Vorschau Südkorea vs. Tschechien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Guadalajara Stadium

Das Spiel Südkorea gegen Tschechien beginnt am 12. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 21:00 Uhr EST.

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Südkorea gegen Tschechien: Hintergrund

Der Anpfiff in Zapopan ist für beide Teams wichtig, denn sie wollen sich in einer starken Gruppe behaupten. Unter großem Druck im eigenen Land muss Südkoreas Nationaltrainer Hong Myung-bo zeigen, dass sein System des vertikalen Spiels auf der Weltbühne funktioniert. Sie treffen auf eine kampferprobte tschechische Mannschaft unter der Leitung von Miroslav Koubek, dem ältesten Trainer des Turniers, der das Team nach 20 Jahren wieder zur Weltmeisterschaft führt. Die Höhe und die mexikanische Hitze könnten den Klassiker sofort entstehen lassen. Mexiko und das dynamische Südafrika warten schon, daher kann ein Fehlstart schwerwiegende Folgen haben. Südkorea will seine kontinentale Stärke zeigen, alte Führungsstreitigkeiten hinter sich lassen und seinen technischen Fortschritt präsentieren. Für die Tschechische Republik markiert das Spiel das emotionale Ende einer 20-jährigen Pause vom Rampenlicht des Weltfußballs. Wenn am Nachmittag die Sonne auf den hochgelegenen Rasen von Zapopan brennt, macht die dünne Luft das Stadion zum Prüfstand. Taktische Ausdauer und gezielte Wechsel entscheiden darüber, wer mit den drei Punkten nach Hause fährt.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Südkoreas Weg nach Nordamerika

Südkoreas Weg zur elften WM-Teilnahme in Folge zeigte die für das Team typische Beständigkeit, während im Hintergrund bedeutende innere Veränderungen liefen. Die Taegeuk Warriors meisterten zunächst die zweite Runde der AFC-Asien-Qualifikation und holten in einer Gruppe mit China, Thailand und Singapur 16 von 18 möglichen Punkten.

Die eigentliche Bewährungsprobe kam während der hart umkämpften AFC-Qualifikation in der Gruppe B der dritten Runde. Südkorea wechselte mehrfach den Trainer, bis schließlich der ehemalige Kapitän Hong Myung-bo das Amt übernahm. Trotzdem blieb die Mannschaft in fast der gesamten Qualifikationsphase ungeschlagen. Den entscheidenden Meilenstein setzten sie in Basra im Irak. Vor 55.000 lautstarken Fans blieben sie ruhig, diszipliniert und nutzten einen Platzverweis gegen den Irak. Kim Jin-gyu und Oh Hyeon-gyu trafen zum 2:0, das ihnen früh das Ticket nach Mexiko sicherte.

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Das Playoff-Drama der Tschechischen Republik

Im Gegensatz dazu buchte die Národní Tým das Ticket für die WM-Endrunde 2026 auf dem wohl stressigsten und kräftezehrendsten Weg. Nach der verpassten direkten Qualifikation in der UEFA-Gruppenphase musste das Team in die europäischen Playoffs im "Path D"-Format.

Ihre Playoff-Kampagne wurde sofort zu einem legendären Kapitel in der modernen tschechischen Fußballgeschichte. Im Halbfinale trafen sie im Sinobo-Stadion in Prag auf eine hartnäckige irische Nationalmannschaft. Nachdem sie in der regulären Spielzeit zurücklagen, retteten sie noch ein dramatisches 2:2-Unentschieden, bevor sie extreme psychische Gelassenheit bewiesen und sich in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzten.

Nur fünf Tage später, am 31. März 2026, trafen sie in der Generali Arena auf Dänemark. Wie schon im Halbfinale lagen sie zurück, glichen in der Verlängerung zum 2:2 aus und behielten im entscheidenden Moment ihre defensive Ordnung. Im Elfmeterschießen setzten sie sich 3:1 durch und beendeten eine 20-jährige Durststrecke seit der Qualifikation 2006.

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Südkorea gegen Tschechien – Aufstellungen

Kader-News Südkorea

Südkoreas Cheftrainer Hong Myung-bo kann aus einem fast vollständigen 26-Mann-Kader wählen. Er beendete die dritte Qualifikationsrunde an der Spitze von Gruppe B im AFC. Trotz politischer Kritik an seiner Arbeit wirkt das Team in Mexiko geschlossen. Son Heung-min spielt links, Stürmer Hwang Hee-chan kehrt nach seiner Knöchelverletzung aus der Saisonendphase in die Startelf zurück. Lee Kang-in soll von rechts für Impulse sorgen, während Cho Gue-sung als einziger Mittelstürmer stürmen wird.

