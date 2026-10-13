Völlig neue Situation: Max Eberl winkt beim FC Bayern dank Harry Kane ein Novum

Seit März 2024 fungiert Max Eberl als Sportvorstand des FC Bayern. Seine ersten beiden vollen Spielzeiten hatten eine Gemeinsamkeit: Sie waren geprägt von der Sorge, Schlüsselspieler mit beträchtlichen Marktwerten im darauffolgenden Sommer ablösefrei zu verlieren - und intensivsten Bemühungen, das irgendwie zu verhindern. Schier endlose Verhandlungen, Interesse anderer Klubs als Druckmittel, immer neue Forderungen und Wasserstandsmeldungen.

Die allerwichtigsten Deals gelangen Eberl und der sportlichen Führung letztlich irgendwann, wenn auch nur unter größten finanziellen Anstrengungen. Im Februar 2025 verlängerte Alphonso Davies seinen auslaufenden Vertrag und Jamal Musiala unterschrieb ebenfalls ein neues Arbeitspapier. Joshua Kimmich folgte im März. Die eigentlich anvisierte Vertragsverlängerung mit Leroy Sane scheiterte derweil, er wechselte ablösefrei zu Galatasaray nach Istanbul, bereut hat das in München selbstredend niemand. 2026 gab es im Februar Vollzug bei Dayot Upamecano.

Und nun? Drängend ist aktuell lediglich die Verlängerung mit Harry Kane, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Übereinstimmenden Berichten zufolge wurde vergangene Woche ein Durchbruch bei den Verhandlungen erzielt. Laut Präsident Herbert Hainer seien nur noch "Details" zu klären - beispielsweise der Umgang mit Bild- und Persönlichkeitsrechten -, ehe der 33-jährige Torjäger bis 2029 verlängert. Die Frage ist nicht mehr, ob Kane verlängert. Sondern wann.

Welche Verträge laufen beim FC Bayern noch aus?

Sobald Kane unterschrieben hat, laufen im kommenden Sommer nur noch zwei Profiverträge aus - und zwar die von Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38). Aller Voraussicht nach beenden die beiden betagten Keeper dann ihre Karrieren. Als künftige Nummer eins ist Jonas Urbig eingeplant, mittlerweile wird sogar schon über einen vorzeitigen Machtwechsel debattiert.

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In Sachen Verlängerungen haben Eberl und die sportliche Führung nach einem Kane-Vollzug also keinen kurzfristigen Druck mehr. Und übrigens auch keinen mittelfristigen, wie der Blick auf die Situation im Sommer 2028 zeigt. Ablösefrei wechseln dürfen dann Sacha Boey und Hiroki Ito (die Eberl bis dahin am liebsten schon längst los wäre), der ebenfalls bisweilen als Verkaufskandidat gehandelte Min-Jae Kim sowie Serge Gnabry. Gnabry ist schon jetzt eher Rotationsspieler, mit dann fast 33 Jahren dürfte er aller Voraussicht nach nicht mehr die allergrößte sportliche Relevanz haben.

Heißt: Nach Kanes Verlängerung sind sämtliche zukunftsträchtigen Schlüsselspieler bis mindestens 2029 gebunden. Eberl wird sich dann in einer höchst komfortablen und mit Blick auf die beiden vorherigen Spielzeiten für ihn gänzlich ungewohnten Situation wiederfinden. Bereits lange vor dem Jahreswechsel hätte er alle zeitlich drängenden interne Vertragsverhandlungen abgeschlossen.

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Verlängert Michael Olise beim FC Bayern?

Danach gilt es, mit strategisch frühzeitigen Verlängerungen eine prekäre Situation in der Saison 2028/29 zu verhindern. Stand jetzt laufen 2029 nämlich die Verträge von etlichen wichtigen Spielern aus, namentlich: Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (und vermutlich Kane).

Ganz oben auf Eberls Agenda steht eine Verlängerung mit Olise. Der 24-jährige Franzose hat sich seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2024 zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und wird hartnäckig mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht, allen voran Real Madrid. "Wir würden gerne mit Michael über 2029 hinaus verlängern. Das ist unser Wunsch, aber es gibt ja noch eine dritte Partei", sagte Eberl am Rande des 2:2 gegen den FC Augsburg am Samstag. "Es hat ehrlicherweise noch gar keine Gespräche gegeben."

Tatsächlich besteht aus Münchner Sicht noch kein konkreter Handlungsdruck, zumal Olise aktuell über keine Ausstiegsklausel verfügt und ein - für seine Klasse - halbwegs moderates Gehalt von kolportierten 16 Millionen Euro bezieht. Bei einer Verlängerung würde er zwangsläufig in eine Gehaltskategorie mit den beiden bisherigen Spitzenverdienern Kane und Musiala (jeweils rund 25 Millionen) aufsteigen.

FC Bayern: Wie lange laufen die Verträge der Profis?