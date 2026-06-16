Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Boston Stadium

Das Spiel Irak gegen Norwegen beginnt am 16. Juni 2026 um 22:00 Uhr GMT und 18:00 Uhr EST.

Getty Images

Irak gegen Norwegen: Hintergrund

Das Duell in Massachusetts hat große Bedeutung für beide Teams, die in einer der stärksten Gruppen des Turniers optimal starten wollen. Unter wachsendem Druck im eigenen Land will Iraks Trainer Graham Arnold zeigen, dass seine fleißige, gut organisierte Mannschaft auf der größten Fußballbühne überraschen kann – gestützt auf Disziplin und die Durchschlagskraft von Stürmer Aymen Hussein. Ihnen steht eine explosive, körperlich starke norwegische Mannschaft unter Ståle Solbakken gegenüber. Ihr System soll die Offensivkraft von Erling Haaland und Martin Ødegaard freimachen. Im Boston Stadium (Gillette Stadium) mit seinen erstklassigen Einrichtungen und der leidenschaftlichen Turnieratmosphäre könnte das Duell eines der besten Spiele der Eröffnungsrunde werden.

Da mit Frankreich und Senegal zwei weitere starke Teams in Gruppe I spielen, darf sich weder Irak noch Norwegen einen Fehlstart leisten. Irak sieht die Partie als Chance, die taktische Entwicklung unter dem erfahrenen australischen Trainer zu zeigen und will ein historisches Ergebnis für eine fußballbegeisterte Nation, die seit 1986 wieder bei einer WM dabei ist. Norwegen will das Potenzial seiner "goldenen Generation" nutzen und bei der ersten WM seit 1998 ein Zeichen setzen. Wenn in Foxborough die Lichter brennen, werden Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels sichtbar. Defensive Ordnung, präzises Spielmanagement und wenige Fehler entscheiden, wer den wichtigen Auftaktsieg holt.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen und per Live-Stream verfolgen

Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Iraks langer Weg aufs große Parkett

Der Weg des Irak zum Turnier war lang; die Mannschaft absolvierte eine Qualifikationsrunde mit 21 Spielen – das war die längste aller Teams auf dem Weg nach Nordamerika. Die Löwen von Mesopotamien starteten stark und gewannen ihre Gruppe in der zweiten Runde mit sechs Siegen, bevor sie sich durch eine umkämpfte dritte Runde kämpften.

Ein knappes Ergebnis zwang den Irak in die entscheidenden Endrunden der AFC-Qualifikation, die in einem 3:2-Gesamtsieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in den kontinentalen Play-offs mündeten. Die letzte Hürde war das interkonföderale Play-off-Turnier in Monterrey, wo der Irak auf Bolivien traf. Stürmerstar Aymen Hussein führte seine Mannschaft an, und Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari erzielte per Elfmeter das späte Siegtor zum 2:1. Damit holte der Irak das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft und beendete eine 40-jährige Abwesenheit vom globalen Turnier.

Getty Images

Norwegens makellose kontinentale Leistung

Während der Irak einen mehrstufigen Marathon überstand, zeigte Norwegen eine Qualifikation voller Dominanz. In der anspruchsvollen UEFA-Gruppe I mit Italien baute die nordische Mannschaft eine starke Einheit auf, die alle Gruppengegner klar bezwang.

Grundlage des Erfolgs war eine makellose Bilanz unter Trainer Ståle Solbakken. Norwegen gewann alle acht Spiele, holte 24 Punkte und sicherte sich den ersten Platz in der Gruppe. Stürmer Erling Haaland erzielte in der Qualifikation 16 Tore, darunter fünf gegen Moldawien. Martin Ødegaard lieferte die Vorlagen. So kehrte Norwegen erstmals seit 1998 dank seiner Offensive zurück.

Irak vs. Norwegen – Aufstellungen

Irak – Mannschaftsnews

Die "Löwen von Mesopotamien" reisten mit dem Selbstvertrauen eines langen, aber erfolgreichen Qualifikationswegs nach Boston und setzten sich im interkontinentalen Play-off durch. Trainer Graham Arnold nominierte einen 26-Mann-Kader, der Erfahrung aus dem Ausland mit engagierten heimischen Talenten verbindet. Zu Hause lastet großer Druck auf dem Team, doch Arnolds Defensivkonzept steht vor dem Anpfiff.

