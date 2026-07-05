Vorschau Portugal vs. Spanien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Portugal gegen Spanien: Anpfiff am 6. Juli 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Die iberischen Nachbarn treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft aufeinander

Wie viele vorausgesagt haben, kämpfen die Nachbarn um einen Platz im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Wer setzt sich in diesem Duell durch?

Wie Portugal und Spanien hierher kamen

Portugal hat bisher wechselhaft gespielt. Die Mannschaft blieb ungeschlagen und kassierte nur zwei Gegentore in vier Partien, wirkte aber beim 1:1 gegen die DR Kongo und beim 0:0 gegen Kolumbien nicht rund. Erst ein Siegtreffer in der 94. Minute durch Goncalo Ramos, den neuen Rekordtransfer des AC Mailand, brach den Kroaten das Herz – und für zusätzliche Dramatik sorgte ein nach VAR-Eingriff in der allerletzten Sekunde aberkanntes Tor der Kroaten in einem Spiel, in dem insgesamt vier Tore aberkannt wurden.

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Die Spanier unter Luis de la Fuente erfüllen bisher die Erwartungen als Favorit. Sie blieben ohne Gegentor, besiegten Saudi-Arabien 4:0 und Uruguay 1:0. Das 0:0 gegen den Außenseiter Kap Verde überraschte, passt aber zu diesem Turnier der Überraschungen. Keiner der Sieger von 2006, 2010 und 2014 (Italien, Spanien und Deutschland) hat seit dem Titelgewinn ein K.o.-Spiel gewonnen. "La Roja" will diese Serie beenden. In der ersten K.o.-Runde besiegte Spanien Österreich 3:0.

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Oyarzabal zeigt Nervenstärke in wichtigen Spielen

Mikel Oyarzabal ist zwar nicht der bekannteste Name im spanischen Kader, doch der Bilbao-Stürmer zeigte mit zwei Treffern gegen Österreich erneut seine Nervenstärke.

Barcelonas Teenager-Superstar Lamine Yamal erhielt dosierte Einsatzzeiten: Gegen Kap Verde stand er 19 Minuten auf dem Platz, gegen Saudi-Arabien 45 Minuten und erzielte ein Tor, gegen Uruguay 76 Minuten. Gegen Österreich nominierte De La Fuente den Barcelona-Star in die Startelf, und er kam auf 85 Minuten – ein gutes Zeichen für den Trainer.

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Ronaldo oder Ramos – oder beide?

Gonçalo Ramos’ Torjägerleistung gegen Kroatien gibt Trainer Roberto Martínez viel zu denken, wenn er seine Mannschaft für das Spiel gegen Spanien aufstellt. Es ist nicht undenkbar, dass Cristiano Ronaldo nach den Ereignissen von 2022 auf der Bank sitzt – schließlich erzielte Ramos als sein Ersatz beim 6:1 gegen die Schweiz einen Hattrick. Doch Ronaldos Elfmeter gegen Kroatien und seine Leistung gegen Usbekistan deuten darauf hin, dass er in der Startelf steht. Ramos bleibt eine starke Option als Einwechselspieler hinter einem starken Mittelfeld mit dem PSG-Duo João Neves und Vitinha.

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Voraussichtliche Aufstellung Portugals

Spanien (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Voraussichtliche Aufstellung Spanien

Spanien (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Schlüsselstatistiken: Portugal gegen Spanien

Mikel Oyarzabal von Real Sociedad erzielte vier der acht spanischen Turniertore und bereitete eines vor. In seinen letzten 16 Startelfeinsätzen war er an 24 Toren beteiligt.

Sechs der acht Spiele Portugals in diesem Jahr standen zur Halbzeit unentschieden.

Spanien blieb in neun seiner letzten zehn Pflichtspiele ohne Gegentor.

Portugals 26-köpfiger Kader

Torhüter: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Verteidiger: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mittelfeld: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Stürmer: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Mailand), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris St-Germain).

Spaniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Verteidiger: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mittelfeld: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Stürmer: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Roberto Martínez hat die voraussichtliche Aufstellung für das Spiel gegen Portugal noch nicht bestätigt. Die aktuellen Kaderangaben verzeichnen keine Verletzungen oder Sperren. Aktuelle Informationen will der Verband kurz vor Anpfiff bekannt geben.

Auch Luis de la Fuente hat die voraussichtliche Startelf Spaniens noch nicht genannt. Verletzungen oder Sperren liegen derzeit nicht vor. Nico Williams und Yeremy Pino fehlten im letzten Spiel gegen Österreich wegen Leisten- beziehungsweise Schulterproblemen. Ihr Einsatz steht noch nicht fest. Weitere News folgen rechtzeitig zum Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell zwischen Portugal und Spanien endete am 8. Juni 2025 in der UEFA Nations League A 2:2. Zuvor gewann Spanien im September 2022 in Lissabon 1:0, während sich die Teams im Juni 2022 in Sevilla 1:1 trennten. In den letzten fünf Duellen setzte sich keine Mannschaft durch: je ein Sieg für Portugal und Spanien, dazu zwei Unentschieden. Beide Teams zeigen, dass sie auf diesem Niveau schwer zu schlagen sind.

Tabelle

Spanien belegte den ersten Platz in Gruppe H, während Portugal sich als Zweiter in Gruppe K für das Achtelfinale qualifizierte.