Vor Clásico gegen Real Madrid: Robert Lewandowski steht vor Rückkehr beim FC Barcelona

Zeichnet sich für den FC Barcelona eine wichtige Rückkehr ab?

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona kann im Clásico gegen Real Madrid am Samstag möglicherweise auf Stürmer Robert Lewandowski zurückgreifen. Das bestätigte Barça-Trainer Xavi auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

WAS WURDE GESAGT? "Es geht ihm gut, er fühlt sich gut. Ich werde die Aufstellung nicht vorher verraten, aber es geht ihm gut und morgen werde ich es entscheiden", so Xavi, der aber gleichzeitig betonte: "Es spielen diejenigen, die in bester Verfassung sind. Wir dürfen nicht den Fehler machen und einen Spieler aufstellen, der nicht bei 100 Prozent ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Lewandowski hatte sich Anfang Oktober eine Verletzung am Knöchel zugezogen und hatte den Katalanen seitdem gefehlt. Für Barcelona verpasste er seitdem drei Pflichtspiele.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei einem Sieg im Clásico gegen Real könnte Barça in der Tabelle an den Königlichen vorbeiziehen. Derzeit liegen die Katalanen mit einem Zähler weniger auf Rang drei. Spitzenreiter ist derzeit der FC Girona.