Team-News Tschechische Republik

Das Národní Tým erreichte Mexiko nach einem holprigen Weg. Die Mannschaft gewann in den UEFA-Playoffs zweimal im Elfmeterschießen gegen Irland und Dänemark und beendete damit eine 20-jährige WM-Pause. Miroslav Koubek nominierte seinen endgültigen 26-Mann-Kader nach einem 2:1-Testspielsieg gegen den Kosovo in Prag. Der Kader ist national geprägt: 17 Spieler kommen aus der tschechischen ersten Liga, davon zehn von Slavia Prag.

Die wichtigste Neuigkeit beim Kader ist die Nominierung des 17-jährigen Mittelfeldtalents Hugo Sochurek, der sich nach seinem Länderspieldebüt gegen den Kosovo einen Platz im endgültigen Kader erkämpft hat. Sochurek wird das Turnier voraussichtlich von der Bank aus beginnen. Tomáš Souček und Patrik Schick bilden das Rückgrat der Startelf. Ladislav Krejčí formiert mit Holeš und Hranáč die Dreierkette.

Trainerprofile & taktische Philosophien

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Hong Myung-bo (Südkorea)

Hong Myung-bo, eine Ikone des asiatischen Fußballs, ging als Kapitän Südkoreas bei der WM 2002 im eigenen Land bis ins Halbfinale. Seine erneute Ernennung zum Nationaltrainer vor diesem Turnier löste in den Medien Seouls politische Kritik und administrative Debatten aus.

Taktisch setzt Hong auf intensives Pressing, klare Ordnung und schnelle Vertikalpässe. Sein 4-2-3-1-System soll langen Seitenwechseln ausweichen. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler sollen sofort nach vorne spielen, um die Flügelstars einzusetzen. In Mexiko muss Hong die defensive Ordnung in der Höhenlage wahren und zugleich Gegner bezwingen, die das Tempo bewusst drosseln.

Miroslav Koubek (Tschechische Republik)

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Mit 74 Jahren reist Miroslav Koubek als ältester Trainer der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 nach Mexiko. Der erfahrene Taktiker setzt auf Pragmatismus, eine stabile Defensive und auf Resultate. Er hat die tschechische Nationalmannschaft zu einem robusten Defensivblock geformt, der auch längere Phasen ohne Ballbesitz aushält.

Koubek setzt auf ein organisiertes 3-4-1-2-System mit klarer räumlicher Abstimmung. Dank seiner vertrauten Club-Kenntnisse wechselt sein Team geschmeidig zwischen Mittel- und Tiefblock. Im eigenen Defensivdrittel minimiert er Risiken, indem er ein körperbetontes Zentrum nutzt, um Duelle zu gewinnen. Danach schaltet er schnell auf seine Zielspieler oder nutzt Standards, um Chancen zu kreieren.

26-Mann-WM-Kader

Südkoreanischer WM-Kader

Torhüter: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Verteidiger: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Mittelfeld: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Stürmer: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

WM-Kader der Tschechischen Republik

Torhüter: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Verteidiger: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Mittelfeld: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Stürmer: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Südkorea gegen Tschechien: Die wichtigsten Duelle

Kim Min-jae gegen Patrik Schick: Dieses Duell im Strafraum steht sinnbildlich für die Konfrontation zweier Schwergewichte. Schick, Leverkusens 191 cm großer Zielspieler, überzeugt mit Raumgefühl, Luftmacht und starkem Spiel als Anspielstation. Kim Min-jae steht unter Beschuss: Der Innenverteidiger des FC Bayern muss seine Schnelligkeit und Kraft nutzen, um Schick klare Annahmen zu verwehren, vor allem bei Standards und tiefen Flanken.

Son Heung-min gegen die tschechische Abwehr: Son geht als unangefochtener Talisman und emotionaler Anführer Südkoreas in seine vierte Weltmeisterschaft. Er wird nach Lücken auf den Außenbahnen suchen, um mit seinem starken rechten Fuß nach innen zu ziehen. Allerdings trifft er auf eine tschechische Abwehr, die sich einer starken Teamchemie rühmt – allein aus dem heimischen Spitzenklub Slavia Prag stammen zehn Spieler. Kann Sons individueller Glanz einen synchronisierten tiefen Block knacken?

Lee Jae-sung gegen Tomáš Souček: Das taktische Duell im Mittelfeld. Souček ist Box-to-Box-Spieler bei West Ham und tschechischer Kapitän mit 89 Länderspielen, viel Ausdauer und starkem Kopfballspiel. Lee Jae-sung soll Souček aus der Position locken und in den Halbräumen agieren, um Südkoreas vertikale Konter zu starten.

Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form





Bilanz

KOR Letzte 2 Spiele CZE 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Tschechien 1 - 2 Südkorea

Tschechien 5 - 0 Südkorea 2 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2





Tabelle

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NordVPN

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