Im Zentrum des irakischen Spiels steht der erfahrene Stürmer Aymen Hussein, der mit seiner Präsenz und seinen Aktionen im Strafraum die Spitze bildet. Der Flügelspieler Ali Jasim soll ihn von außen unterstützen, während Spielmacher Amir Al-Ammari das Mittelfeld stabilisiert und das Tempo in den Umschaltphasen bestimmt. In der Abwehr organisieren der erfahrene Rebin Sulaka und Zaid Tahseen die Abwehrreihe und bilden damit einen Schutzschild vor dem zurückkehrenden Kapitän und Stammtorhüter Jalal Hassan.

Norwegen – Mannschaftsnachrichten

Norwegen ist in Massachusetts angekommen und profitiert von einem 26-köpfigen Kader, den das Team nach einer fehlerfreien Qualifikation in Europa zur Verfügung hat. Die Stimmung im Lager ist sehr gut, und die Philosophie von Cheftrainer Ståle Solbakken wirkt. Der größte Vorteil für die Mannschaft ist, dass ihr Kern aus Weltklasse-Spielern fit ist – Europas gefährliche Offensivkräfte können also auf der Weltbühne auftreten.

Erling Haaland gilt als gefährlichster Stürmer des Turniers. An seiner Seite wird wahrscheinlich Alexander Sørloth spielen, der wie Haaland körperlich stark und pressingstark ist. Dahinter lenkt Arsenal-Regisseur Martin Ødegaard als kreativer Chef das Spiel aus dem offensiven Mittelfeld. Im Mittelfeld arbeitet Sander Berge als defensives Schutzschild, während das Innenverteidiger-Duo Leo Østigård und Kristoffer Ajer die Abwehr organisiert, um Torhüter Ørjan Nyland zu schützen.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Graham Arnold (Irak)

Getty Images

Graham Arnold ist ein ehrgeiziger, strukturierter und motivierender Anführer. Er hat der irakischen Nationalmannschaft, die für ihr rohes Flair und wechselhafte Koordination bekannt ist, taktische Disziplin und defensive Stabilität gebracht. Nach seinem Erfolg mit Australien rückte Arnold ins internationale Rampenlicht und einigte die "Löwen von Mesopotamien". Er führte eine Kultur der Teamorientierung ein und entwarf einen widerstandsfähigen Plan, der Arbeitsmoral und physische Präsenz des Kaders maximiert.

Taktisch setzt Arnold auf eine pragmatische, defensiv stabile Philosophie. Im Fokus stehen Kompaktheit und schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Er bevorzugt ein organisiertes 4-2-3-1 oder ein funktionales 4-3-3 mit zwei disziplinierten Sechsern, die die Abwehr absichern und Passwege blockieren. Unter seiner Führung verzichtet der Irak auf riskante Kombinationen im Ballbesitz, verlangt eine klare, schnelle Verteilung auf die Flügel und nutzt die physische Präsenz des Stürmers Aymen Hussein, um das Spiel zu verzögern. Seine größte taktische Aufgabe in Boston lautet, den Defensivblock gegen einen Weltklasse-Angriff hochkonzentriert zu halten, Fehler im eigenen Drittel zu minimieren und bei Kontern eiskalt zu bleiben.

Ståle Solbakken (Norwegen)

Getty Images

Ståle Solbakken hat sich als Taktiker etabliert, der Norwegens „goldene Generation“ zum Durchbruch führte und mit einer dominanten Qualifikationsphase die jahrzehntelange Turnierpause beendete. Der akribische Trainer förderte kollektives Selbstvertrauen und offensive Geschlossenheit und erntet Lob für seine Fähigkeit, eine strenge defensive Struktur mit kreativen, effektiven Angriffen zu verbinden.

Solbakken setzt auf ein aggressives 4-3-3-System mit hohem Pressing, das den Spielaufbau des Gegners früh stört und Kontrolle durch physische und technische Überlegenheit erzeugt. Seine Taktik lebt von strenger Positionsdisziplin in der Viererkette, einem defensiven Mittelfeldspieler, der Bälle gewinnt, und der kreativen Freiheit von Spielmacher Martin Ødegaard im letzten Drittel. Sobald die Mannschaft den Ball sicher hat oder in vorderster Position gewinnt, spielt sie direkt und vertikal, um sofort die Weltklasse-Laufstärke von Erling Haaland zu nutzen. Im Auftaktspiel will Solbakken den kompakten Mittelfeldblock des Irak schnell durchbrechen, eine hohe Abwehrlinie halten, um Konter zu verhindern, und per physischer Überzahl den ersten Sieg sichern.

