Am heutigen Sonntag (4. Oktober) bietet sich der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland die Chance zur Revanche für die erste Niederlage. Angepfiffen wird die Partie um 20.45 Uhr im Toumba-Stadion in Thessaloniki, wo das DFB-Team bei den Griechen zu Gast ist.

Verzichten muss Bundestrainer Jürgen Klopp dabei allerdings auf einen wichtigen Leistungsträger: Jamal Musiala steht für das Duell nicht zur Verfügung.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp?





Musiala steht der deutschen Nationalmannschaft auch im abschließenden Spiel der Länderspielpause nicht zur Verfügung. Der Offensivstar gehört nicht zum Kader und wäre aufgrund seiner Oberschenkelverletzung ohnehin keine Option für die Partie.

Die Verletzung hatte sich Musiala beim Aufwärmen vor dem Duell mit den Niederlanden zugezogen. In der Folge verpasste er bereits die ersten beiden Begegnungen der Länderspielpause gegen die Niederlande und Griechenland. Auch im letzten Spiel wird der inzwischen 23-Jährige somit nicht zum Einsatz kommen.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Offizielle Aufstellungen

Griechenland Tzolakis - Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Zafeiris, Kourbelis, Kyziridis, Pavlidis, Masouras - Ioannidis Deutschland Urbig - Treu, Thiaw, Anton, Raum - Pavlovic, Bischof, Wirtz, Karl, Scherhant - Burkardt

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Übertragung im TV und Livestream

RTL überträgt das Duell zwischen Griechenland und Deutschland erneut live. Der Kölner Privatsender zeigt die Partie im Free-TV und stellt mit RTL+ zugleich einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement abrufbar.

Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Für die Zuschauer begleiten folgende Gesichter den Länderspiel-Abend:

Moderatorin: Laura Wontorra

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Wichtigste Infos





Spiel Griechenland vs. Deutschland Wettbewerb Nations League 2026/27, Liga A (Gruppe 2), 4. Spieltag Datum Sonntag, 4. Oktober 2026 (20.45 Uhr) Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im Livestream RTL+ Moderatorin Laura Wontorra Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Jürgen Klopp? Die Tabelle in der Gruppe A2