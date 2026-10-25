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Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

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M. Neuer
J. Urbig

Manuel Neuer wird dem FC Bayern München auch im Duell mit dem SC Freiburg fehlen. Was hinter dem erneuten Ausfall des FCB-Kapitäns steckt, erfahrt Ihr hier.

Beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, fehlen dem FC Bayern München neben Trainer Vincent Kompany gleich mehrere Stammkräfte. Nicht nur Luis Diaz, Joshua Kimmich und Min-Jae Kim müssen passen, auch Kapitän Manuel Neuer steht nicht im Kader.

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Warum der Torhüter fehlt? Liegt eine Verletzung oder gar eine Sperre vor? GOAL liefert die Antwort.

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Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Manuel Neuer fällt erneut verletzungsbedingt aus. Wie der FC Bayern München am Samstag mitteilte, leidet der 40-Jährige an einer „anhaltenden Sehnenreizung im Fuß“.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Schlussmann mehrfach aussetzen müssen. Erst im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) kehrte Neuer zwischen die Pfosten zurück. Zuvor hatte er die Partie gegen RB Leipzig verpasst und war beim Königsklassen-Auftritt gegen Viking Stavanger aufgrund leichter Beschwerden nur auf der Ersatzbank gesessen.

Erneut wird Jonas Urbig den Bayern-Kapitän vertreten. Der 23-Jährige gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Neuers, der seine aktive Laufbahn voraussichtlich nach der laufenden Saison beenden dürfte. Damit könnte Urbig soll in der kommenden Spielzeit zur neuen Nummer eins des Rekordmeisters aufsteigen.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung bei DAZN

Die Übertragung der Partie übernimmt DAZN. Der Streamingdienst zeigt bekanntlich sämtliche Bundesliga-Spiele, die am Sonntag ausgetragen werden.

Die Vorberichterstattung startet um 16.45 Uhr und damit etwa 45 Minuten vor dem Anpfiff. Moderator Daniel Herzog, Experte Nils Petersen und Kommentator Lukas Schönmüller begleiten Euch durch den Fußballabend.

Aktuell bietet DAZN noch für begrenzte Zeit ein Sonderabo mit einer Laufzeit von 24 Monaten an. Damit lassen sich insgesamt 240 Euro sparen. Im Paket ist auch die Möglichkeit enthalten, Spiele der Champions League live zu verfolgen. Allerdings ist zu beachten, dass sich die Übertragungsrechte mit Beginn der kommenden Saison ändern: Statt der Königsklasse zeigt DAZN dann die Europa League und die Conference League.

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Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Begegnung

SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

7

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

17.30 Uhr

Ort

Europa-Park-Stadion, Freiburg

Livestream

DAZN

Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? 7. Spieltag der Bundesliga

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20.30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15.30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18.30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15.30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17.30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München


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