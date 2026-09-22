Während der kommenden Länderspielpause: BVB schickt Duo zur U23

Demnach sollen die beiden Dortmunder Profis zunächst individuelle Laufeinheiten absolvieren, ehe es anschließend zu den Amateuren geht. Ähnliches gilt angeblich auch für das verbliebene Torwart-Team, sowie für einen Großteil der Teams aus Trainern, Physiotherapeuten und vielen anderen Mitarbeitenden.

Während Beier von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Länderspiele in der Nations League nicht ins DFB-Aufgebot berufen wurde, sagte Sabitzer seine Teilnahme an den Partien der österreichischen Nationalmannschaft aus freien Stücken ab. Als Grund dafür nannte er, dass er mit seinen "Kräften sorgsam umgehen" müsse.

Alle anderen gesunden Feldspieler des BVB sind derweil mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs - insgesamt 20 Dortmunder Profis wurden für die XXL-Länderspielpause nominiert.

Verletzte Stars wie Emre Can oder Justin Lerma werden unterdessen weiter regulär in der Reha an ihrem Comeback arbeiten.