Vier Legenden sind ins Design integriert: FC Bayern präsentiert neues Trikot

Das Trikot hat einen dunkelvioletten Grundton sowie grellrote Akzente und verfügt in Form von Wasserzeichen über vier auf den ersten Blick nicht erkenntliche Designelemente. Dabei handelt es sich um "ikonische Club-Momente", wie der FC Bayern in einer Pressemitteilung verlauten ließ.

Zu sehen sind bei ganz, ganz genauem Hinsehen schemenhaft Franz Beckenbauer, Oliver Kahns gehaltener Elfmeter von Mauricio Pellegrino beim Champions-League-Titel 2001 gegen den FC Valencia, Patrik Anderssons Freistoß gegen den Hamburger SV zur Last-Minute-Meisterschaft im gleichen Jahr sowie Arjen Robbens entscheidendes Tor beim Sieg im Königsklassen-Triumph 2013 gegen Borussia Dortmund.

Erstmals zum Einsatz kommt das neue Trikot am Samstag beim Supercup gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr).

Champions-League-Trikot kostet ohne Flock 100 Euro

Das rote Heim- und das weiße Auswärtstrikot hatten die Münchner schon vor längerem vorgestellt und auch schon bei diversen Testspielen getragen. Während diese beiden Shirts einfarbig und eher traditionell daherkommen, agierten die Münchner beim nun präsentierten Champions-League-Trikot experimentierfreudiger.

In der vergangenen Saison war das Shirt für die Königsklasse noch schlicht und in schwarz gehalten. Preislich hat sich derweil nichts geändert, für Erwachsene kostet das Trikot ohne Flock 100 Euro - und damit auch genauso viel wie die anderen beiden Shirts in dieser Spielzeit.

Nach dem Supercup steigen die Münchner am kommenden Freitag gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison ein. Das erste Spiel in der Königsklasse steigt dann am 8., 9. oder 10. September. Wann genau und gegen wen es dann geht, ergibt die Auslosung am 27. August.