Vorschau Ägypten vs. Iran: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Ägypten vs. Iran: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Seattle Stadium

Der Anpfiff ertönt am 27. Juni 2026 um 03:00 Uhr GMT bzw. am 26. Juni 2026 um 23:00 Uhr EST.

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Ägypten gegen Iran: Hintergrund

Das Duell in Washington ist wichtig, weil beide Teams aus Gruppe G nach dem intensiven zweiten Spieltag ihre Kampagne voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die Gruppendynamik durcheinanderwirbelte – Ägypten unterstrich seine Stärke mit einem 3:1-Sieg über Neuseeland und übernahm die Spitze, während der Iran ein 0:0 gegen den europäischen Spitzenklub Belgien holte –, ist der Spielraum für Fehler im Seattle Stadium (Lumen Field) gering. Beide Teams reisen in den Pazifischen Nordwesten und wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration über den weiteren Verlauf ihrer K.-o.-Runden-Ambitionen entscheiden.

Ägyptens Cheftrainer Hossam Hassan muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft ihre defensive Konzentration und ihre Effizienz beibehält und ihre taktische Disziplin nutzt, um die Kontrolle über die Tabellenspitze zu festigen. Hassan setzt auf seine Offensive um Mohamed Salah, der am zweiten Spieltag traf, und auf Stürmer Trézéguet, der als Einwechselspieler den Sieg sicherte. Sie sollen das Tempo bestimmen, das Zentrum kontrollieren und die disziplinierte Abwehr der Asiaten knacken. Auf der anderen Seite steht eine solide und ehrgeizige iranische Mannschaft unter Amir Ghalenoei. Der Kader überzeugt mit guter Fitness und Abwehrstärke. Das "Team Melli" setzt auf ein hartnäckiges Konzept und schnelle Konter über Mehdi Taremi und Saman Ghoddos, sobald maximaler Druck entsteht.

Im hochmodernen Seattle Stadium entwickelt sich ein komplexes Schachspiel taktischer Anpassungen. Beide Teams dürfen im Umschalten keinen Defensivfehler zulassen; klare Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken entscheiden. Ägypten will den Platz nutzen, um den Status als ungeschlagener Gruppensieger zu festigen, während der Iran mit Mut und Disziplin auftritt, seine Serie ohne Gegentor fortsetzen und mit einem Sieg den Gegner überholen will. Mit jeder Minute wird klarer, wie wichtig der Platz im Achtelfinale ist, und diese Erkenntnis lenkt jede Entscheidung vom ersten Pfiff an.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Neuseeland 1:3 Ägypten

Hassans Mannschaft feierte im BC Place in Vancouver einen klaren Offensiv-Erfolg. Dank einer präzisen Leistung in der zweiten Halbzeit unterlagen die Gegner 3:1. Mit dem Ziel, Schwung aufzunehmen und sich an der Spitze der Gruppe zu behaupten, starteten die "Pharaonen" mit dem Plan, strukturelle Überlegenheit zu zeigen, hatten jedoch zunächst Probleme, frühe Chancen im Zentrum abzuwehren.

Finn Surman durchbrach die ägyptische Abwehr bereits in der 15. Minute mit einem schmerzhaften Treffer, der den "All Whites" früh Schwung gab. Hassans Team reagierte mit robuster körperlicher Anpassung und stoppte weitere Kontergefahren bis zur Halbzeit, bevor die offensive Organisation nach der Pause die Kontrolle übernahm. Mostafa Ziko glich in der 58. Minute aus und kippte damit die Partie. Weniger als zehn Minuten später nutzte Superstar Mohamed Salah Raum im Strafraum und schob in der 67. Minute zur ägyptischen Führung ein. Als Neuseeland alles nach vorne warf, sicherte der eingewechselte Trézéguet in der 82. Minute mit einem spektakulären Schlussschlag alle drei Punkte, wodurch Ägypten nun souverän an der Spitze der Gruppe G steht.

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Belgien 0:0 Iran

Ghalenoeis Mannschaft zeigte im Los Angeles Stadium eine disziplinierte Leistung und sicherte sich dank einer makellosen Null-zu-Null-Bilanz ein wichtiges 0:0-Unentschieden gegen den Favoriten Belgien. Team Melli übernahm sofort die Kontrolle über die defensiven Räume, schränkte die zentralen Passwege ein und unterbrach ab der 2. Minute den Angriffsrhythmus des Gegners.

