Vom Sportvorstand enthüllt: Bundesligarivale hatte Interesse an BVB-Stürmer Fabio Silva

Fabio Silva zeichnete sich beim 3:0-Erfolg des BVB gegen den SC Paderborn 07 als Torschütze aus und erhielt im Anschluss deutliche Anerkennung. TV-Experte Dietmar Hamann bezeichnete den Portugiesen nach dem Auftritt als "herausragenden Spieler" und ergänzte: "Es gibt wenige so komplette Stürmer wie ihn."

Fabian Wohlgemuth, Sportvorstand des VfB Stuttgart, bestätigte nun bei Sky90, dass die Schwaben Silva auch auf dem Radar hatten: "Wir haben uns vor einem Jahr auch mal mit ihm auseinandergesetzt."

Wie viele Tore hat Fabio Silva in dieser Saison schon erzielt?

Ein Transfer sei damals jedoch nicht konkret gewesen. Über das künftige Potenzial des Dortmunders wollte sich der VfB-Funktionär kein Urteil erlauben: "Dafür bin ich ein Stück zu weit weg."

Mit Blick auf die aktuelle Form des Spielers, der bereits vier Tore in fünf Pflichtspielen schoss, sagte Wohlgemuth: "Offensichtlich hat er gerade eine gute Phase und Dortmund kann deshalb glücklich sein, dass er da ist."