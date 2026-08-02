Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig.

Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach ist der kosovarische Nationalspieler nicht mit ins TSG-Trainingslager nach Österreich gereist, um den Transfer zu den Sachsen zu finalisieren. Das Fehlen des Angreifers bestätigten die Hoffenheimer via Social Media.

Dem Bericht zufolge müsse sich RB nur noch mit Asllani über das Gehalt einigen. Die Leipziger ziehen demnach die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro für den Stürmer - wenn sie zuvor einen weiteren Mittelstürmer abgeben, um Platz für Asllani im Kader zu schaffen. Mit Romulo, Conrad Harder und dem Talent Samba Konate hat RB aktuell drei Neuner zur Verfügung, von denen einer gehen muss, damit Asllani kommen kann.

Wohin hätte Fisnik Asllani wechseln können?

Asllani war in den vergangenen Monaten auch immer wieder verstärkt mit Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Sein Berater Ayman Dahmani bestätigte schon im März, dass es Gespräche mit Barca gegeben habe. Bei den Dortmundern war Asllani als mögliche Alternative für Serhou Guirassy im Gespräch, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel verfügte, die allerdings von keinem Top-Klub gezogen wurde. Deshalb sieht es danach aus, als sollte der BVB auch in die kommende Saison mit Guirassy gehen - und Leipzig konnte sich Asllani schnappen.

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Asllani wechselte in der Jugend von Union Berlin zu Hoffenheim. Nach zwei Leihen zu Austria Wien und Elversberg startete der 23-Jährige in Sinsheim durch: In 43 Bundesliga-Spielen für die TSG kommt er auf zehn Tore und neun Vorlagen. Für den Kosovo hat er 16 Länderspiele absolviert (vier Treffer), nachdem er zuvor auch für die Jugendnationalmannschaften des DFB aufgelaufen war.