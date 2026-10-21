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Tim Pflieger
Übersetzt von

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal

Im Champions-League-Topspiel gegen den FC Arsenal muss der FC Bayern München ohne Michael Olise auskommen. GOAL erklärt den Grund für das Fehlen des französischen Offensivstars.

Spitzenfußball der Extraklasse steht an: Am Mittwochabend um 21 Uhr empfängt der FC Bayern München den FC Arsenal in der Königsklasse. Die Münchner brennen nach dem späten 3:3-Dämpfer bei Viking FK auf Wiedergutmachung, während die Engländer mit einer perfekten Bilanz von zwei Siegen und ohne jedes Gegentor anreisen.

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Bei den Gunners fehlt lediglich Abwehrchef William Saliba, der wegen einer Rückenverletzung bis zum Winter pausieren muss. Die Bayern müssen hingegen den Ausfall von Michael Olise verkraften, zudem kommt der Kracher für den noch angeschlagenen Jamal Musiala wohl zu früh.

Aber weshalb genau fehlt Michael Olise dem FC Bayern in der Champions League gegen den FC Arsenal? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?

Ausgerechnet im Topspiel gegen die Gunners muss der deutsche Rekordmeister auf einen seiner wichtigsten Leistungsträger verzichten – ein Fehlen, das sich Michael Olise jedoch selbst anzukreiden hat.

Der Offensivakteur holte sich in der vergangenen Woche beim bitteren 3:3-Unentschieden gegen Viking FK in Norwegen eine Gelb-Rote Karte ab und fehlt den Münchnern am Mittwoch gegen die Londoner somit wegen einer völlig unnötigen Sperre.

Dabei war der Platzverweis absolut vermeidbar: Nachdem der Franzose für ein kleineres Foulspiel bereits verwarnt worden war, ließ er sich von den Gastgebern provozieren und warf den Ball schließlich Viking-Kapitän Zlatko Tripic ins Gesicht.

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Akteur

Michael Olise

Klub

FC Bayern München

Fehlt im Match

gegen den FC Arsenal (Champions League)

Verfügbarkeit

Nicht einsatzbereit wegen Sperre

Ursache

Platzverweis (Gelb-Rot) in der Partie gegen Viking Stavanger

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? - Bayern und Arsenal im direkten Vergleich

Die Münchner Arena erweist sich für den FC Arsenal historisch als extrem schwieriges Pflaster: Von den bisherigen sieben Gastspielen beim FC Bayern verloren die Engländer fünf Partien. Bei einem Unentschieden konnten die Gunners erst ein einziges Mal einen Auswärtssieg aus der bayerischen Landeshauptstadt entführen.

Auch beim Blick auf die gesamte Champions-League-Historie behält der deutsche Rekordmeister die Nase vorn. Von den insgesamt 15 Aufeinandertreffen entschied der FC Bayern acht Duelle für sich, während die Londoner lediglich viermal als Sieger vom Platz gingen. Drei Begegnungen endeten mit einem Remis.

Duell-Ebene

Spiele gesamt

Siege FC Bayern

Unentschieden

Siege FC Arsenal

Heimspiele (in München)

7

5

1

1

Gesamtbilanz

15

8

3

4

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? - die Königsklassen-Partien am Mittwoch

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

Como 1907

Manchester United

18:45 Uhr

OSC Lille

Galatasaray Istanbul

21:00 Uhr

FC Bayern München

FC Arsenal

21:00 Uhr

Real Madrid

RB Leipzig

21:00 Uhr

Inter Mailand

Schachtar Donezk

21:00 Uhr

Aston Villa

Viking Stavanger

21:00 Uhr

Club Brügge

RC Lens

21:00 Uhr

Real Betis

Feyenoord Rotterdam

21:00 Uhr

Sporting Lissabon

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