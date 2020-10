VfB Lübeck gegen MSV Duisburg: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER?

Der MSV Duisburg gastiert beim VfB Lübeck. Goal fasst zusammen, wie man die Begegnung der 3. Liga heute live in TV und STREAM verfolgen kann.

Dritte Liga, dritter Spieltag, drei Punkte erwünscht: Sowohl der VfB Lübeck als auch der konnten bisher keinen Sieg feiern - das soll sich heute ändern. Anstoß im Dietmar-Scholze-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr .

Beide Teams sind mit je einer Niederlage und einem Unentschieden in die Saison gestartet, weshalb jetzt der erste Saisonsieg folgen soll. Aufsteiger Lübeck konnte sich am ersten Spieltag ein Unentschieden gegen den 1. FC Saarbrücken erkämpfen, allerdings folgte letzte Woche die erste Niederlage der Spielzeit in Unterhaching.

Bei Duisburg lief es genau andersherum: Nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Hansa Rostock konnte am vergangenen Wochenende der erste Punkt gegen Zwickau klargemacht werden. Nun will man gegen Tabellennachbarn Lübeck versuchen, gleich drei Punkte auf einmal mitzunehmen.

Wer wird heute nach dem Abpfiff feiern können: Lübeck oder Duisburg? Goal erklärt, wie ihr das Spiel der live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der VfB Lübeck empfängt den MSV Duisburg: Das Spiel im Überblick

Begegnung: VfB Lübeck - MSV Duisburg

Datum: 3.10.2020

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Stadion: Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, Lübeck

Zuschauer: 1860

VfB Lübeck gegen MSV Duisburg: So wird die 3. Liga LIVE im TV übertragen

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Das Spiel zwischen Lübeck und Duisburg ist im Free-TV zu sehen ! Manche der Drittligaspiele werden von den regionalen Fernsehsendern gezeigt, so auch an diesem Wochenende: Der NDR Sportclub überträgt das Heimspiel der Norddeutschen.

Da der NDR frei empfangbar ist, müsst ihr einfach nur den Sender rechtzeitig einschalten und schon könnt ihr den beiden Teams beim Spielen zusehen.

Lübeck - Duisburg heute live im Free-TV: Die Übertragung im NDR

Sender: NDR

Sendung: NDR Sportclub

Beginn der Übertragung: 14:00 Uhr

Moderatorin: Sina Braun

Kommentator: Jan Neumann

3. Liga live im TV: VfB Lübeck gegen MSV Duisburg bei MagentaSport sehen

Alternativ könnt ihr das Spiel auch bei MagentaSport verfolgen: Der Haussender der Telekom hält die Rechte an allen Partien der 3. Liga in dieser Saison. Allerdings ist MagentaSport kein Free-TV-Sender wie der NDR, man braucht ein kostenpflichtiges Abonnement.

Dabei gibt es eine Vielzahl an buchbaren Optionen. Wenn man bereits Telekomkunde ist, werden die Pakete von MagentaSport deutlich günstiger , außerdem gibt es Kombi-Angebote mit Sky Sport Kompakt. Einen Überblick zu den unterschiedlichen Angeboten gibt es hier.

Duisburg muss nach Lübeck: Die Übertragung von MagentaSport

Sender: MagentaSport

Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

Moderator: Arne Malsch

Kommentator: Michael Augustin

Der MSV Duisburg zu Gast beim VfB Lübeck: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Auch hier gibt es Frohes zu verkünden: Der NDR überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen findet ihr auf der Homepage des NDR oder direkt hier.

Die Zeiten sowie Moderatorin und Kommentator bleiben hier gleich: Es ist die selbe Übertragung wie die im Free-TV, nur dass der LIVE-STREAM via Internet empfangbar ist.

Wenn ihr das Spiel nicht im Browser, sondern am Handy oder Tablet verfolgen wollt, ist das ebenfalls kein Problem: Mit der ARDMediathek-App im Play Store und App Store könnt ihr das gesamte Programm des Norddeutschen Rundfunks auf euren Mobilgeräten abrufen - kostenlos.

Lübeck gegen Duisburg im LIVE-STREAM: Die 3. Liga überall verfügbar

Selbiges gilt auch für das Bezahl-Abo von MagentaSport: Wenn ihr den kostenpflichtigen Zugang eingelöst habt, könnt ihr euch auch über die MagentaSport-App anmelden. Dort könnt ihr jedes angebotene Sportevent live streamen, inklusive Lübeck gegen Duisburg.

Die App gibt es ebenfalls im App Store und im Play Store - kostenlos. Außerdem stellt MagentaSport eine Konferenz zur Verfügung, in welcher jedes Spiel der 3. Liga am Samstagnachmittag gezeigt wird.

VfB Lübeck vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM oder TV sehen, wollt aber unbedingt auf dem Laufenden bleiben? Dann hat Goal genau das Richtige!

Mit dem Goal LIVE-TICKER kann man nichts verpassen. Sei es Tor, Karte oder Hintergrundwissen: Jede wichtige Information wird im Detail erklärt und in Echtzeit wiedergeben. Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos!

Wo kann ich heute VfB Lübeck gegen MSV Duisburg verfolgen? Live im TV : Im Free-TV beim NDR und im Pay-TV bei MagentaSport Im LIVE-STREAM: www.NDR.de (kostenlos) und www.MagentaSport.de (nur mit Abo) Im LIVE-TICKER: Goal

Der MSV Duisburg muss zum VfB Lübeck: Die Aufstellungen der 3. Liga

Die Aufstellung des VfB Lübeck:

Raeder - Rieble, Malone, Grupe - Mende - Riedel, Boland, Deichmann, Thiel - Ramaj, Röser

Die Aufstellung des MSV Duisburg:

Weinkauf - Sauer, Schmidt, Fleckstein, Sicker - Jansen - Mickels, Pepic, Krempicki, Scepanik – Vermeij