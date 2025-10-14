Weltmeisterschaft - WM Gruppe D Los Angeles Stadium

Das Spiel USA gegen Paraguay startet am 13. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 21:00 Uhr EST.

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Der Anpfiff in Los Angeles ist für beide Teams wichtig, denn sie wollen sich in einer starken Gruppe behaupten. Unter großem Druck muss US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino zeigen, dass sein System mit hohem Pressing und vertikalen Angriffen auch zu Hause funktioniert. Gegenüber steht eine kampferprobte paraguayische Mannschaft unter dem taktisch versierten Trainer Gustavo Alfaro, der das Team zu einer defensiv starken Einheit geformt hat. Im modernen Los Angeles Stadium könnte das Duell sofort zum WM-Klassiker werden. Da in Gruppe D mit der Türkei ein Turnier-Schwergewicht und eine agile australische Mannschaft warten, könnte ein Fehltritt am ersten Spieltag schwer wiegen. Für die USA ist das Spiel eine Gelegenheit, die eigene Entwicklung auf heimischem Boden zu zeigen und eine zehnjährige Phase der Suche nach Identität abzuschließen. Für Paraguay markiert das Spiel das Ende eines 16-jährigen Exils: Seit dem Lauf von 2010 kehrt die Mannschaft erstmals zurück. Sobald die Scheinwerfer angehen, entsteht in der Arena ein Kessel. Taktische Geduld und das Durchbrechen der Abwehr entscheiden über die drei Punkte.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Der Weg der USA zur Heim-WM

Als Mitausrichter dieses historischen Turniers mit 48 Mannschaften neben Mexiko und Kanada umging die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft die strapaziösen regionalen Qualifikationsrunden vollständig. Anstatt einen mehrrundigen CONCACAF-Qualifikationszyklus durchlaufen zu müssen, sicherten sich die "Stars and Stripes" ihren Platz im Turnier automatisch in dem Moment, als die FIFA die gemeinsame nordamerikanische Bewerbung bestätigte.

Das Fehlen hochkarätiger Qualifikationsspiele stellte jedoch eine Herausforderung dar: Wie formt man eine turnerprobte Mannschaft nur mit Freundschaftsspielen und kontinentalen Turnieren? Der Druck des Heimspiels führte schließlich zu einem Umbruch im Management, der in der Ernennung von Mauricio Pochettino zum Cheftrainer gipfelte. Sein Auftrag lautete, eine junge Generation von Talenten aus Europa zu einer Einheit zu formen. Deshalb nutzte Pochettino die Zeit vor dem Turnier, um den Kader gegen Top-Gegner zu testen. Ohne das Sicherheitsnetz einer Qualifikationstabelle wurde jedes Vorbereitungsspiel zu einem Härtetest, der den jungen Kader auf die hohen Erwartungen vorbereiten sollte, wenn er schließlich in Los Angeles aufläuft.

Paraguays Meisterleistung in der Qualifikation

Im Gegensatz dazu erreichte die Albirroja die WM-Endrunde 2026 durch das Überleben des CONMEBOL-Rundenturniers, einem echten Abnutzungskrieg. Nach 16 Jahren ohne WM-Teilnahme, die bis zum Viertelfinaleinzug 2010 zurückreichen, beendete Paraguay das Turnierfluch nicht mit Offensivfußball, sondern mit einer defensiven Leistung: In 18 Spielen ließen die Südamerikaner nur zehn Gegentore zu.

Den Wendepunkt brachte die Ernennung des Taktikers Gustavo Alfaro im August 2024. Der argentinische Coach übernahm eine Mannschaft, die zu Beginn der südamerikanischen Qualifikation kämpfte, und setzte auf Psychologie sowie Nationalstolz. Er forderte sein Team auf, die historische "Kampfkraft" wiederzuentdecken, die lange mit dem paraguayischen Fußball verbunden ist.Unter seiner Führung kletterte Paraguay in der Tabelle nach oben und blieb in neun Spielen ungeschlagen, darunter Siege gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay. Alfaro veranlasste, dass die Abwehr zu einer fast undurchdringlichen Mauer wurde. So überstand die Mannschaft den Schlussspurt unter Hochdruck, holte den letzten direkten CONMEBOL-Startplatz und kehrte hart erkämpft ins Rampenlicht des Weltfußballs zurück.

Team-News USA vs. Paraguay

Aufstellung der USA

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino nominierte für das historische Turnier auf heimischem Boden einen 26-Mann-Kader. Er setzte auf Balance und berief neben dem Kern der in Europa spielenden "goldenen Generation" acht Profis aus der MLS. Trotz einer anspruchsvollen Vorbereitungsphase ohne das Sicherheitsnetz von Qualifikationsspielen wirkt die Mannschaft vor dem Auftakt in Los Angeles konzentriert.

Flügelspieler Christian Pulisic reist mit der Erfahrung des AC Mailand zum Turnier und spielt links in der Startelf. Im Sturm kämpfen Folarin Balogun von Monaco und Ricardo Pepi vom PSV um den Platz in der Mitte. Im Mittelfeld stehen Juventus-Profi Weston McKennie und Bournemouth-Kapitän Tyler Adams. In der Abwehr steht der 38-jährige Charlotte-FC-Veteran Tim Ream im Fokus: Kommt der Innenverteidiger gegen Paraguay zum Einsatz, ist er offiziell der älteste US-Spieler bei einer Männer-Weltmeisterschaft der FIFA.