26-Mann-WM-Kader

Iraks WM-Kader

Torhüter: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Verteidiger: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Mittelfeldspieler: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Stürmer: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Norwegens WM-Kader

Torhüter: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Verteidiger: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Mittelfeld: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Stürmer: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

Getty Images

Irak gegen Norwegen: Die wichtigsten Duelle

Aymen Hussein gegen Leo Østigård: Dieses Duell im Strafraum ist ein echtes Schwergewichtsduell. Hussein, der physisch starke Torjäger der"Lions of Mesopotamia", deren Tore den historischen, mehrstufigen Qualifikationsmarathon des Irak anführten, überzeugt mit Kraft, Kopfballstärke und präziser Positionierung im Strafraum. Østigård steht unter Beschuss. Der aggressive und hartnäckige norwegische Innenverteidiger setzt sein Timing, seine Kraft und seine Kopfballstärke ein, um Hussein in der Luft zu stoppen und ihm keinen Zentimeter zu gönnen, damit dieser weder das Spiel verzögern noch aufs Tor schießen kann.

Haaland vs. irakische Abwehr: Duell der Gegensätze Erling Haaland geht als Norwegens zentraler Angreifer und als Europas torgefährlichster Stürmer ins Turnier. In der Qualifikation erzielte er 16 Tore und sorgte damit für Aufsehen. Im Strafraum sucht er Lücken und prüft Abwehrreihen mit seiner direkten Beschleunigung. Davor steht jedoch eine eingespielte, engagierte irakische Innenverteidigung um Rebin Sulaka und Zaid Tahseen. Kann Haalands physische Klasse und seine Effizienz den kompakten asiatischen Block knacken, der mit kollektiver Disziplin Elite-Stürmer frustriert?

Martin Ødegaard vs. Amir Al-Ammari: Das taktische Duell im Mittelfeld. Ødegaard ist Spielmacher und Kapitän Norwegens. Mit seiner Spielübersicht, seiner technischen Gelassenheit und seiner Widerstandsfähigkeit gegen Pressing zieht er Gegner aus dem offensiven Mittelfeld auseinander. Al-Ammari soll das Tempo bremsen. Er setzt auf Disziplin, Laufstärke und starke Balleroberungen, deckt Ødegaard, verschließt zentrale Passwege und leitet schnelle Konter ein.

Team-News & Aufstellungen

Iraks Cheftrainer Graham Arnold hat vor dem Spiel noch keine Aufstellung bestätigt. Bislang liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren im Kader vor. Weitere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff, sobald die Aufstellung klar ist.

Auch Norwegens Trainer Staale Solbakken hat noch keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, und zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Verletzungs- oder Sperrprobleme bestätigt worden. Aktualisierungen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Der Irak gewann zwei der letzten fünf Spiele, verlor zwei und spielte einmal remis. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Spanien am 4. Juni, ein respektables Ergebnis zum Abschluss der Turniervorbereitung. Zuvor besiegten sie Bolivien in einem WM-Interkontinental-Qualifikationsspiel 2:1 und Andorra in einem Freundschaftsspiel 1:0. Beide Niederlagen kassierten sie beim FIFA Arab Cup im Dezember 2025: 0:1 gegen Jordanien und 0:2 gegen Algerien.

Norwegen hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Marokko am 7. Juni, nachdem die Mannschaft am 1. Juni 3:1 gegen Schweden gewonnen hatte. Im März spielte sie 0:0 gegen die Schweiz und besiegte im November 2025 in der UEFA-WM-Qualifikation Italien 4:1. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 1:2 gegen die Niederlande im März. Norwegen erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen dem Irak und Norwegen verzeichnet. Daten zum direkten Vergleich für diese Begegnung sind derzeit nicht verfügbar.

Tabelle

In Gruppe I belegt der Irak vor dem Auftaktspiel Platz zwei, Norwegen steht auf Rang drei.