Beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, fehlen dem FC Bayern München neben Trainer Vincent Kompany gleich mehrere Stammkräfte. Nicht nur Luis Diaz, Joshua Kimmich und Min-Jae Kim müssen passen, auch Kapitän Manuel Neuer steht nicht im Kader.

Warum der Torhüter fehlt? Liegt eine Verletzung oder gar eine Sperre vor? GOAL liefert die Antwort.

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Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Manuel Neuer fällt erneut verletzungsbedingt aus. Wie der FC Bayern München am Samstag mitteilte, leidet der 40-Jährige an einer „anhaltenden Sehnenreizung im Fuß“.

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Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Schlussmann mehrfach aussetzen müssen. Erst im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) kehrte Neuer zwischen die Pfosten zurück. Zuvor hatte er die Partie gegen RB Leipzig verpasst und war beim Königsklassen-Auftritt gegen Viking Stavanger aufgrund leichter Beschwerden nur auf der Ersatzbank gesessen.

Erneut wird Jonas Urbig den Bayern-Kapitän vertreten. Der 23-Jährige gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Neuers, der seine aktive Laufbahn voraussichtlich nach der laufenden Saison beenden dürfte. Damit könnte Urbig soll in der kommenden Spielzeit zur neuen Nummer eins des Rekordmeisters aufsteigen.

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Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung bei DAZN

Die Übertragung der Partie übernimmt DAZN. Der Streamingdienst zeigt bekanntlich sämtliche Bundesliga-Spiele, die am Sonntag ausgetragen werden.

Die Vorberichterstattung startet um 16.45 Uhr und damit etwa 45 Minuten vor dem Anpfiff. Moderator Daniel Herzog, Experte Nils Petersen und Kommentator Lukas Schönmüller begleiten Euch durch den Fußballabend.

Aktuell bietet DAZN noch für begrenzte Zeit ein Sonderabo mit einer Laufzeit von 24 Monaten an. Damit lassen sich insgesamt 240 Euro sparen. Im Paket ist auch die Möglichkeit enthalten, Spiele der Champions League live zu verfolgen. Allerdings ist zu beachten, dass sich die Übertragungsrechte mit Beginn der kommenden Saison ändern: Statt der Königsklasse zeigt DAZN dann die Europa League und die Conference League.

Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Wichtigste Infos

Begegnung SC Freiburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Spieltag 7 Datum 25. Oktober 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Europa-Park-Stadion, Freiburg Livestream DAZN

Warum fehlt Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Freiburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? 7. Spieltag der Bundesliga

Datum Anstoß Begegnung Fr., 23.10.2026 20.30 Uhr VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Sa., 24.10.2026 15.30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Sa., 24.10.2026 18.30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt So., 25.10.2026 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen So., 25.10.2026 17.30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München



