Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart - RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Nach einer kurzen Winterpause ist die Bundesliga zurück. Goal erklärt, wie die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig übertragen wird.

Einen Tag nach Neujahr fängt schon das Bundesligajahr 2021 an: Am 14. Spieltag treffen der und aufeinander. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist am Samstag, dem 2.1.2021, um 20.30 Uhr.

Sowohl für Leipzig als auch für Stuttgart läuft die Saison bisher zufriedenstellend: Leipzig konnte auf Platz drei überwintern und befindet sich nur zwei Punkte hinter dem , zusätzlich konnte man sich in der Gruppenphase der durchsetzen und trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf den FC Liverpool.

Stuttgart ist ebenfalls gut in Form, wenn auch im kleineren Maße als Titelaspirant Leipzig: Die schwäbischen Aufsteiger befinden sich auf Rang sieben und konnten im Dezember einen ebenso überraschenden wie überzeugenden 5:1-Sieg gegen den BVB ( ) feiern.

Setzt sich Favorit Leipzig durch oder kann Stuttgart das nächste Topteam in die Knie zwingen? Goal erklärt in diesem Artikel, wer die zeigt / überträgt.

VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung VfB Stuttgart - RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Samstag, 2. Januar, 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena | Stuttgart Zuschauer Keine

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV?

2020 war kein gutes Jahr - darauf kann sich die Menschheit wohl einigen. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen es unerwartet gut lief - und davon können wir am Samstagabend gleich zwei Beispiele auf dem Platz sehen.

Sowohl RB Leipzig (Einzug ins Halbfinale der Champions League, erneute Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League) als auch der VfB Stuttgart (Aufstieg in die Bundesliga, erfolgreiche Hinrunde 2020/21) haben das Beste aus einem schwierigen Jahr gemacht - das soll in 2021 genauso weitergehen.

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Die Bundesliga wird live im TV und STREAM übertragen!

Nun treffen die beiden Teams, die also zufrieden mit den vergangenen zwölf Monaten sein können, aufeinander. Da stellt sich aber die Frage: Wird ein so interessantes Spiel am Samstagabend überhaupt im TV übertragen?

Die Antwort wird viele Fans freuen, auch wenn es dazu einer längeren Erklärung bedarf: Ja, die Bundesliga wird übertragen. Nein, die Bundesliga gibt es nicht bei einem Fernsehsender zu sehen.

VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig: DAZN überträgt am Samstag die Bundesliga live

Wie jetzt? Zwei unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage? Ganz ruhig, wir klären auf: Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte der Bundesligapartie gesichert.

Das heißt, dass der Streamingdienst das Spiel übertragen wird - allerdings taucht da für viele Fans ein Problem auf: LIVE-STREAMS werden mithilfe des Internets übertragen und sind so nicht im linearen Fernsehen zu finden.

TV, Handy, Tablet, PC: Stuttgart - Leipzig plattformübergreifend sehen

Als Lösung zu diesem Problem gibt es gleich zwei Möglichkeiten. Die erste ist der Smart-TV: Viele Haushalte haben mittlerweile sowieso einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetzugang. Auf diesem ist es denkbar einfach, die kostenlose DAZN-App herunterzuladen, ein kostenloses Abonnement abzuschließen und daraufhin die Bundesliga zu sehen.

Alternative für alle Haushalte ohne Smart-TV: DAZN funktioniert auch hervorragend auf einer Vielzahl von anderen Geräten: PC, Laptop, Handy, Tablet, Spielekonsole ... die Liste ist lang. Entweder direkt auf dem Gerät schauen oder wenn möglich das Gerät per HDMI an den Fernseher anschließen - schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Weg!

Was ihr dafür benötigt ist die kostenlose DAZN-App (außer im Browser) und ein DAZN-Abonnement. Wie ihr dieses kostenlos abschließt erklären wir in den nächsten Abschnitten - lest den Artikel also aufmerksam bis zum Ende durch!

VfB Stuttgart - RB Leipzig kostenlos sehen: Die LIVE-Übertragung von DAZN

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Moderator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

RB Leipzig beim VfB Stuttgart: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Dass DAZN die Bundesliga überträgt wäre also bereits geklärt - nun soll es darum gehen, wie man den Streamingdienst abonniert. Schließlich haben wir euch eine kostenlose Möglichkeit versprochen, das Bundesligaspiel zwischen dem VfB und RB zu verfolgen!

Der Trick dabei ist der DAZN Probemonat: Mit diesem habt ihr 30 Tage lang Zugriff auf alle Inhalte, die es bei DAZN zu sehen gibt - ohne Ausnahme!

Kostenlos und unverbindlich: DAZN macht mit dem Probemonat auch nach Weihnachten noch Geschenke

Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, er ist auch noch unverbindlich! Heißt: Ihr braucht keine Angst vor Knebelverträgen oder langfristigen Abonnements wie bei der Konkurrenz zu haben.

Wenn euch ein DAZN-Abonnement im Anschluss an den Gratismonat nicht zusagt, könnt ihr ganz einfach kündigen und habt so einen Monat lang Spitzensport verfolgt, ohne einen Cent zu bezahlen!

VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Probemonat abgelaufen? So teuer ist DAZN

Wenn der kostenlose Monat einmal vorbei ist und ihr weiterhin auf DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - aber keine Sorge: Die Preise halten sich mehr als nur im Rahmen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die das gleiche Programm zeigen, aber unterschiedliche Laufzeiten und Kosten haben.

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat (143,88 Euro aufs Jahr gerechnet)

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Mehr als nur Stuttgart - Leipzig: Bundesliga, Königsklasse und internationaler Fußball exklusiv auf DAZN

Dabei sind es nicht nur der Probemonat und die niedrigen Preise, die die Beliebtheit des noch sehr jungen Streamingdienstes (erst seit 2016 auf dem Markt) ausmachen: Auch das Angebot ist ein überzeugendes Argument, verglichen zu anderen Sportanbietern in .

Dabei wirkt der Programmplan wie ein Fass ohne Boden: Bundesliga, Champions League, Bundesliga, , , , , ... das ist nur ein kleiner Ausblick auf die wunderbare Welt des Fußballs auf DAZN.

Stuttgart gegen Leipzig läuft am Samstag exklusiv auf DAZN

Um es wie Rudi Völler zu sagen: Wer kein DAZN-Abonnement abschließt, "der hat den Fußball nie geliebt!" Dabei kann der digitale Sender noch weit mehr als den Sport mit den 22 Spieler*innen auf dem grünen Feld: NBA, American Football, Wintersport, Motorsport, Darts, Leichtathletik, Tennis ... Das Programm ist nicht zu überbieten.

Weitere Fragen zu DAZN werden bei DAZN News beantwortet - dort haben die Journalisten und Redakteure alle offenen Angelegenheiten rund um DAZN ein für alle Mal beantwortet. Auch mit dabei: Die Antworten auf die Fragen, ob man den Probemonat mehrfach abschließen kann oder ob man DAZN als Gutschein verschenken kann.

So wird VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im TV und im LIVE-STREAM gezeigt: Die Übertragung der Bundesliga