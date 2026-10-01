Die erste Hälfte der Länderspielpause ist absolviert, nun stehen für die deutsche Nationalmannschaft die nächsten beiden Nations-League-Partien an. Am 1. Oktober (20.45 Uhr) geht es gegen Serbien, drei Tage später wartet am Sonntag Griechenland (20.45 Uhr). Auf Kapitän Joshua Kimmich muss Bundestrainer Jürgen Klopp dabei allerdings verzichten.
Doch warum fehlt der Bayern-Star? Ist Kimmich verletzt oder gesperrt - oder steckt ein anderer Grund dahinter? GOAL klärt auf.
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?
Die gute Nachricht für die Fans der deutschen Nationalmannschaft: Kimmichs Abwesenheit hat weder mit einer Verletzung noch mit einer Sperre zu tun. Der 31-Jährige gehört schlicht nicht zum Aufgebot für die zweite Hälfte der Nations-League-Partien. In den ersten beiden Spielen gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) hatte der Bayern-Star jeweils die kompletten 90 Minuten absolviert.
Aufgrund der langen Länderspielpause hatte Klopp insgesamt 44 Spieler nominiert und das Aufgebot auf zwei Kader verteilt. Kimmich war Teil des ersten Kaders. Zwar hatte der Kapitän zuletzt den Wunsch geäußert, auch bei den beiden kommenden Begegnungen dabei zu sein, Klopp entschied sich jedoch dagegen. "Ich hatte bis zuletzt gehofft, zu bleiben, und wäre natürlich gerne geblieben. Aber ich verstehe, dass der Trainer einfach auch andere Jungs kennenlernen möchte."
Für Kimmich richtet sich der Blick damit wieder auf den FC Bayern. Bereits am 10. Oktober steht für den Rekordmeister das nächste Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg auf dem Programm.
Diese Spieler sind abgereist:
Position
Spieler
Tor
Alexander Nübel (Besiktas)
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Abwehr
Hennes Behrens (FC Augsburg)
Abwehr
Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)
Abwehr
Max Rosenfelder (SC Freiburg)
Abwehr
Jonathan Tah (Bayern München)
Abwehr
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Nadiem Amiri (FSV Mainz 05)
Mittelfeld
Chris Führich (VfB Stuttgart)
Mittelfeld
Serge Gnabry (Bayern München)
Mittelfeld
Karim Adeyemi (FC Barcelona)
Mittelfeld
Jamal Musiala (Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Kevin Schade (FC Brentford)
Mittelfeld
Anton Stach (Leeds United)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Übertragung im TV und Livestream
Deutschland gegen Serbien ist ab 20.15 Uhr live im Free-TV beim ZDF zu sehen. Parallel läuft die Partie kostenlos auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek.
Jochen Breyer führt Euch als Moderator durch die Sendung, Christian Kramer und Per Mertesacker sind als Experten dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Begegnung.
Um die Übertragung des Rückspiels gegen Griechenland kümmert sich am Sonntag RTL.
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Wichtigste Infos
Spiel
Deutschland vs. Serbien
Wettbewerb
Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 3. Spieltag
Datum
Donnerstag, 1. Oktober 2026 (20.45 Uhr)
Übertragung live im Free-TV
ZDF
Übertragung im Livestream
sportstudio.de
Moderator
Jochen Breyer
Experte
Christian Kramer und Per Mertesacker
Kommentator
Oliver Schmidt
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Der Kader für die Spiele gegen Serbien und Griechenland
Position
Spieler
Tor
Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)
Tor
Finn Dahmen (FC Augsburg)
Tor
Jonas Urbig (Bayern München)
Abwehr
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
David Raum (RB Leipzig)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Yannik Engelhardt (SC Freiburg)
Mittelfeld
Mika Baur (Celtic Glasgow)
Mittelfeld
Tom Bischof (Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Vitaly Janelt (FC Brentford)
Mittelfeld
Felix Keidel (SV Elversberg)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (Bayern München)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Bambase Conte (TSG Hoffenheim)
Mittelfeld
Serge Gnabry (FC Bayern)
Angriff
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Nick Woltemade (Juventus Turin)