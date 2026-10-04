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Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland
J. Kimmich
J. Musiala

Bundestrainer Jürgen Klopp muss im Duell mit Griechenland auf Jamal Musiala verzichten. Warum der Bayern-Star nicht mit dabei ist und welche Gründe hinter seinem Fehlen stecken, erfahrt Ihr bei GOAL.

Am heutigen Sonntag (4. Oktober) bietet sich der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland die Chance zur Revanche für die erste Niederlage. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Toumba-Stadion in Thessaloniki, wo das DFB-Team bei den Griechen zu Gast ist.

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Verzichten muss Bundestrainer Jürgen Klopp dabei allerdings auf einen wichtigen Leistungsträger: Jamal Musiala steht für das Duell nicht zur Verfügung.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?


Musiala steht der deutschen Nationalmannschaft auch im abschließenden Spiel der Länderspielpause nicht zur Verfügung. Der Offensivstar gehört nicht zum Kader und wäre aufgrund seiner Oberschenkelverletzung ohnehin keine Option für die Partie.

Die Verletzung hatte sich Musiala beim Aufwärmen vor dem Duell mit den Niederlanden zugezogen. In der Folge verpasste er bereits die ersten beiden Begegnungen der Länderspielpause gegen die Niederlande und Griechenland. Auch im letzten Spiel wird der inzwischen 23-Jährige somit nicht zum Einsatz kommen.

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Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Offizielle Aufstellungen

Griechenland

Tzolakis - Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Zafeiris, Kourbelis, Kyziridis, Pavlidis, Masouras - Ioannidis

Deutschland

Urbig - Treu, Thiaw, Anton, Raum - Pavlovic, Bischof, Wirtz, Karl, Scherhant - Burkardt

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Übertragung im TV und Livestream

RTL überträgt das Duell zwischen Griechenland und Deutschland erneut live. Der Kölner Privatsender zeigt die Partie im Free-TV und stellt mit RTL+ zugleich einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufbar.

Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Für die Zuschauer begleiten folgende Gesichter den Länderspiel-Abend:

  • Moderatorin: Laura Wontorra
  • Experte: Lothar Matthäus
  • Kommentator: Wolff Fuss

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Wichtigste Infos


Spiel

Griechenland vs. Deutschland

Wettbewerb

Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag

Datum

Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr)

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im Livestream

RTL+

Moderatorin

Laura Wontorra

Experte

Lothar Matthäus

Kommentator

Wolff Fuss

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Die Tabelle in der Gruppe A2

Platz

Team

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1.

Griechenland

3

+2

7

2.

Niederlande

3

+1

5

3.

Deutschland

3

+1

4

4.

Serbien

3

-4

0

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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