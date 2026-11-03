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Christian Guinin

VfB muss sich entschuldigen! Stuttgart kassiert Shitstorm von Galatasaray-Fans

Champions League
Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart stichelt vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League ein wenig gegen Galatasaray. Als die Fans des türkischen Rekordmeister Sturm dagegen laufen, rudert der Bundesligist zurück.

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Wenige Stunden vor dem Duell am Dienstagabend (18.45 Uhr) erlaubte sich der VfB in einem Posting auf seinem X-Kanal einen kleinen Seitenhieb gegen Galatasaray.

In dem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag postete die Social-Media-Abteilung der Stuttgarter ein Bild, welches die Lautsprecheranlage im Rams-Park, der Heimspielstätte der Löwen, zeigt. Dazu wurden drei nachdenkliche Emojis gesetzt.

Hintergrund dessen sind offensichtlich die immer wieder aufkommende Diskussionen über die Atmosphäre im Stadion des türkischen Hauptstadtklubs. So kamen in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe auf, dass das berühmte Pfeifen der Gala-Fans im Stadion zusätzlich von den Lautsprechern verstärkt werde, um die Stimmung zusätzlich aufzuheizen und die Auswärtsmannschaft potenziell stärker einzuschüchtern.

Bei den Anhängern der Istanbuler kam der Post jedoch überhaupt nicht gut an. Viele Nutzer schrieben kritische oder beleidigende Kommentare, weshalb sich der VfB bereits nach kurzer Zeit gezwungen sah, den Beitrag von der Plattform herunterzunehmen und sich öffentlich zu entschuldigen.

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03. Nov. 2026

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Wie entschuldigte sich der VfB Stuttgart bei Galatasaray Istanbul und dessen Fans?

"Liebe Gala-Gemeinschaft, mit dem von uns aus Ihrem Stadion geteilten Beitrag hatten wir nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Falls eine solche Situation aufgetreten ist, entschuldigen wir uns. Wir sind dankbar für Ihre Gastfreundschaft in Istanbul und die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Vereinen. Mit dem Wunsch nach einem fairen und spannungsgeladenen Spiel in Ihrem großartigen Stadion", schrieb der Bundesligist.

Der offizielle Vereinskanal von Galatasaray nahm die Entschuldigung wiederum an und kommentierte seinerseits unter dem VfB-Statement: "Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Von Fan-Seite wiederum hagelte es auch unter der Entschuldigung der Stuttgarter teils heftige Kritik. Innerhalb von nur zehn Stunden wurde der Beitrag bereits 1,4 Millionen Mal aufgerufen. Die meisten der rund 2200 Kommentare stammten von Gala-Anhängern.

Aus sportlicher Sicht könnten die Schwaben am Dienstagabend einen weiteren großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Nach drei Spielen hat der VfB bereits sieben Punkte auf dem Konto, mit zehn Zählern stünde man bereits mit einem Bein in der Zwischenrunde.

Häufig gestellte Fragen

Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.

 

Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein. 

Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.

Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.

Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.

Der Verein ist mit 26 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2026).

Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.

Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.

Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.

Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.

Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.

Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar" (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.

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