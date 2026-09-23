Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deniz UndavGetty Images
Oliver Maywurm

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter?

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Deutschland
Deutschland - Griechenland
Deutschland - Serbien
Griechenland - Deutschland
D. Undav
Jürgen Klopp

Im ersten DFB-Kader von Jürgen Klopp ist überraschenderweise kein Platz für Deniz Undav. Warum fehlt der Torjäger des VfB Stuttgart?

Insgesamt 44 Spieler, verteilt auf zwei separate Kader, hat der neue Bundestrainer Jürgen Klopp für seine ersten vier Länderspiele mit dem DFB-Team zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober nominiert.

Sport live sehenJetzt anmelden!

Für Deniz Undav vom VfB Stuttgart war dabei überraschenderweise kein Platz. Weder im ersten Aufgebot für die Partien in den Niederlanden und gegen Griechenland noch im zweiten Kader für die Spiele gegen Serbien und in Griechenland ist Undav zu finden. Die Hintergründe dazu erfahrt Ihr jetzt hier bei GOAL.

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter?

Die wichtigste Information direkt zum Start: Undav ist nicht verletzt oder krank und er muss auch keine Sperre in der Nationalmannschaft absitzen. Klopp hat sich schlichtweg dagegen entschieden, den Angreifer in seinen ersten Kader als Bundestrainer aufzunehmen.

Deniz UndavGetty Images

Das kam trotz der Formprobleme, die Undavs Start in die neue Saison beim VfB kennzeichneten, ziemlich überraschend. Schließlich war der 30-Jährige einer der raren Lichtblicke der verkorksten WM 2026, erzielte in vier Turniereinsätzen drei Tore und lieferte zwei Assists. Zudem hat Undav mit neun Treffern in bisher 13 Länderspielen eine herausragende Quote in der Nationalmannschaft vorzuweisen.

Dennoch baut Klopp zu Beginn seiner Ära als DFB-Coach noch nicht auf den Stuttgarter - und erklärte seine Entscheidung auch schon.

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter? Was Klopp und Undav gesagt haben

"Mit Deniz habe ich gesprochen. Er hat seine kleinen Probleme und hat noch nicht in die Saison reingefunden", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vergangene Woche zu Undavs Nicht-Berücksichtigung. Zwar überzeugte Undav bei Stuttgarts 3:1-Sieg gegen Viking FK zum Champions-League-Auftakt mit zwei Vorlagen, auf sein erstes eigenes Tor in der Spielzeit 2026/27 wartet der Vollblutstürmer nach bisher sechs Einsätzen allerdings noch. Zudem hatte Undav zuletzt mit leichten Achillessehnenproblemen zu kämpfen.

"Ich wollte mich für vier Stürmer entscheiden und habe mich für den Moment für die anderen entschieden", führte Klopp seine Erklärung zum Undav-Verzicht aus, der VfB-Star selbst ist natürlich enttäuscht. "Gerade, weil ich mir gedacht habe, dass ich mir zuletzt einen Puffer aufgebaut habe mit der WM und durch die Spiele allgemein im Nationaldress. Das ist anscheinend wieder nicht der Fall", äußerte Undav nach dem jüngsten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (0:1) bei Sky auch etwas Unverständnis für Klopps Entscheidung.

Jurgen Klopp Germany 2026Getty Images

"Ich bin kein Kind von Traurigkeit, ich heule jetzt nicht rum", blickte Undav aber auch schnell wieder nach vorne. "Wenn ich dann im November dabei bin, dann weiß auch der neue Bundestrainer, was ich für ein Typ bin." Eine Rückkehr ins DFB-Team für die Partien in Serbien (13.11.) und gegen die Niederlande (16.11.) im November hat Undav also fest im Blick, während Klopp unterstrich, dass dessen Nicht-Nominierung selbstredend "für den Moment und nicht für die Ewigkeit" sei.

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter? Welche Stürmer stattdessen dabei sind

Für die ersten vier Länderspiele unter Klopp haben vier Mittelstürmer den Vorzug vor Undav erhalten. Im ersten Kader für die Partien in den Niederlanden (24. September) und gegen Griechenland (27. September) berief der neue Bundestrainer Kai Havertz (FC Arsenal) und Neuling Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt).

Im zweiten Aufgebot, das für die Spiele gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) gilt, wurden auf der Neunerposition Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) und Nick Woltemade (Juventus Turin) von Klopp nominiert.

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter? Kader für Niederlande (auswärts) und Griechenland (zuhause)

TOR

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam), Alexander Nübel (Besiktas), Finn Dahmen (FC Augsburg)

ABWEHR

Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Philipp Treu (SC Freiburg), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

MITTELFELD

Joshua Kimmich (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (FC Bayern), Chris Führich (VfB Stuttgart), Bambase Conte (TSG Hoffenheim), Serge Gnabry (FC Bayern), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Kevin Schade (FC Brentford)

ANGRIFF

Kai Havertz (FC Arsenal), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Warum fehlt Deniz Undav im Kader von Deutschland? Verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Jürgen Klopp dahinter? Kader für Serbien (zuhause) und Griechenland (auswärts)

TOR

Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Jonas Urbig (FC Bayern), Finn Dahmen (FC Augsburg)

ABWEHR

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Malick Thiaw (Newcastle United), Ridle Baku (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig)

MITTELFELD

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Tom Bischof (FC Bayern), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Mika Baur (Celtic Glasgow), Lennart Karl (FC Bayern), Said El Mala (1. FC Köln), Florian Wirtz (FC Liverpool), Derry Scherhant (SC Freiburg)

ANGRIFF

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen