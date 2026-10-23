Zuvor sei ein Hubschrauber auf dem FCB-Trainingsgelände an der Säbener Straße gelandet. Kompany sei nach dem Training zusammengebrochen, heißt es. Sky meldet, der Zustand Kompanys sei "stabil". Weitere Informationen sowie eine offizielle Bestätigung des deutschen Rekordmeisters liegen noch nicht vor.

Kompany schleppte in den vergangenen Tagen eine Virus-Infektion mit sich herum. Deswegen verpasste er unter anderem das Abschlusstraining und die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2).

Besagte PK vor dem Arsenal-Spiel wurde von Kompanys Co-Trainer Aarin Danks absolviert. Er sagt da am Dienstag über seinen Chef: "Es ist sehr wichtig, dass er sich ausruht." Kompany habe unter anderem "Schmerzen in seinen Beinen gespürt".

Kompany erklärte dazu: "Als Trainer, will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!"