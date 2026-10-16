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Daniel Buse

Vorzeitige Verlängerung: Star von Real Madrid unterschreibt offenbar Vertrag bis 2031

La Liga
Real Madrid
J. Bellingham

Er ist einer der Leistungsträger bei den Königlichen - und er bleibt ihnen nun wohl noch länger erhalten.

Real Madrid hat sich angeblich mit Jude Bellingham auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags bis 2031 geeinigt. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach hätten die Gespräche über eine Fortführung der Zusammenarbeit bereits zum Ende der letzten Saison begonnen und nun zu einem positiven Ergebnis geführt. Bellinghams ursprünglicher Vertrag in der spanischen Hauptstadt lief ohnehin noch bis 2029.

Mit der Verlängerung sei auch eine Gehaltserhöhung verbunden, die die Leistungen des englischen Nationalspielers im Dress der Königlichen würdigt. Nach einer sensationellen Debütsaison für Real hatte Bellingham - auch aufgrund körperlicher Probleme - in seinem zweiten Jahr in Madrid Probleme. Mittlerweile sind diese nach seiner Schulter-Operation jedoch überstanden und er spielt im Santiago Bernabeu und für England wieder groß auf.

Dem Bericht zufolge trauen die Real-Verantwortlichen Bellingham zu, die Führungsrolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen. Seit den Abschieden von Luka Modric, Toni Kroos und Dani Carvajal hat sich noch kein Spieler zum neuen Leader aufgeschwungen. Bellingham übernehme auf und neben dem Platz jedoch Verantwortung, bei seinen Auftritten gebe er auf dem Feld immer alles, was sowohl die Fans als auch Trainer und Klubführung entsprechend würdigen.

Jude Bellingham hat unter Jose Mourinho eine andere Rolle

Beeindruckt habe Real auch die Tatsache, dass Bellingham die OP auf die Sommerpause verschoben habe, um dem Team im Saison-Endspurt weiter helfen zu können. Zwar blieb Real auch 2025/26 ohne Titel, doch das vom Engländer gesendete Zeichen kam beim Verein gut an.

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In der laufenden Spielzeit steht Bellingham unter dem neuen Trainer Jose Mourinho schon bei drei Toren und drei Assists in der Liga. Der Portugiese lässt den 23-Jährigen in einer freieren Rolle hinter Stürmer Kylian Mbappe spielen, was ihm sichtlich zugutekommt.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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