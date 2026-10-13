Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Max EberlGetty Images
Nino Duit

Völlig neue Situation: Max Eberl winkt beim FC Bayern dank Harry Kane ein Novum

Bundesliga
FEATURES
Bayern München
H. Kane
M. Olise

Harry Kanes Vertragsverlängerung steht unmittelbar vor dem Abschluss. Nach Vollzug sind sämtliche zukunftsträchtigen Schlüsselspieler des FC Bayern München bis mindestens 2029 gebunden.

Seit März 2024 fungiert Max Eberl als Sportvorstand des FC Bayern. Seine ersten beiden vollen Spielzeiten hatten eine Gemeinsamkeit: Sie waren geprägt von der Sorge, Schlüsselspieler mit beträchtlichen Marktwerten im darauffolgenden Sommer ablösefrei zu verlieren - und intensivsten Bemühungen, das irgendwie zu verhindern. Schier endlose Verhandlungen, Interesse anderer Klubs als Druckmittel, immer neue Forderungen und Wasserstandsmeldungen.

Die allerwichtigsten Deals gelangen Eberl und der sportlichen Führung letztlich irgendwann, wenn auch nur unter größten finanziellen Anstrengungen. Im Februar 2025 verlängerte Alphonso Davies seinen auslaufenden Vertrag und Jamal Musiala unterschrieb ebenfalls ein neues Arbeitspapier. Joshua Kimmich folgte im März. Die eigentlich anvisierte Vertragsverlängerung mit Leroy Sane scheiterte derweil, er wechselte ablösefrei zu Galatasaray nach Istanbul, bereut hat das in München selbstredend niemand. 2026 gab es im Februar Vollzug bei Dayot Upamecano.

Und nun? Drängend ist aktuell lediglich die Verlängerung mit Harry Kane, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde vergangene Woche ein Durchbruch bei den Verhandlungen erzielt. Laut Präsident Herbert Hainer seien nur noch "Details" zu klären - beispielsweise der Umgang mit Bild- und Persönlichkeitsrechten -, ehe der 33-jährige Torjäger bis 2029 verlängert. Die Frage ist nicht mehr, ob Kane verlängert. Sondern wann.

Welche Verträge laufen beim FC Bayern noch aus?

Sobald Kane unterschrieben hat, laufen im kommenden Sommer nur noch zwei Profiverträge aus - und zwar die von Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38). Aller Voraussicht nach beenden die beiden betagten Keeper dann ihre Karrieren. Als künftige Nummer eins ist Jonas Urbig eingeplant, mittlerweile wird sogar schon über einen vorzeitigen Machtwechsel debattiert.

In Sachen Verlängerungen haben Eberl und die sportliche Führung nach einem Kane-Vollzug also keinen kurzfristigen Druck mehr. Und übrigens auch keinen mittelfristigen, wie der Blick auf die Situation im Sommer 2028 zeigt. Ablösefrei wechseln dürfen dann Sacha Boey und Hiroki Ito (die Eberl bis dahin am liebsten schon längst los wäre), der ebenfalls bisweilen als Verkaufskandidat gehandelte Min-Jae Kim sowie Serge Gnabry. Gnabry ist schon jetzt eher Rotationsspieler, mit dann fast 33 Jahren dürfte er aller Voraussicht nach nicht mehr die allergrößte sportliche Relevanz haben.

Heißt: Nach Kanes Verlängerung sind sämtliche zukunftsträchtigen Schlüsselspieler bis mindestens 2029 gebunden. Eberl wird sich dann in einer höchst komfortablen und mit Blick auf die beiden vorherigen Spielzeiten für ihn gänzlich ungewohnten Situation wiederfinden. Bereits lange vor dem Jahreswechsel hätte er alle zeitlich drängenden interne Vertragsverhandlungen abgeschlossen.

마누엘 노이어 (Manuel Neuer)Getty Images

Verlängert Michael Olise beim FC Bayern?

Danach gilt es, mit strategisch frühzeitigen Verlängerungen eine prekäre Situation in der Saison 2028/29 zu verhindern. Stand jetzt laufen 2029 nämlich die Verträge von etlichen wichtigen Spielern aus, namentlich: Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (und vermutlich Kane).

Ganz oben auf Eberls Agenda steht eine Verlängerung mit Olise. Der 24-jährige Franzose hat sich seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2024 zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und wird hartnäckig mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht, allen voran Real Madrid. "Wir würden gerne mit Michael über 2029 hinaus verlängern. Das ist unser Wunsch, aber es gibt ja noch eine dritte Partei", sagte Eberl am Rande des 2:2 gegen den FC Augsburg am Samstag. "Es hat ehrlicherweise noch gar keine Gespräche gegeben." 

Tatsächlich besteht aus Münchner Sicht noch kein konkreter Handlungsdruck, zumal Olise aktuell über keine Ausstiegsklausel verfügt und ein - für seine Klasse - halbwegs moderates Gehalt von kolportierten 16 Millionen Euro bezieht. Bei einer Verlängerung würde er zwangsläufig in eine Gehaltskategorie mit den beiden bisherigen Spitzenverdienern Kane und Musiala (jeweils rund 25 Millionen) aufsteigen.

FC Bayern: Wie lange laufen die Verträge der Profis?

Spieler

Vertragsende

Harry Kane

2027

Manuel Neuer

2027

Sven Ulreich

2027

Hiroki Ito

2028

Min-Jae Kim

2028

Sacha Boey

2028

Serge Gnabry

2028

Jonas Urbig

2029

Jonathan Tah

2029

Konrad Laimer

2029

Josip Stanisic

2029

Joshua Kimmich

2029

Aleksandar Pavlovic

2029

Tom Bischof

2029

Luis Diaz

2029

Michael Olise

2029

Lennart Karl

2029

Dayot Upamecano

2030

Alphonso Davies

2030

Jamal Musiala

2030

Nathaniel Brown

2031

Bara Ndiaye

2031

Ismael Saibari

2031

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen