VfB muss sich entschuldigen! Stuttgart kassiert Shitstorm von Galatasaray-Fans

Wenige Stunden vor dem Duell am Dienstagabend (18.45 Uhr) erlaubte sich der VfB in einem Posting auf seinem X-Kanal einen kleinen Seitenhieb gegen Galatasaray.

In dem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag postete die Social-Media-Abteilung der Stuttgarter ein Bild, welches die Lautsprecheranlage im Rams-Park, der Heimspielstätte der Löwen, zeigt. Dazu wurden drei nachdenkliche Emojis gesetzt.

Hintergrund dessen sind offensichtlich die immer wieder aufkommende Diskussionen über die Atmosphäre im Stadion des türkischen Hauptstadtklubs. So kamen in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe auf, dass das berühmte Pfeifen der Gala-Fans im Stadion zusätzlich von den Lautsprechern verstärkt werde, um die Stimmung zusätzlich aufzuheizen und die Auswärtsmannschaft potenziell stärker einzuschüchtern.

Bei den Anhängern der Istanbuler kam der Post jedoch überhaupt nicht gut an. Viele Nutzer schrieben kritische oder beleidigende Kommentare, weshalb sich der VfB bereits nach kurzer Zeit gezwungen sah, den Beitrag von der Plattform herunterzunehmen und sich öffentlich zu entschuldigen.

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Wie entschuldigte sich der VfB Stuttgart bei Galatasaray Istanbul und dessen Fans?

"Liebe Gala-Gemeinschaft, mit dem von uns aus Ihrem Stadion geteilten Beitrag hatten wir nicht die Absicht, jemanden zu verletzen. Falls eine solche Situation aufgetreten ist, entschuldigen wir uns. Wir sind dankbar für Ihre Gastfreundschaft in Istanbul und die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Vereinen. Mit dem Wunsch nach einem fairen und spannungsgeladenen Spiel in Ihrem großartigen Stadion", schrieb der Bundesligist.

Der offizielle Vereinskanal von Galatasaray nahm die Entschuldigung wiederum an und kommentierte seinerseits unter dem VfB-Statement: "Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Von Fan-Seite wiederum hagelte es auch unter der Entschuldigung der Stuttgarter teils heftige Kritik. Innerhalb von nur zehn Stunden wurde der Beitrag bereits 1,4 Millionen Mal aufgerufen. Die meisten der rund 2200 Kommentare stammten von Gala-Anhängern.

Aus sportlicher Sicht könnten die Schwaben am Dienstagabend einen weiteren großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Nach drei Spielen hat der VfB bereits sieben Punkte auf dem Konto, mit zehn Zählern stünde man bereits mit einem Bein in der Zwischenrunde.