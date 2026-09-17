Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Bournemouth gegen Liverpool beginnt am 20. September 2026 um 08:00 Uhr EST und 12:00 Uhr GMT.

Bournemouth gegen Liverpool: Premier-League-Vorschau

Andoni Iraola reist am Sonntag mit Liverpool an die Südküste, um dort auf seinen früheren Klub Bournemouth zu treffen.

Die Cherries nutzen ihre Chancen nicht

Unter dem neuen Cheftrainer Marco Rose ist Bournemouth in allen vier Premier-League-Spielen in dieser Saison in Führung gegangen, konnte aber keines davon gewinnen. Die letzten drei Partien endeten unentschieden, gegen Brentford, Newcastle und Everton. Marcus Tavernier erzielte bislang drei der sechs Tore des Teams, während Stürmer Evanilson in der Premier League auf Rang zwei bei den kreierten Großchancen steht. Obwohl der 20-jährige brasilianische Flügelspieler Rayan in dieser Saison noch ohne Tor und Vorlage ist, zeigen seine Leistungen, dass er zu den aufregendsten Talenten im Weltfußball gehört.

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Liverpool startet schlecht in die Spiele

Liverpool hat in dieser Saison drei der ersten vier Partien unentschieden gespielt und dabei gegen Newcastle und Nottingham Forest jeweils nach zweimaligem Rückstand noch Punkte geholt. Der bislang einzige Ligasieg war ein 2:0 bei Ipswich, zuletzt gab es an der Anfield Road ein 0:0 gegen Fulham. Zu Hause gewann Liverpool zuletzt in der Champions League gegen Atletico Madrid und im EFL Cup gegen Tottenham Hotspur. An die letzte Reise nach Bournemouth hat das Team jedoch keine guten Erinnerungen.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

In den letzten 10 Duellen zwischen diesen beiden Teams fielen 40 Tore.

Bournemouth gewann das entsprechende Duell der vergangenen Saison mit 3:2.

Voraussichtliche Aufstellungen

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Teamnews & Kader

Bournemouth-Cheftrainer Marco Rose muss in diesem Spiel auf mehrere Spieler verzichten. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic und Tyler Adams werden alle als verletzt geführt, wodurch Rose nur ein ausgedünnter Kader zur Verfügung steht. Sperren sind für die Heimmannschaft derzeit nicht verzeichnet.

Auch Liverpool geht mit Verletzungssorgen in die Partie. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa und Vitezslav Jaros fallen im Kader von Andoni Iraola allesamt aus. Für die Gastmannschaft liegen keine Sperren vor, und Updates zu den wahrscheinlichen Aufstellungen werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

Bournemouth verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete in der Premier League 2:2 gegen Brentford, zuvor gab es im Verlauf der Saison auch ein 2:2 gegen Newcastle United. Die Cherries besiegten in diesem Lauf Lincoln City im Carabao Cup mit 4:0 und holten damit ihren einzigen Sieg. In diesen fünf Spielen erzielte Bournemouth acht Tore und kassierte sieben, wobei sich die Unfähigkeit, Führungen zu verteidigen, als wiederkehrendes Thema erwies.

Liverpool holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Fulham in der Premier League. Davor besiegte Liverpool Atletico Madrid in der Champions League mit 2:1 und gewann in der Liga mit 2:0 bei Ipswich Town. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool sechs Tore und kassierte vier, wobei in den letzten beiden Partien zusammen nur zwei Tore fielen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. Januar 2026 statt, als Bournemouth Liverpool im Vitality Stadium in der Premier League mit 3:2 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Liverpool dreimal, Bournemouth kam auf einen Sieg, und auch ein weiteres Spiel an der Anfield Road ging im August 2025 mit 4:2 an Liverpool. In diesen fünf Begegnungen erzielte Liverpool 13 Tore, Bournemouth kam auf sieben.

Tabelle

In der aktuellen Premier-League-Tabelle steht AFC Bournemouth auf Platz 15, Liverpool belegt Rang sieben.