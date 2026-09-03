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Daniel Buse

Vor der Nase weggeschnappt! Dem BVB ging am Deadline Day angeblich ein Transfer durch die Lappen

Bundesliga
Borussia Dortmund
CFC Genua
R. Scaglione

Der BVB stand kurz vor einem Deal mit einem italienischen Talent, schaute letztlich aber doch in die Röhre.

Der italienische Juniorennationalspieler Roberto Scaglione wechselt überraschend doch nicht vom FC Genua zu Borussia Dortmund. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach hätten sich beide Klubs schon seit längerer Zeit in konstruktiven Gesprächen über einen Transfer des 16-Jährigen befunden - doch am Deadline Day entschied sich der Teenager dann anders.

Dem Bericht zufolge habe Genoa die geforderte Ablösesumme in die Höhe geschraubt. Während die Dortmunder den Youngster für rund eine Million Euro holen wollten, bot mit Parma Calcio ein weiterer Interessent auf einmal das Doppelte und bekam damit den Zuschlag.

Damit bekommen die Schwarz-Gelben kein weiteres Top-Talent aus Italien: Mit Samuele Inacio, Luca Reggiani und Filippo Mane kamen am Dienstag im DFB-Pokal-Spiel beim HEBC Hamburg gleich drei italienische Youngster für den BVB zum Einsatz.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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