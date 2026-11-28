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Die neuerliche Verletzung von Jamal Musiala wäre offenbar sehr vermeidbar gewesen. Vincent Kompany soll sogar Bedenken geäußert haben. Nun fehlt er dem FC Bayern abermals lange.

Neues Drama um Jamal Musiala: Nach den vonseiten der Bayern-Granden um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge öffentlich ausgetragenen Debatten rund um seinen Gesundheitszustand verletzte sich der gebeutelte Offensivspieler unter der Woche erneut am rechten Oberschenkel und dürfte in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Bis auf Weiteres" falle Musiala nun erneut aus, teilte der FC Bayern am Freitag mit. In übereinstimmenden Medienberichten wird über eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen spekuliert. Und das war offenbar vermeidbar.

Denn wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, habe Musiala bereits bei seinem Jokereinsatz beim 1:1 gegen den 1. FC Köln erneut Probleme mit dem Oberschenkel gehabt, den er sich zuvor bei der Nationalmannschaft im September verletzt hatte und anschließend rund zwei Monate ausgefallen war.

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Allerdings habe Musiala aufgrund der angespannten Personaldecke und auch der Debatten um seine Absence-Erkrankung, die nach Rummenigges Andeutungen, er werde möglicherweise nie mehr sein altes Leistungsniveau erreichen, eine neue Dimension erreicht hatten, unbedingt gegen Lille in der Champions League spielen wollen.

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Kompany soll Bedenken gegenüber Musiala geäußert haben

Laut Sky seien Musialas Entzündungswerte nach dem Spiel gegen Köln erhöht gewesen und Trainer Vincent Kompany habe Bedenken gehabt, Musiala gegen Lille einzusetzen und diese auch in einem persönlichen Gespräch geäußert. Musiala aber habe auf einen Einsatz bestanden.

Bei der ersten Saisonniederlage in Frankreich (1:2) wurde Musiala in der 76. Minute für Tom Bischof dann eingewechselt - und eben in diesen verbliebenen Minuten soll die Verletzung erneut aufgebrochen sein. Ein MRT brachte nach größer werdenden Schmerzen die bittere Gewissheit.

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Damit bricht Trainer Vincent Kompany erneut eine wichtige Stütze in der ohnehin schon so verletzungsgeplagten Offensive weg. Zuvor hatten sich bereits Harry Kane und Ismael Saibari mit ihren Syndesmosebandrissen vorzeitig aus dem Spieljahr 2026 verabschiedet. Beide werden auch noch große Teile des Frühjahrs verpassen.

Immerhin hatte der FC Bayern auch noch positive Nachrichten am Freitag zu vermelden. Denn nach ihren Ende Oktober und Anfang November erlittenen Muskelverletzungen kehrten Serge Gnabry und Alphonso Davies ins Mannschaftstraining zurück und könnten im Jahresendspurt noch einmal wichtige Rolle einnehmen.

Getty Images