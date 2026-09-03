Der italienische Juniorennationalspieler Roberto Scaglione wechselt überraschend doch nicht vom FC Genua zu Borussia Dortmund. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach hätten sich beide Klubs schon seit längerer Zeit in konstruktiven Gesprächen über einen Transfer des 16-Jährigen befunden - doch am Deadline Day entschied sich der Teenager dann anders.

Dem Bericht zufolge habe Genoa die geforderte Ablösesumme in die Höhe geschraubt. Während die Dortmunder den Youngster für rund eine Million Euro holen wollten, bot mit Parma Calcio ein weiterer Interessent auf einmal das Doppelte und bekam damit den Zuschlag.

Damit bekommen die Schwarz-Gelben kein weiteres Top-Talent aus Italien: Mit Samuele Inacio, Luca Reggiani und Filippo Mane kamen am Dienstag im DFB-Pokal-Spiel beim HEBC Hamburg gleich drei italienische Youngster für den BVB zum Einsatz.