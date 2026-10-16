Real Madrid hat sich angeblich mit Jude Bellingham auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags bis 2031 geeinigt. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach hätten die Gespräche über eine Fortführung der Zusammenarbeit bereits zum Ende der letzten Saison begonnen und nun zu einem positiven Ergebnis geführt. Bellinghams ursprünglicher Vertrag in der spanischen Hauptstadt lief ohnehin noch bis 2029.

Mit der Verlängerung sei auch eine Gehaltserhöhung verbunden, die die Leistungen des englischen Nationalspielers im Dress der Königlichen würdigt. Nach einer sensationellen Debütsaison für Real hatte Bellingham - auch aufgrund körperlicher Probleme - in seinem zweiten Jahr in Madrid Probleme. Mittlerweile sind diese nach seiner Schulter-Operation jedoch überstanden und er spielt im Santiago Bernabeu und für England wieder groß auf.

Dem Bericht zufolge trauen die Real-Verantwortlichen Bellingham zu, die Führungsrolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen. Seit den Abschieden von Luka Modric, Toni Kroos und Dani Carvajal hat sich noch kein Spieler zum neuen Leader aufgeschwungen. Bellingham übernehme auf und neben dem Platz jedoch Verantwortung, bei seinen Auftritten gebe er auf dem Feld immer alles, was sowohl die Fans als auch Trainer und Klubführung entsprechend würdigen.

Jude Bellingham hat unter Jose Mourinho eine andere Rolle

Beeindruckt habe Real auch die Tatsache, dass Bellingham die OP auf die Sommerpause verschoben habe, um dem Team im Saison-Endspurt weiter helfen zu können. Zwar blieb Real auch 2025/26 ohne Titel, doch das vom Engländer gesendete Zeichen kam beim Verein gut an.

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In der laufenden Spielzeit steht Bellingham unter dem neuen Trainer Jose Mourinho schon bei drei Toren und drei Assists in der Liga. Der Portugiese lässt den 23-Jährigen in einer freieren Rolle hinter Stürmer Kylian Mbappe spielen, was ihm sichtlich zugutekommt.