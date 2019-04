Vernichtendes Urteil von Dietmar Hamann über den BVB: "Peinlichkeit"

Der BVB wurde beim 0:5 in München auseinandergenommen. Das Resumee von Ex-Nationalspieler Hamann für Schwarz-Gelb fällt vernichtend aus.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (45) hat ein vernichtendes Urteil über die Vorstellung des Herbstmeisters im -Gipfel am Samstag bei Rekordmeister Bayern München (0:5) gefällt. "Das Spiel gegen Bayern, isoliert betrachtet, hat für mich an Peinlichkeit gegrenzt", sagte Hamann bei Sky90 am Sonntagabend.

"Wenn du als Tabellenführer nach München fährst - und natürlich kann man in München verlieren - musst du zumindest den Kampf annehmen", äußerte Hamann. Wenn man die Möglichkeit habe, fünf Punkte Vorsprung zu haben, "dann kann ich nicht mit der weißen Fahne einlaufen und mich mit dem Anpfiff mehr oder weniger ergeben und mit fünf Gegentoren heimfahren. Deswegen war der Auftritt sehr enttäuschend", urteilte der ehemalige -Legionär.

Ex-Bundesliga-Profi und -Trainer Ewald Lienen betonte: "Dortmund hatte sechs junge Spieler, und Bayern hatte nur drei junge Spieler auf dem Platz stehen. Es geht zwar nicht nur um die Jungen, aber wenn Dortmund zwei, drei, vier erfahrenere Akteure auf das Feld gestellt hätte, wäre es wohl anders gelaufen."