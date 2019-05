VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen - so wird das Halbfinale der U19 übertragen

Die U19-Mannschaften von Wolfsburg und Stuttgart kämpfen um den Einzug ins Finale. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE-STREAM und TV gezeigt wird.

Im Halbfinal-Rückspiel der A-Junioren-Endrunde empfängt der den . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 20. Mai um 17 Uhr im AOK-Stadion in Wolfsburg.

Am vergangenen Dienstag standen sich die beiden Mannschaften bereits im Hinspiel gegenüber. Dabei gab es keinen Sieger, die U19 von Stuttgart und Wolfsburg trennten sich remis (0:0).

Durch das Resultat im Hinspiel ist daher für beide Mannschaften noch alles drin: Wer sichert sich heute den Einzug ins U19-Finale?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die Begegnung zwischen den U19-Teams von Wolfsburg und Stuttgart im LIVE-STREAM und TV übertragen werden. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart: Das U19-Halbfinale im Überblick

Duell VfL Wolfsburg U19 - VfB Stuttgart U19 Datum Montag, 20. Mai 2019, 17 Uhr Ort AOK-Stadion, Wolfsburg Zuschauer 5.200 Plätze

Wolfsburg gegen Stuttgart: Das U19-Halbfinale heute live im TV sehen

Alle Anhänger von Wolfsburg und Stuttgart aufgepasst: Wie bereits in den Vorjahren überträgt Sport 1 einige Spiele der Endrunde um die Deutsche U19-Meisterschaft live und kostenlos im frei empfangbaren TV.

Glücklicherweise hat der TV-Sender das Halbfinal-Duell zwischen Wolfsburg und Stuttgart heute im Programm und zeigt die Begegnung live und in voller Länge.

Bei Sport1 beginnt die Übertragung am Montag um 16.55 Uhr - also fünf Minuten vor Spielbeginn. Schaltet am besten pünktlich ein, damit Ihr nichts vom Spielgeschehen im Wolfsburger AOK-Stadion verpasst.

Wolfsburg vs. Stuttgart: Das U19-Halbfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV gibt es auch die Möglichkeit, die Halbfinal-Begegnung zwischen den U19-Auswahlteams von Wolfsburg und Stuttgart via LIVE-STREAM zu verfolgen.

Wolfsburg vs. Stuttgart: Das U19-Halbfinale im kostenlosen LIVE-STREAM bei Sport1

Parallel zur Übertragung im TV zeigt Sport1 die meisten seiner Sendungen auch im online und bietet einen passenden LIVE-STREAM an.

Zugriff auf den LIVE-STREAM zum U19-Halbfinale bekommt Ihr über die Homepage des TV-Senders. Somit könnt Ihr also frei entscheiden, ob Ihr das Duell zwischen Wolfsburg und Stuttgart lieber im TV oder per Stream wollt.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!