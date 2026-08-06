Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat sich begeistert von der extremen hohen Nachfrage nach FCB-Tickets für die kommende Saison gezeigt. "Die Anzahl der Ticketanfragen, die wir aktuell erhalten, ist absolut unglaublich", sagte Dreesen bei einer Presseveranstaltung in München. Die Allianz Arena in der bayrischen Landeshauptstadt ist schon seit vielen Jahren bei jedem Bundesliga-Heimspiel traditionell ausverkauft - und das wird natürlich auch in der kommenden Spielzeit so sein.

Der Grund? Die Nachfrage übersteigt das Fassungsvermögen des Stadions, das bei 75.000 Zuschauern liegt, überdeutlich. Als Extrembeispiel nannte Dreesen das Duell mit Borussia Dortmund, für das er "fast 350.000 Anfragen" vermeldete. Damit hätten die Münchner ihre Arena fast fünfmal füllen können.

Selbst für das unbeliebteste Heimspiel gab es laut Dreesen 135.000 Ticketanfragen, wobei der Bayern-Boss nicht verraten wollte, wer in diesem Duell der Gegner ist. "Wir könnten jedes Stadion im Land mit unseren eigenen Fans füllen, auch bei Auswärtsspielen. Das ist keine Arroganz, sondern einfach eine Tatsache", sagte er.

Was kostet eine Dauerkarte beim FC Bayern München?

Dreesen machte dabei eine äußerst positive Entwicklung aus, seitdem er sein Amt beim FCB übernommen hat. "Das ist völlig irre. In den 14 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich das noch nie erlebt", meinte er. Bei den Ticketpreisen sind die Münchner zudem einer der fanfreundlichsten Klubs: Die billigste Dauerkarte für die Allianz Arena kostet nur 180 Euro, womit der Verein auf dem zweiten Bundesliga-Platz hinter Hoffenheim liegt.

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Am Freitag, 28. August, empfängt der FC Bayern zum Saisonauftakt in der Bundesliga in der Neuauflage des Pokalfinales den VfB Stuttgart in der ausverkauften Allianz Arena.