Belgien stellte den Plan mehrfach auf die Probe, doch die kompakte Organisation des iranischen Teams setzte sich in beiden Halbzeiten durch. Ghalenoeis Defensivkonzept neutralisierte Topstars wie Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne, schnürte die zentralen Räume ab und verengte die Übergangswege, selbst nachdem die Europäer in der 67. Minute durch einen Platzverweis für Nathan Ngoy auf zehn Spieler reduziert waren. Die iranische Abwehr brachte die letzten Minuten sicher über die Zeit und holte einen wichtigen Punkt, der vor den letzten Gruppenspielen die Chance auf das Weiterkommen erhält.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Ägypten (Hossam Hassan)

Hassan muss nicht von dem mutigen, schnellen Angriffskonzept abweichen, mit dem die Pharaonen zu Beginn des Turniers Schwung gewannen. Die vertikalen Laufwege, die schnellen Rotationen über die Flügel und die gute Spielgestaltung im Umschalten, angetrieben von flexiblen Offensivoptionen, zeigen, dass Ägypten das nötige taktische Repertoire hat, um Spiele auf der internationalen Bühne zu kontrollieren.

Allerdings muss Hassan sicherstellen, dass sein Team gegen Gegner, die den Ballbesitz kontrollieren, voll auf die Abwehr konzentriert bleibt. In den bisherigen Spielen schuf Ägyptens offensive Formation oft Lücken, wenn die Außenverteidiger weit in das letzte Drittel vorrückten – trotz des 3:1-Sieges über Neuseeland. Gegen eine iranische Mannschaft, die mit körperlicher Stärke und Athletik überzeugt, werden leichte Ballverluste im Aufbau teuer. Hassan muss deshalb sein defensives Mittelfeld stabilisieren – er verlangt von seinen Sechsern striktes Positionsbewusstsein, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass Konterangreifer seine Innenverteidiger isolieren.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei muss das pragmatische Konzept nicht über den Haufen werfen, mit dem seine Mannschaft die Schlussphase des Spiels gegen Belgien in Los Angeles dominierte und mit einer entschlossenen Abwehr ein 0:0 sicherte. Das defensive Gerüst und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben Stärken, doch der dritte Spieltag verlangt eine klare offensive Neuausrichtung bei Ballkontrolle und Spielaufbau, wenn der Sieg das Ziel ist.

Gegen Ägyptens hohen, aggressiven Block führt reines Horizontalpassspiel oder zu langsames Kombinieren im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und absehbaren Angriffen. Ghalenoei muss deshalb sein Mittelfeld anweisen, nach Ballgewinn sofort vertikal zu beschleunigen; Spieler wie Saman Ghoddos sollen den Ball direkt nach vorne treiben. Gleichzeitig muss der Iran die Flügelkanäle nutzen, die die vorrückenden ägyptischen Außenverteidiger öffnen. Schnelle, direkte Überlappungsläufe der eigenen Außenverteidiger strecken die ägyptische Abwehr und reißen die kompakte Formation auseinander. Diese Breitenausdehnung schafft tiefe Räume für Spielmacher Mehdi Taremi und verhindert, dass das Angriffsspiel im Zentrum erstickt wird.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

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Kader-News Ägypten

Hassans größte Aufgabe im hochmodernen Seattle Stadium lautet, die Effizienz im letzten Drittel zu steigern und zugleich die Belastung seiner Stars zu steuern. Für die Nordafrikaner gab es nach dem 3:1-Erfolg gegen Neuseeland keine neuen Verletzten oder Sperren, sodass Hassan aus einem starken Kader wählen kann.

Ägypten setzt auf sein bewährtes 4-2-3-1-System. Torhüter Mostafa Shobeir bleibt zwischen den Pfosten und erwartet mehr Schutz von seiner Abwehr. Die Innenverteidiger Hamdi Fathy und Yasser Ibrahim bilden weiter das Abwehrzentrum, flankiert von den Außenverteidigern Ahmed Fotouh links und Mohamed Hany rechts.

Das Mittelfeld bleibt im Vergleich zum letzten Spiel unverändert, um die Abwehr zu sichern. Mohanad Lasheen, der nach seiner Gelben Karte aus dem 2. Spiel vorsichtig agieren muss, und Marwan Attia führen das Zentrum und sorgen für Stabilität im Umschalten sowie körperliche Präsenz. Vor ihnen agiert Emam Ashour im offensiven Mittelfeld, flankiert von Weltstar Mohamed Salah und dem Torschützen des zweiten Spieltags, Mostafa Ziko, auf den Flügeln, um das Spieltempo zu beschleunigen. Im Sturm bleibt der Dreh- und Angelpunkt der ägyptischen Offensive, der einzige Stürmer Omar Marmoush, der selbstbewusst die Sturmreihe anführen und die zentralen Angriffskanäle besetzen wird.

