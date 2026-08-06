Der FCB muss sich keine Sorgen machen, dass in der Allianz Arena Plätze leer bleiben. Der Klubboss ist begeistert und überwältigt.
Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat sich begeistert von der extremen hohen Nachfrage nach FCB-Tickets für die kommende Saison gezeigt. "Die Anzahl der Ticketanfragen, die wir aktuell erhalten, ist absolut unglaublich", sagte Dreesen bei einer Presseveranstaltung in München. Die Allianz Arena in der bayrischen Landeshauptstadt ist schon seit vielen Jahren bei jedem Bundesliga-Heimspiel traditionell ausverkauft - und das wird natürlich auch in der kommenden Spielzeit so sein.
Der Grund? Die Nachfrage übersteigt das Fassungsvermögen des Stadions, das bei 75.000 Zuschauern liegt, überdeutlich. Als Extrembeispiel nannte Dreesen das Duell mit Borussia Dortmund, für das er "fast 350.000 Anfragen" vermeldete. Damit hätten die Münchner ihre Arena fast fünfmal füllen können.
Selbst für das unbeliebteste Heimspiel gab es laut Dreesen 135.000 Ticketanfragen, wobei der Bayern-Boss nicht verraten wollte, wer in diesem Duell der Gegner ist. "Wir könnten jedes Stadion im Land mit unseren eigenen Fans füllen, auch bei Auswärtsspielen. Das ist keine Arroganz, sondern einfach eine Tatsache", sagte er.
Was kostet eine Dauerkarte beim FC Bayern München?
Dreesen machte dabei eine äußerst positive Entwicklung aus, seitdem er sein Amt beim FCB übernommen hat. "Das ist völlig irre. In den 14 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich das noch nie erlebt", meinte er. Bei den Ticketpreisen sind die Münchner zudem einer der fanfreundlichsten Klubs: Die billigste Dauerkarte für die Allianz Arena kostet nur 180 Euro, womit der Verein auf dem zweiten Bundesliga-Platz hinter Hoffenheim liegt.
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Am Freitag, 28. August, empfängt der FC Bayern zum Saisonauftakt in der Bundesliga in der Neuauflage des Pokalfinales den VfB Stuttgart in der ausverkauften Allianz Arena.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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