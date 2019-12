Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Mehr Tradition geht nicht! Waldhof Mannheim empfängt die Eintracht zum Duell in der 3. Liga. Goal erklärt, wo das Spiel live übertragen wird.

Eintracht Braunschweig muss am heutigen Sonntag gegen Verfolger Waldhof Mannheim ran und will kurz vor der Winterpause den Relegationsplatz behaupten. Anstoß ist im Mannheimer Carl-Benz-Stadion um 13 Uhr.

Nach 17 absolvierten Spieltagen stehen die Braunschweiger auf Platz drei der Tabelle. Die Konkurrenz aus Mannheim (Platz sieben) könnte mit einem Sieg heute jedoch auf zwei Punkte rankommen und das Rennen um den Aufstieg in die 2. noch spannender gestalten.

Zuletzt in der 2. Liga standen sich die beiden Traditionsklubs übrigens in der Saison 2002/2003 gegenüber. Ein Duell in der 1. Bundesliga ist hingegen schon über 30 Jahre her - das gab es zuletzt 1984/1985.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Mannheim und Braunschweig. Außerdem präsentieren wir kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel der im Überblick

Duell Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig Datum So., 8. Dezember 2019 | 13 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim Zuschauer ‎24.302 Plätze

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Wird die 3. Liga heute im TV übertragen?

Erfahrene Fans der 3. Liga werden wissen, dass manche Begegnungen im Free-TV ausgestrahlt werden und andere lediglich im Pay-TV. Auch die heutige Partie läuft ausschließlich auf MagentaSport.

Die Lokalsender der ARD haben sich keine Rechte gesichert, um Mannheim gegen Braunschweig live zu übertragen. Das Spiel läuft somit nicht im Free-TV.

Beim Pay-TV-Sender MagentaSport wird die Begegnung hingegen live und in voller Länge übertragen. Die Berichterstattung startet um 12.45 Uhr mit Moderator Thomas Wagner, Kommentator Christian Straßburger und Experte Rudi Bommer.

So wird der Pay-TV-Sender MagentaSport empfangen

Jeder Kunde der Telekom kann MagentaSport ein Jahr lang kostenlos empfangen. Anschließend müssen Telekom-Kunden 4,95 Euro monatlich zahlen, um den Kanal weiterhin freizuschalten.

Alle Fußballfans ohne Vertrag bei der Telekom müssen für MagentaSport etwas mehr zahlen. Die Freischaltung für die Pay-TV-Sender kostet dann 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich im Monatsabo.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Hier läuft die 3. Liga im LIVE-STREAM

MagentaSport ist nicht nur im Fernsehen verfügbar, sondern strahlt sein Programm auch im Internet aus. Mannheim gegen Braunschweig ist daher auch via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de empfangbar.

Bild und Ton gleichen dabei der Übertragung im Fernsehen. Deshalb könnt Ihr auch hier bereits um 12.45 Uhr einschalten. Die Streams sind sowohl am PC als auch auf mobilen Geräten abrufbar.

Das Angebot steht allerdings nicht kostenlos zur Verfügung, auch hier wird ein Abonnement benötigt. Die Konditionen könnt Ihr im obigen Abschnitt nachlesen oder auf der offiziellen Webseite von MagentaSport.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Goal berichtet via LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal live vor Ort und berichtet per LIVE-TICKER von der Begegnung zwischen Mannheim und Braunschweig. Hier werden Euch alle wichtigen Aktionen ausführlich geschildert.

Der TICKER ist zudem bestens dazu geeignet, zusätzlich zur TV-Übertragung spannende Einblicke mithilfe von Zahlen und Statistiken zu geben. Klickt Euch über diesen Link zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr kurz vor Spielbeginn nachlesen, wen die Trainer auf den Platz schicken.

Schaut für die offiziellen Aufstellungen später noch einmal vorbei!

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Die Berichterstattung im Überblick