Team-News Iran

Ghalenoei steht vor einem einfacheren, aber ebenso kniffligen Auswahlproblem, während er sein Team auf den Einzug in die K.o.-Runde der Gruppe G vorbereitet. Das größte Thema um "Team Melli" ist der Umgang mit der großen körperlichen Belastung und der psychologischen Dynamik nach dem 0:0 gegen Belgien, das von Beginn an eine zermürbende, intensive Defensivleistung erforderte. Glücklicherweise hat Ghalenoei einen vollständig fitten Kader ohne Sperren.

Das Team setzt auf ein diszipliniertes, flexibles 4-3-3-System. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Hossein Kanaanizadegan und Shojae Khalilzadeh das Rückgrat, flankiert von den Außenverteidigern Ehsan Hajsafi links und Sadegh Hardani rechts. Torhüter Alireza Beiranvand will nach seinem Zu-Null-Spiel gegen Belgien weiter sicher halten.

Das Mittelfeld will das Tempo kontrollieren und den Rhythmus des Ballbesitzes setzen. Saeid Ezatolahi, der seit dem zweiten Spieltag eine Gelbe Karte hat, sichert mit Ramin Rezaeian und Saman Ghoddos das Zentrum ab und will Ägyptens Umschaltwege schließen. Im Sturm führt Stürmer Mehdi Taremi den zentralen Angriffskanal, unterstützt von Arash Nemati links und Mohammad Mohebi rechts, um im letzten Drittel die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln und die Pharaonen im Konter zu bestrafen.

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Ägypten gegen Iran: Die wichtigsten Duelle

Mohamed Salah gegen Shojae Khalilzadeh

Salah hat sich als gefährlicher Dreh- und Angelpunkt in Hassans Angriff etabliert und bleibt ein energiegeladener Anführer der ägyptischen Sturmreihe. Gegen Neuseeland spielte er nahtlos hinter dem Mittelstürmer, leitete den Angriff ein und traf eiskalt. Um die massive Abwehr des Iran zu knacken, muss Salah mit smarten Läufen, schnellen Dribblings und hoher Laufbereitschaft die Innenverteidiger ziehen, seine Deckung aus der Position locken und Lücken im letzten Drittel reißen, die Flügelspieler wie Mostafa Ziko nutzen können.

Innenverteidiger Shojae Khalilzadeh soll ihn stoppen. Er ist ein wichtiger defensiver Anker in Ghalenoeis Abwehr. Beim letzten Spiel des Iran gegen Belgien organisierte Khalilzadeh den zentralen Abwehrblock und hielt die Viererkette unter großem Druck zusammen. Trotz einiger wackliger Momente bringt er starke körperliche Voraussetzungen und Kopfballstärke mit, um Top-Stürmer zu stoppen. An der Seite von Hossein Kanaanizadegan braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation. Mit seiner Positionierung will er Salahs gefährliche Läufe in die Mitte stoppen und verhindern, dass Ägypten früh Tempo im Umschalten bekommt.

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Mohanad Lasheen gegen Saman Ghoddos

Mohanad Lasheen, Herzstück des ägyptischen Mittelfelds am zweiten Spieltag, bestimmt den Rhythmus im Ballbesitz und öffnet die gegnerischen Reihen. Gegen Neuseeland agierte er im Zentrum stark, stürmte nach vorne und treibt den Umschaltangriff seiner Mannschaft an. Gegen den Iran will er Räume zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Flügelstürmer bedienen. Er muss jedoch vorsichtig agieren, da er bereits verwarnte ist. Gelingt es ihm, sich zu drehen und die Abwehr anzuspielen, bringt seine Übersicht den iranischen Block aus dem Gleichgewicht.

Stören soll diesen flüssigen Rhythmus Irans Mittelfeldstar Saman Ghoddos. Am zweiten Spieltag war er der Anker im Zentrum und versuchte gegen Belgien taktischen Schutz zu bieten. Seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin stehen im Seattle Stadium auf der Probe. Ghoddos muss seine Position neben Mittelfeldpartner Saeid Ezatolahi aggressiv wählen, den zentralen Raum verengen, Lasheens Aufbauspiel stören und die Viererkette schützen, damit die Afrikaner das Mitteldrittel nicht kontrollieren und den Iran in eine unhaltbare Abwehrsituation zwingen.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe G?

