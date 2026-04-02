Video: Atef: Der Asien-Pokal ist wichtiger als die Weltmeisterschaft!

Der ehemalige saudische Fußballstar Ahmed Ateef hat für Kontroversen gesorgt, nachdem er die Asienmeisterschaft 2027, die von Saudi-Arabien ausgerichtet wird, für wichtiger hielt als die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

In einem Interview mit der Sendung „Dorina Ghair“ sagte Atef: „Wir werden die Asienmeisterschaft 2027 in Saudi-Arabien ausrichten, und das Ziel muss zwangsläufig der Titelgewinn sein, egal unter welchen Umständen.“

Er fügte hinzu: „Die Lage ist schwierig. Die saudische Nationalmannschaft kann sich aus den Gruppen der Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren, aber diese Runde gleicht eher einer Qualifikationsrunde. Um realistisch und nicht emotional zu sein: In dieser Form ist eine Qualifikation für das Achtelfinale oder das Viertelfinale nicht möglich.“

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Er fuhr fort: „Wenn das Ziel darin bestünde, sich für diese späteren Runden zu qualifizieren, hätte die Nationalmannschaft nicht so gespielt. Um dies zu erreichen, muss es eine klare Strategie geben, und die fehlt.“

Er schloss: „Seit der Arabischen Golfmeisterschaft 2024 habe ich gesagt, dass man sich auf die Asienmeisterschaft 2027 vorbereiten muss. Das ist das Ziel, und es ist das kontinentale Turnier, das der Nationalmannschaft ihren Ruf zurückgeben wird, indem sie um Titel kämpft und auf die Siegerebenen zurückkehrt.“

Es sei daran erinnert, dass die saudische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe 8 spielt, zusammen mit den Nationalmannschaften Spaniens, Uruguays und der Kapverden.