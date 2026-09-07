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SV Werder Bremen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Wackelt der erste Bundesliga-Trainer? RB Leipzig hat wohl "Bedenken" bei Martin Demichelis

Bundesliga
M. Demichelis
Transfers
Werder Bremen - RB Leipzig
RB Leipzig

Unter dem neuen Coach Martin Demichelis legte RB Leipzig einen durchwachsenen Start in die neue Saison hin. Wackelt der Argentinier bereits?

Nach Informationen der Bild gäbe es bereits seit der Vorbereitung "durchaus Bedenken" innerhalb des Vereins, ob Demichelis die richtigen Ansätze für das Leipziger Spiel habe.

Demnach sei es intern Thema gewesen, dass der 45-Jährige in seiner bisherigen Laufbahn als Trainer zu wenig Ideen im Spiel mit dem Ball präsentiert hätte.

Zu erkennen war dies unter anderem am vergangenen Wochenende, als Leipzig gegen ein defensiv gut organisiertes Werder Bremen extreme Probleme hatte, torgefährliche Situationen zu kreieren. "Unsere Boxbesetzung war nicht gut genug. Gegen einen sehr tief stehenden Gegner haben wir zu wenige Lösungen gefunden", meinte unter anderem Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Die 1:3-Pleite beim SVW sei ein "richtiger Denkzettel" gewesen, so Schäfer weiter, aus dem man nun umgehend die richtigen Schlüsse ziehen müsse. "Wir brauchen keine einzelnen Spieler herauspicken, ich erwarte eine deutlich andere Leistung. Mit unseren eigenen Ansprüchen können wir das Spiel nicht einfach abhaken."

martin-demichelisGetty Images

Wie startete RB Leipzig unter Martin Demichelis in die neue Saison?

Demichelis hatte das Amt als Cheftrainer des Sachsen erst im zurückliegenden Sommer als Nachfolger des entlassenen Ole Werner übernommen. Zuvor war der langjährige Verteidiger des FC Bayern München beim spanischen Absteiger RCD Mallorca tätig.

Um den Argentinier zu holen, soll Leipzig gar von einer Ausstiegsklausel in Demichelis' Vertrag Gebrauch gemacht haben. Sein Arbeitspapier bei RB läuft bis 2028.

Zum Bundesliga-Auftakt hatte Leipzig einen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Auch im DFB-Pokal gab man sich keine Blöße - Regionalligist Eintracht Trier wurde standesgemäß mit 6:0 bezwungen.

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