Nach dem zweiten Spieltag präsentiert sich Gruppe G als eng umkämpft. Ägypten führt mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +2. Der 3:1-Erfolg gegen Neuseeland verschafft den Pharaonen eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde.

Damit liegt der Iran mit zwei Punkten und einer Tordifferenz von 0 auf Platz zwei und ist punktgleich mit Belgien (zwei Punkte, Tordifferenz 0), nachdem "Team Melli" ein 0:0 gegen die Europäer holte. Neuseeland bleibt mit einem Punkt am Tabellenende. Das Duell am 3. Spieltag im Seattle Stadium entscheidet für beide Teams über den direkten Einzug in die nächste Runde oder die letzte Hoffnung auf eine Wildcard vor der letzten Partie.

Wenn Ägypten gewinnt

Ein Sieg von Hassans Team würde die "Pharaonen" auf sieben Punkte bringen und ihnen sofort den Gruppensieg sowie das Ticket für die Runde der letzten 32 sichern. Umgekehrt bliebe der Iran bei zwei Punkten. Je nach Ergebnis des Parallelspiels Belgien gegen Neuseeland könnte eine iranische Niederlage das Team auf Rang drei oder vier fallen lassen. Damit wäre jede Hoffnung auf eine "Wildcard" oder gar das Weiterkommen im Turnier dahin.

Wenn der Iran gewinnt

Gewinnen Ghalenoeis Spieler alle drei Punkte, krönt das ihre Gruppenphase. Mit dann fünf Zählern überholt der Iran Ägypten und zieht direkt in die Runde der letzten 32 ein – je nach Tordifferenz Belgiens als Erster oder Zweiter. Umgekehrt bliebe Ägypten bei vier Punkten und müsste das Ergebnis des Parallelspiels abwarten oder auf eine Wildcard als einer der besten Drittplatzierten hoffen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Unentschieden in Washington würde Ägypten mit fünf Punkten an der Spitze halten und den Einzug in die K.o.-Runde als Gruppensieger sichern, sofern Belgien die Tordifferenz nicht ausgleicht. Für den Iran bedeutet ein Punktgewinn drei Zähler. Damit bleibt die Mannschaft auf Platz zwei, falls Belgien ebenfalls remis spielt oder Neuseeland den "Red Devils" Punkte abnimmt, ohne dabei viele Tore zu erzielen. Ein Unentschieden verhindert zwar das sofortige mathematische Ausscheiden, doch Rang drei mit drei Punkten und einer neutralen (0) Tordifferenz zwingt den Iran, den Ausgang der anderen Gruppen abzuwarten – dort ist das Weiterkommen mit drei Punkten im Vergleich zur sichereren Vier-Punkte-Gruppe sehr ungewiss.

Mannschaftsnews & Aufstellungen

Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan hat vor dieser Partie noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, und bei den "Pharaonen" gab es keine Verletzungs- oder Sperrprobleme. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff, sobald offizielle Mannschaftsnachrichten vorliegen.

Auch Irans Nationaltrainer Amir Ghalenoei nannte noch keine Startelf; Berichte über Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Weitere Kaderinfos folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 4 H. Abdelmaguid Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ägypten holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Am 22. Juni gewann die Mannschaft 3:1 gegen Neuseeland – es war der erste WM-Sieg der Pharaonen. Zuvor hatte das Team zum Turnierauftakt 1:1 gegen Belgien gespielt und im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien 1:2 verloren. In dieser Serie besiegte Ägypten außerdem Russland 1:0 und spielte 0:0 gegen Spanien.

Der Iran holte in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden und blieb damit ohne Niederlage. Zuletzt spielte die Mannschaft am 21. Juni 0:0 gegen Belgien; zuvor hatte sie am 16. Juni beim WM-Auftakt 2:2 gegen Neuseeland erreicht. In den drei Spielen vor dem Turnier besiegte der Iran Mali 2:0, Gambia 3:1 und Costa Rica 5:0. In diesen fünf Partien erzielte das Team von Ghalenoei sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer, blieb in beiden WM-Spielen jedoch ohne eigenen Treffer.

Direkte Duelle

Für die letzten fünf Duelle zwischen Ägypten und dem Iran gibt es keine direkten Vergleichsdaten. Die offiziellen historischen Daten zu diesem Duell werden aktualisiert, sobald Informationen vorliegen.

Tabelle



