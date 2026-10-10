Nach der Länderspielpause nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf - und Borussia Dortmund ließ zum Auftakt direkt Punkte liegen. Gegen Werder Bremen verspielte der BVB am Freitag eine zwischenzeitliche 2:0-Führung und kam nicht über ein 2:2 hinaus.

Davon könnte der FC Bayern am heutigen Samstag, den 10. Oktober, profitieren. Mit einem Erfolg im Auswärtsspiel beim FC Augsburg können die Münchner an Dortmund vorbeiziehen und sich die Tabellenführung zurückholen.

Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr. Allerdings muss Bayern-Trainer Vincent Kompany dabei auf Nationalspieler Jamal Musiala verzichten.

Weshalb der Offensivstar gegen die Fuggerstädter fehlt, verrät GOAL.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany?





Musiala kämpft nach wie vor mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich vor einigen Wochen beim Aufwärmen vor dem Duell mit den Niederlanden zugezogen hatte. Dadurch verpasste der Offensivspieler auch die komplette Länderspielpause mit der deutschen Nationalmannschaft.

Am Donnerstag gab es immerhin einen kleinen Fortschritt: Musiala absolvierte erstmals wieder eine Laufeinheit. Schon in der vergangenen Saison war der Nationalspieler monatelang ausgefallen. Entsprechend wichtig ist es für die Münchner, dass ihr Spielmacher nachhaltig zu seiner Fitness zurückfindet.

Trainer Vincent Kompany blickt derweil zuversichtlich auf Musialas Rückkehr. "Ich hoffe, dass er in den nächsten Jahren einfach wieder glücklich Fußball spielen kann. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Wenn man einmal lernt, wie man zurückkommt aus diesen Momenten, dann hat man das fürs Leben. Jamal weiß, wie er sich zurückkämpfen muss", erklärte der Bayern-Coach.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? Übertragung im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga. Wer die Partie lieber im Stream verfolgen möchte, kann auf WOW oder SkyGo zurückgreifen. Für alle Übertragungswege ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Die Vorberichte beginnen um 14 Uhr, Kai Dittmann übernimmt den Kommentar.

Alternativ können Fans die Samstagskonferenz der Bundesliga bei DAZN verfolgen. Auch dafür wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Die Übertragung mit der Vorberichterstattung startet ebenfalls um 14 Uhr.

Warum fehlt Jamal Musiala heute im Kader des FC Bayern? Verletzt, gesperrt oder Entscheidung von Vincent Kompany? Wichtigste Infos





Spiel FC Augsburg vs. FC Bayern München Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Kommentator Kai Dittmann Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Datum Samstag, 10. Oktober 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Vorberichte bei Sky ab 14 Uhr Spielort WWK-Arena, Augsburg

FC Bayern München ohne Jamal Musiala: Warum steht der FCB-Star heute nicht im Kader gegen den FC Augsburg? Der aktuelle Stand in der Bundesliga