Team-News Paraguay

Die Albirroja reisen mit einem stabilen Kader und viel Abwehrkontinuität nach Kalifornien, nachdem sie den 18-Spiele-Marathon der CONMEBOL-Qualifikation absolviert haben. Trainer Gustavo Alfaro hat sein 26-Mann-Aufgebot ohne größere Verletzungssorgen festgelegt und setzt auf eine robuste, physische Spielweise, die zu seinen defensiven Prinzipien passt.

Auf den Außenbahnen stehen mit Brightons Spielmacher Julio Enciso und Newcastles Flügelspieler Miguel Almirón zwei Vertreter aus der Premier League, die für schnelle Konter sorgen sollen. Das eigentliche Fundament von Alfaro liegt jedoch in der defensiven Achse. Kapitän Gustavo Gómez von Palmeiras und Omar Alderete führen eine Abwehr an, die in der Qualifikation nur zehn Gegentore zuließ, während São Paulos Box-to-Box-Mittelfeldspieler Damián Bobadilla voraussichtlich neben dem oft unterschätzten defensiven Anker Andrés Cubas aufläuft.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Mauricio Pochettino (USA)

Mauricio Pochettino will das Team auf heimischem Boden auf Weltniveau bringen und bringt viel Erfahrung auf die amerikanische Bank. Der argentinische Taktiker setzt auf dynamisches Gegenpressing, eine stabile Abwehr und schnellen Vertikal-Umschaltfußball.

Pochettino setzt auf ein 4-2-3-1- oder 4-3-3-System, fordert vollen körperlichen Einsatz und schickt seine Außenverteidiger immer wieder nach vorne. Eine hohe Abwehrlinie verkürzt das Spielfeld. Seine größte taktische Aufgabe bei diesem Turnier lautet, das schnelle Angriffsspiel mit sicherer Abwehr zu verbinden, wenn Gegner mit Kontern die Lücken nutzen wollen, die die aufrückenden amerikanischen Reihen hinterlassen.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Gustavo Alfaro, eine legendäre Figur im südamerikanischen Fußball, hat sich einen unbestrittenen Ruf als defensiver Architekt und Motivator im internationalen Fußball erarbeitet. Nachdem er zuvor Ecuador bei der Weltmeisterschaft 2022 betreut hatte, leitete Alfaro in Asunción eine Wende ein, indem er tiefgreifende psychologische Konditionierung, historische nationale Identität und absoluten taktischen Pragmatismus nutzte.

Alfaro setzt auf eine robuste, körperliche Abwehr im 4-3-3- oder 4-4-2-System, die das Zentrum dicht macht. Seine Teams rücken als kompakter Block im Mittelfeld oder tiefer zusammen, verzichten bewusst auf Ballbesitz und nehmen dem gegnerischen Spielmacher so den Raum. Alfaro minimiert operative Risiken in der eigenen Verteidigungszone und verlässt sich auf ein dominantes Innenverteidiger-Duo, das den Strafraum kontrolliert, bevor er Standardsituationen im Umschalten nutzt oder direkte, explosive Flügelspieler im Konter auf den Weg schickt, um entscheidende Tore zu erzielen.

USA vs. Paraguay: Die wichtigsten Duelle

Christian Pulisic gegen Gustavo Gómez: Das definitive Spitzenduell dieses Aufeinandertreffens in Gruppe D. Pulisic geht als unangefochtener Leitwolf der USMNT in das Turnier und wird versuchen, von der linken Seite nach innen zu ziehen, um Überzahlsituationen zu schaffen und die Halbräume auszunutzen. Er trifft direkt auf eine Mauer, die Paraguays erfahrener Kapitän Gustavo Gómez anführt. Der Innenverteidiger von Palmeiras gilt als Titan des tiefen Blocks. Seine Kraft, seine Sprintstärke nach hinten und seine Kopfballstärke zwingen Pulisic zu schnellem Kombinationsspiel statt zu Soloaktionen.

Antonee Robinson vs. Miguel Almirón: Ein taktisches Duell zweier Spieler, die mit den körperlichen Anforderungen schneller Umschaltbewegungen vertraut sind. Robinsons ständige Überlappungsläufe über links sind wichtig für Pochettinos Breite in der Offensive, doch Miguel Almirón von Newcastle stellt seine Positionierung auf die Probe. Almirón agiert auf der rechten Seite der paraguayischen Umschaltlinie und glänzt mit hoher Laufbereitschaft und Tempo im Gegenpressing. Robinson muss seine Vorstöße genau timen, denn jeder Ballverlust könnte die US-Abwehr sofort Almiróns schnellen Kontern aussetzen.

Weston McKennie vs. Diego Gómez: Das Duell um die Kontrolle im Mittelfeld. McKennie liefert die physische Präsenz in der Luft und schafft mit seinen Läufen Räume im amerikanischen Mittelfeld. Er trifft direkt auf Brightons aufstrebenden Star Diego Gómez. Der junge paraguayische zentrale Mittelfeldspieler ist das Herzstück von Alfaro Mittelfeld und verbindet defensives Laufspiel mit Druckresistenz. Wer die Zweikämpfe um den zweiten Ball gewinnt und das Tempo der Ballverteilung bestimmt, verschafft seiner Nation einen großen taktischen Vorteil.

Team-News & Aufstellungen

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Form





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Tabelle

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