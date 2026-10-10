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Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?

Bundesliga
Augsburg - Bayern München
Augsburg
Bayern München
J. Musiala

Der FC Bayern muss in der Bundesliga gegen den FC Augsburg auf Jamal Musiala verzichten. Weshalb der Offensivspieler im Kader fehlt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Nach der Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf - und Borussia Dortmund ließ zum Auftakt direkt Punkte liegen. Gegen Werder Bremen verspielte der BVB am Freitag eine zwischenzeitliche 2:0-Führung und kam nicht über ein 2:2 hinaus.

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Davon könnte der FC Bayern am heutigen Samstag, den 10. Oktober, profitieren. Mit einem Erfolg im Auswärtsspiel beim FC Augsburg können die Münchner an Dortmund vorbeiziehen und sich die Tabellenführung zurückholen.
Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Allerdings muss Bayern-Trainer Vincent Kompany dabei auf Nationalspieler Jamal Musiala verzichten.

Weshalb der Offensivstar gegen die Fuggerstädter fehlt, verrät GOAL.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?


Musiala kämpft nach wie vor mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich vor einigen Wochen beim Aufwärmen vor dem Duell mit den Niederlanden zugezogen hatte. Dadurch verpasste der Offensivspieler auch die komplette Länderspielpause mit der deutschen Nationalmannschaft.

Am Donnerstag gab es immerhin einen kleinen Fortschritt: Musiala absolvierte erstmals wieder eine Laufeinheit. Schon in der vergangenen Saison war der Nationalspieler monatelang ausgefallen. Entsprechend wichtig ist es für die Münchner, dass ihr Spielmacher nachhaltig zu seiner Fitness zurückfindet.

Trainer Vincent Kompany blickt derweil zuversichtlich auf Musialas Rückkehr. "Ich hoffe, dass er in den nächsten Jahren einfach wieder glücklich Fußball spielen kann. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Wenn man einmal lernt, wie man zurückkommt aus diesen Momenten, dann hat man das fürs Leben. Jamal weiß, wie er sich zurückkämpfen muss", erklärte der Bayern-Coach.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? Übertragung im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga. Wer die Partie lieber im Stream verfolgen möchte, kann auf WOW oder SkyGo zurückgreifen. Für alle Übertragungswege ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die Vorberichte beginnen um 14 Uhr, Kai Dittmann übernimmt den Kommentar.

Alternativ können Fans die Samstagskonferenz der Bundesliga bei DAZN verfolgen. Auch dafür wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Die Übertragung mit der Vorberichterstattung startet ebenfalls um 14 Uhr.

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Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? Wichtigste Infos


Spiel

FC Augsburg vs. FC Bayern München

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Kommentator

Kai Dittmann

Wettbewerb

Bundesliga, 5. Spieltag

Datum

Samstag, 10. Oktober 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Vorberichte bei Sky ab

14 Uhr

Spielort

WWK-Arena, Augsburg

FC Bayern München ohne Jamal Musiala: Warum steht der FCB-Star heute nicht im Kader gegen den FC Augsburg? Der aktuelle Stand in der Bundesliga

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Borussia Dortmund

5

4

1

0

11:4

7

13

2

FC Bayern München

4

3

1

0

14:2

12

10

3

SC Freiburg

4

3

1

0

12:3

9

10

4

SV Werder Bremen

5

2

2

1

10:10

0

8

5

FC Augsburg

4

2

1

1

11:6

5

7

6

Bayer Leverkusen

4

2

1

1

10:5

5

7

7

1. FSV Mainz 05

4

2

1

1

10:6

4

7

8

SV 07 Elversberg

4

2

1

1

8:7

1

7

9

RB Leipzig

4

2

0

2

9:5

4

6

10

Eintracht Frankfurt

4

1

2

1

9:10

-1

5

11

FC Schalke 04

4

1

2

1

3:4

-1

5

12

SC Paderborn 07

4

1

1

2

3:5

-2

4

13

1. FC Köln

4

1

1

2

6:9

-3

4

14

TSG Hoffenheim

4

1

0

3

7:10

-3

3

15

VfB Stuttgart

4

1

0

3

6:9

-3

3

16

Hamburger SV

4

1

0

3

2:13

-11

3

17

1. FC Union Berlin

4

0

1

3

4:17

-13

1

18

Bor. Mönchengladbach

4

0

0

4

6:16

-10

0

Häufig gestellte Fragen

Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.

Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.

Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.

Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.

Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.

Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.

Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.

Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.

Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.

Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.

Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.

Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.

Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.

Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.

Mit dem FC Bayern wurde er bereits sechsmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger, einmal DFB-Pokalsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.

Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.

Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.

Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.

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