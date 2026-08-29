Der 23-Jährige zog sich die Blessur kurz nach Wiederanpfiff beim Stand von 2:0 zu, als er sich während eines Zweikampfs das Knie verdrehte. Konstantelias ging zu Boden, blieb zunächst liegen und schlug die Hände vors Gesicht. Die Dortmunder Physios machten noch auf dem Rasen den sogenannten "Schubladentest", bei dem die Stabilität von Gelenken geprüft wird.

Für Konstantelias ging es anschließend nicht weiter. Er humpelte unter aufmunterndem Applaus vom Platz, Marcel Sabitzer kam für ihn in die Begegnung. TV-Wiederholungen ließen womöglich auf eine schwerere Verletzung schließen. Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac (54) erkundigte sich an der Seitenlinie direkt bei Konstantelias und versuchte, seinen neuen Rechtsaußen aufzumuntern – allerdings ohne großen Erfolg.

Dortmunds Sportchef Ole Book sagte nach dem Spiel bei Sky: "Wir sollten vorsichtig sein, was wir heute kommunizieren. Aber wir haben durchaus Sorge vor einer schweren Verletzung." Auf Nachfrage, ob diese Sorge Richtung Kreuzbandriss gehe, sagte er: "Die Sorge davor ist bestimmt da." Zunächst werde es aber nun weitere Untersuchungen geben. Pessimistisch zeigte sich auch Kovac: "Das hat sich auf jeden Fall nicht gut angehört, was der Arzt mir gesagt hat." Konkreter wurde er nicht.

Bis zu seiner Herausnahme hatte Konstantelias ein blitzsauberes Bundesligadebüt im Dress der Schwarzgelben hingelegt. Gemeinsam mit seinem griechischen Landsmann Konstantinos Karetsas war er praktisch an allen gefährlichen Angriffen des Vizemeisters beteiligt.

Für seinen starken Auftritt belohnte er sich mit dem Treffer zum 2:0. Ein feines Zuspiel Maximilian Beiers von der linken Seite nutzte er kurz vor der Pause. Konstantelias schloss nach innen ziehend durch die Beine von HSV-Verteidiger Sebastiaan Bornauw (27) ab. Dieser fälschte noch leicht ab und so hatte Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (33) keine Abwehrchance.

Konstantelias kam erst vor wenigen Tagen nach der geplatzten Verpflichtung Said El Malas (20, 1. FC Köln) für 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki. Er soll den zu Barca abgewanderten Karim Adeyemi (24) ersetzen und hinterließ bereits im Supercup vor Wochenfrist gegen den FC Bayern (1:2) einen guten Eindruck.