Junior verzichten. Der Brasilianer ist nach seiner Roten Karte gesperrt und wird Real Madrid in LaLiga erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Warum fehlt Thibaut Courtois heute im Kader von Real Madrid im Clasico gegen Barca? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jose Mourinho? Übertragung bei DAZN

Wer den Clasico live verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt bekanntlich die Partien zahlreicher internationaler Topligen.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Moderator Max Siebald, Experte Michael Ballack und Kommentator Jan Platte begleiten Euch durch das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Derzeit bietet DAZN ein Abo-Modell mit einer Laufzeit von 24 Monaten an, bei dem Ihr insgesamt 240 Euro sparen könnt. Auch die Champions League ist im Paket enthalten. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass die Königsklasse ab der kommenden Saison nicht mehr bei DAZN übertragen wird. Stattdessen zeigt der Streaminganbieter künftig die Europa League und die Conference League.

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Warum fehlt Thibaut Courtois heute im Kader von Real Madrid im Clasico gegen Barca? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jose Mourinho? Die wichtigsten Infos zur Übertragung

Begegnung

FC Barcelona vs. Real Madrid

Wettbewerb

LaLiga

Spieltag

10

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Camp Nou, Barcelona

Livestream

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