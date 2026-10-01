Die erste Hälfte der Länderspielpause ist absolviert, nun stehen für die deutsche Nationalmannschaft die nächsten beiden Nations-League-Partien an. Am 1. Oktober (20.45 Uhr) geht es gegen Serbien, drei Tage später wartet am Sonntag Griechenland (20.45 Uhr). Auf Kapitän Joshua Kimmich muss Bundestrainer Jürgen Klopp dabei allerdings verzichten.

Doch warum fehlt der Bayern-Star? Ist Kimmich verletzt oder gesperrt - oder steckt ein anderer Grund dahinter? GOAL klärt auf.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?





Die gute Nachricht für die Fans der deutschen Nationalmannschaft: Kimmichs Abwesenheit hat weder mit einer Verletzung noch mit einer Sperre zu tun. Der 31-Jährige gehört schlicht nicht zum Aufgebot für die zweite Hälfte der Nations-League-Partien. In den ersten beiden Spielen gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) hatte der Bayern-Star jeweils die kompletten 90 Minuten absolviert.

Aufgrund der langen Länderspielpause hatte Klopp insgesamt 44 Spieler nominiert und das Aufgebot auf zwei Kader verteilt. Kimmich war Teil des ersten Kaders. Zwar hatte der Kapitän zuletzt den Wunsch geäußert, auch bei den beiden kommenden Begegnungen dabei zu sein, Klopp entschied sich jedoch dagegen. "Ich hatte bis zuletzt gehofft, zu bleiben, und wäre natürlich gerne geblieben. Aber ich verstehe, dass der Trainer einfach auch andere Jungs kennenlernen möchte."

Für Kimmich richtet sich der Blick damit wieder auf den FC Bayern. Bereits am 10. Oktober steht für den Rekordmeister das nächste Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg auf dem Programm.

Diese Spieler sind abgereist:

Position Spieler Tor Alexander Nübel (Besiktas) Tor Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Abwehr Hennes Behrens (FC Augsburg) Abwehr Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) Abwehr Max Rosenfelder (SC Freiburg) Abwehr Jonathan Tah (Bayern München) Abwehr Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Mittelfeld Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) Mittelfeld Chris Führich (VfB Stuttgart) Mittelfeld Serge Gnabry (Bayern München) Mittelfeld Karim Adeyemi (FC Barcelona) Mittelfeld Jamal Musiala (Bayern München) Mittelfeld Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Mittelfeld Kevin Schade (FC Brentford) Mittelfeld Anton Stach (Leeds United) Angriff Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Angriff Kai Havertz (FC Arsenal)

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Übertragung im TV und Livestream





Deutschland gegen Serbien ist ab 20.15 Uhr live im Free-TV beim ZDF zu sehen. Parallel läuft die Partie kostenlos auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek.

Jochen Breyer führt Euch als Moderator durch die Sendung, Christian Kramer und Per Mertesacker sind als Experten dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Begegnung.

Um die Übertragung des Rückspiels gegen Griechenland kümmert sich am Sonntag RTL.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Wichtigste Infos





Spiel Deutschland vs. Serbien Wettbewerb Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 3. Spieltag Datum Donnerstag, 1. Oktober 2026 (20.45 Uhr) Übertragung live im Free-TV ZDF Übertragung im Livestream sportstudio.de Moderator Jochen Breyer Experte Christian Kramer und Per Mertesacker Kommentator Oliver Schmidt

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland

Position Spieler Tor Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) Tor Finn Dahmen (FC Augsburg) Tor Jonas Urbig (Bayern München) Abwehr Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Abwehr Ridle Baku (RB Leipzig) Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Abwehr Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Abwehr David Raum (RB Leipzig) Abwehr Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Abwehr Philipp Treu (SC Freiburg) Abwehr Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld Lennart Karl (FC Bayern München) Mittelfeld Yannik Engelhardt (SC Freiburg) Mittelfeld Mika Baur (Celtic Glasgow) Mittelfeld Tom Bischof (Bayern München) Mittelfeld Said El Mala (1. FC Köln) Mittelfeld Vitaly Janelt (FC Brentford) Mittelfeld Felix Keidel (SV Elversberg) Mittelfeld Aleksandar Pavlovic (Bayern München) Mittelfeld Derry Scherhant (SC Freiburg) Mittelfeld Florian Wirtz (FC Liverpool) Mittelfeld Bambase Conte (TSG Hoffenheim) Mittelfeld Serge Gnabry (FC Bayern) Angriff Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) Angriff Nick Woltemade (Juventus Turin)



