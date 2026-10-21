Spitzenfußball der Extraklasse steht an: Am Mittwochabend um 21 Uhr empfängt der FC Bayern München den FC Arsenal in der Königsklasse. Die Münchner brennen nach dem späten 3:3-Dämpfer bei Viking FK auf Wiedergutmachung, während die Engländer mit einer perfekten Bilanz von zwei Siegen und ohne jedes Gegentor anreisen.

Bei den Gunners fehlt lediglich Abwehrchef William Saliba, der wegen einer Rückenverletzung bis zum Winter pausieren muss. Die Bayern müssen hingegen den Ausfall von Michael Olise verkraften, zudem kommt der Kracher für den noch angeschlagenen Jamal Musiala wohl zu früh.

Aber weshalb genau fehlt Michael Olise dem FC Bayern in der Champions League gegen den FC Arsenal? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?

Ausgerechnet im Topspiel gegen die Gunners muss der deutsche Rekordmeister auf einen seiner wichtigsten Leistungsträger verzichten – ein Fehlen, das sich Michael Olise jedoch selbst anzukreiden hat.

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Der Offensivakteur holte sich in der vergangenen Woche beim bitteren 3:3-Unentschieden gegen Viking FK in Norwegen eine Gelb-Rote Karte ab und fehlt den Münchnern am Mittwoch gegen die Londoner somit wegen einer völlig unnötigen Sperre.

Dabei war der Platzverweis absolut vermeidbar: Nachdem der Franzose für ein kleineres Foulspiel bereits verwarnt worden war, ließ er sich von den Gastgebern provozieren und warf den Ball schließlich Viking-Kapitän Zlatko Tripic ins Gesicht.

Akteur Michael Olise Klub FC Bayern München Fehlt im Match gegen den FC Arsenal (Champions League) Verfügbarkeit Nicht einsatzbereit wegen Sperre Ursache Platzverweis (Gelb-Rot) in der Partie gegen Viking Stavanger

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? - Bayern und Arsenal im direkten Vergleich

Die Münchner Arena erweist sich für den FC Arsenal historisch als extrem schwieriges Pflaster: Von den bisherigen sieben Gastspielen beim FC Bayern verloren die Engländer fünf Partien. Bei einem Unentschieden konnten die Gunners erst ein einziges Mal einen Auswärtssieg aus der bayerischen Landeshauptstadt entführen.

Auch beim Blick auf die gesamte Champions-League-Historie behält der deutsche Rekordmeister die Nase vorn. Von den insgesamt 15 Aufeinandertreffen entschied der FC Bayern acht Duelle für sich, während die Londoner lediglich viermal als Sieger vom Platz gingen. Drei Begegnungen endeten mit einem Remis.

Duell-Ebene Spiele gesamt Siege FC Bayern Unentschieden Siege FC Arsenal Heimspiele (in München) 7 5 1 1 Gesamtbilanz 15 8 3 4

Warum fehlt Michael Olise heute im Kader des FC Bayern München? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? - die Königsklassen-Partien am Mittwoch