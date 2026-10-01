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Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
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Joshua Kimmich fehlt dem DFB-Team in den Nations-League-Partien gegen Serbien und Griechenland. Warum der Bayern-Star nicht zum Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp gehört, erklärt GOAL.

Die erste Hälfte der Länderspielpause ist absolviert, nun stehen für die deutsche Nationalmannschaft die nächsten beiden Nations-League-Partien an. Am 1. Oktober (20.45 Uhr) geht es gegen Serbien, drei Tage später wartet am Sonntag Griechenland (20.45 Uhr). Auf Kapitän Joshua Kimmich muss Bundestrainer Jürgen Klopp dabei allerdings verzichten.

Doch warum fehlt der Bayern-Star? Ist Kimmich verletzt oder gesperrt - oder steckt ein anderer Grund dahinter? GOAL klärt auf.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?


Die gute Nachricht für die Fans der deutschen Nationalmannschaft: Kimmichs Abwesenheit hat weder mit einer Verletzung noch mit einer Sperre zu tun. Der 31-Jährige gehört schlicht nicht zum Aufgebot für die zweite Hälfte der Nations-League-Partien. In den ersten beiden Spielen gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) hatte der Bayern-Star jeweils die kompletten 90 Minuten absolviert.

Aufgrund der langen Länderspielpause hatte Klopp insgesamt 44 Spieler nominiert und das Aufgebot auf zwei Kader verteilt. Kimmich war Teil des ersten Kaders. Zwar hatte der Kapitän zuletzt den Wunsch geäußert, auch bei den beiden kommenden Begegnungen dabei zu sein, Klopp entschied sich jedoch dagegen. "Ich hatte bis zuletzt gehofft, zu bleiben, und wäre natürlich gerne geblieben. Aber ich verstehe, dass der Trainer einfach auch andere Jungs kennenlernen möchte."

Für Kimmich richtet sich der Blick damit wieder auf den FC Bayern. Bereits am 10. Oktober steht für den Rekordmeister das nächste Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg auf dem Programm.

Diese Spieler sind abgereist:

Position

Spieler

Tor

Alexander Nübel (Besiktas)

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr

Hennes Behrens (FC Augsburg)

Abwehr

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Abwehr

Max Rosenfelder (SC Freiburg)

Abwehr

Jonathan Tah (Bayern München)

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)

Mittelfeld

Chris Führich (VfB Stuttgart)

Mittelfeld

Serge Gnabry (Bayern München)

Mittelfeld

Karim Adeyemi (FC Barcelona)

Mittelfeld

Jamal Musiala (Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Kevin Schade (FC Brentford)

Mittelfeld

Anton Stach (Leeds United)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Übertragung im TV und Livestream


Deutschland gegen Serbien ist ab 20.15 Uhr live im Free-TV beim ZDF zu sehen. Parallel läuft die Partie kostenlos auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek.

Jochen Breyer führt Euch als Moderator durch die Sendung, Christian Kramer und Per Mertesacker sind als Experten dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Begegnung.

Um die Übertragung des Rückspiels gegen Griechenland kümmert sich am Sonntag RTL.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Wichtigste Infos


Spiel

Deutschland vs. Serbien

Wettbewerb

Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 3. Spieltag

Datum

Donnerstag, 1. Oktober 2026 (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV

ZDF

Übertragung im Livestream

sportstudio.de

Moderator

Jochen Breyer

Experte

Christian Kramer und Per Mertesacker

Kommentator

Oliver Schmidt

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland

Position

Spieler

Tor

Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)

Tor

Finn Dahmen (FC Augsburg)

Tor

Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

David Raum (RB Leipzig)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Yannik Engelhardt (SC Freiburg)

Mittelfeld

Mika Baur (Celtic Glasgow)

Mittelfeld

Tom Bischof (Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Vitaly Janelt (FC Brentford)

Mittelfeld

Felix Keidel (SV Elversberg)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (Bayern München)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Bambase Conte (TSG Hoffenheim)

Mittelfeld

Serge Gnabry (FC Bayern)

Angriff

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Nick Woltemade (Juventus Turin)


Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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