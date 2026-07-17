Der Ballon d'Or ist die größte individuelle Auszeichnung im Fußball und wird jährlich an den Weltfußballer der vergangenen Saison verliehen.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Ballon-d'Or-Wahl 2026.

Wann wird der Ballon d'Or vergeben? Und wer wählt den Weltfußballer?





Die 70. Ausgabe der Ballon-d'Or-Verleihung wartet mit einer Premiere auf: Die prestigeträchtige Gala findet anlässlich des Jubiläums erstmals nicht in Paris, sondern in London statt. Die Organisatoren bestätigten den neuen Austragungsort Ende Mai. Die Preisverleihung steigt am Montag, den 26. Oktober.

Seit 1956 wird mit dem Ballon d'Or jährlich der beste Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Neben der Haupttrophäe stehen bei der Gala jedoch noch weitere bedeutende Ehrungen auf dem Programm.

Vergeben werden unter anderem die Kopa-Trophäe für die besten Nachwuchsspieler, die Jaschin-Trophäe für die besten Torhüter sowie die Gerd-Müller-Trophäe für die erfolgreichsten Torschützen der Saison.

Darüber hinaus werden mit der Johann-Cruyff-Trophäe die besten Trainer im Männer- und Frauenfußball ausgezeichnet. Auch die herausragendsten Vereine des Jahres sowie der Gewinner der Socrates-Auszeichnung für besonderes gesellschaftliches Engagement werden im Rahmen der Gala geehrt.

Wann wird der Ballon d'Or vergeben? Und wer wählt den Weltfußballer? Modus, System, Kriterien





Für den Ballon d'Or 2026 wird die komplette Saison vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026 herangezogen. Neben den Auftritten auf Vereinsebene spielt also auch die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika eine wichtige Rolle bei der Bewertung.

Die Entscheidung treffen insgesamt 100 Journalisten aus den bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste. Jeder Wahlberechtigte erstellt aus der offiziellen Shortlist eine persönliche Top-10-Rangliste und vergibt dafür Punkte nach einem festen Schlüssel: Der Erstplatzierte erhält 15 Punkte, der Zweite zwölf, der Dritte zehn, der Vierte acht und der Fünfte sieben Zähler. Die Plätze sechs bis zehn werden mit fünf, vier, drei, zwei beziehungsweise einem Punkt bewertet.

Bei der Wahl fließen mehrere Kriterien ein. Im Mittelpunkt stehen die individuellen Leistungen des Spielers, aber auch gewonnene Titel und Erfolge mit Klub sowie Nationalmannschaft werden berücksichtigt. Zusätzlich spielt das Verhalten auf und neben dem Platz eine Rolle – insbesondere der Fairplay-Gedanke.





Wann wird der Ballon d'Or vergeben? Und wer wählt den Weltfußballer? Übertragung im TV und Livestream





Bis zur Ballon-d'Or-Gala dauert es noch etwas, konkrete Angaben zur TV-Übertragung gibt es daher bislang nicht. Die vergangenen Jahre liefern jedoch einen Hinweis: DAZN dürfte auch diesmal wieder eine Übertragung der prestigeträchtigen Verleihung anbieten. Zudem ist eine Ausstrahlung über Sky ebenfalls möglich.

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