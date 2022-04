Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 3. Liga

Die 3. Liga geht in die Endphase über - am 32. Spieltag treffen heute Viktoria Berlin und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Angepfiffen wird die Partie um 19.00 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin.

Den Magdeburgern scheint in dieser Saison der Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr zu nehmen: Mit 63 Punkten thront man an der Spitze der Tabelle. Ganz anders sieht es hier für Viktoria Berlin aus. Vor diesem Spieltag trennen den Klub nur wenige Punkte von den gefürchteten Abstiegsrängen - Siegen ist also in den nächsten Wochen Pflicht für die Berliner.

Im Oktober letzten Jahres konnten sich die Magdeburger gegen Viktoria Berlin knapp mit 1:0 durchsetzen. Gibt es heute die Revanche? Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Fakten zum Spiel

Match Viktoria Berlin - 1. FC Magdeburg Wettbewerb 3. Liga | 32. Spieltag Datum Heute, 4. April 2022 Uhrzeit 19 Uhr Ort Berlin | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV: Wird die 3. Liga im Free-TV übertragen?

Insgesamt dürfen sich Fans in dieser Saison über 86 Spiele dieser 3. Liga-Saison freuen, die live im Free-TV ausgestrahlt werden/wurden. Für die Übertragung der Spiele sind hier die dritten Sender der ARD zuständig. Leider betreffen diese kostenlosen LIVE-Spiele die am Samstag stattfindenden Begegnungen.

Somit ist also Folgendes klar: Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen!

Wie Ihr das Spiel trotzdem live und in voller Länge verfolgen könnt, möchten wir Euch im Folgenden verraten.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg live im TV und STREAM: MagentaSport überträgt die 3. Liga live

In den vergangenen Jahren gab es vor allem für eine Technologie den entscheidenden Durchbruch: STREAMING ist heutzutage in aller Munde und hat es auch in den LIVE-Sport geschafft! Sender wie DAZN, Sky oder MagentaSport bieten nun schon seit einigen Jahren LIVE-Übertragungen im Internet auf allerhöchstem Niveau an.

Es ist also wenig verwunderlich, dass es auch die 3. Liga ins Internet geschafft hat. Die Rechte zur Übertragung konnte sich der Telekom-Sender MagentaSport sichern. Dieser überträgt jedes Spiel dieser Saison live und in voller Länge!

Die Begegnung zwischen Berlin und Magdeburg seht Ihr heute ab 18.45 Uhr live auf MagentaSport.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg live im TV und STREAM auf MagentaSport: Die Infos zum Sender

Die heutige Begegnung kann mit MagentaSport sowohl auf dem TV als auch auf zahlreichen mobilen Geräten abgerufen werden. Neben der 3. Liga hat der Sender auch die Spiele der Frauen-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga und der deutschen Eishockey-Liga in seinem Portfolio.

Dieses große Angebot können Kunden der Telekom bereits ab 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo) nutzen.

Als Nichtkunden beträgt der günstigste Preis 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo).

Die verschiedenen Abo-Optionen könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

3. Liga live im STREAM: Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg im Einzelstream auf OneFootball

Durch eine Kooperation mit MagentaSport könnt Ihr die 3. Liga auf einer weiteren Plattform im STREAM verfolgen: OneFootball ermöglicht es, die Spiele der 3. Liga im Pay-per-View-Prinzip zu buchen. Ihr zahlt somit nur für das, was Euch interessiert und seid vertraglich nicht gebunden.

Um die heutige Begegnung im Einzelstream zu buchen, müsst Ihr lediglich 2,99€ bezahlen.

Weitere Infos zu OneFootball gibt es hier.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zur Begegnung gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Magdeburg heute live: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der 3. Liga im Überblick