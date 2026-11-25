In der Champions League wartet auf den FC Bayern am Mittwochabend die nächste Herausforderung: Am 5. Spieltag der Ligaphase gastiert der deutsche Rekordmeister beim OSC Lille. Anstoß im Stade Pierre-Mauroy ist um 21 Uhr. Allerdings müssen die Münchner dabei gleich zwei prominente Ausfälle verkraften: Harry Kane und Michael Olise stehen nicht zur Verfügung.
Was steckt hinter dem Fehlen der beiden Offensivstars? GOAL liefert die Antworten.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader
Die Gründe für die beiden Ausfälle liegen in unterschiedlichen Verletzungen. Besonders bitter ist die Situation bei Harry Kane: Der englische Torjäger erlitt im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und musste bereits nach 20 Minuten vom Platz. Mittlerweile hat sich der Bayern-Star einer Operation unterzogen. Nach aktuellem Stand droht ihm eine Zwangspause von mindestens drei Monaten.
Weniger gravierend ist die Blessur von Michael Olise. Auch der Franzose zog sich gegen Köln eine Verletzung zu, in seinem Fall eine Knöchelprellung. Diese zwingt ihn voraussichtlich ebenfalls zu einer Pause, allerdings wird er deutlich früher als Kane wieder zur Verfügung stehen.
Damit setzt sich die Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister fort. Neben dem Offensivduo fehlen den Münchnern derzeit auch Alphonso Davies (Muskelfaserriss), Serge Gnabry (Muskelverletzung im Oberschenkel), Manuel Neuer (Sehnenanriss im Fuß) und Ismael Saibari (Syndesmoseriss).
Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern
Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, H. Ito - Kimmich, Pavlovic - Laimer, Bischof, Brown - Karl
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Übertragung im TV und Livestream
Anders als am Dienstag, als sich Amazon Prime Video und DAZN die Übertragung der Königsklassen-Partien aufteilten, zeichnet am Mittwoch ausschließlich DAZN für die Champions League verantwortlich. Auch das Gastspiel des FC Bayern beim OSC Lille ist dort zu sehen. Die Sendung beginnt bereits um 20.30 Uhr. Durch die Vorberichterstattung führt Freddy Harder, während Max Siebald das Spiel kommentiert. Als Experte ist Nils Petersen im Einsatz.
Bei DAZN haben Zuschauer die Wahl zwischen der Übertragung des Einzelspiels und der großen Mittwochskonferenz, die sämtliche neun Begegnungen des Spieltags umfasst. Für den Zugriff auf das Champions-League-Angebot benötigen Fans ein kostenpflichtiges Unlimited-Abonnement.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Mit NordVPN überall auf der Welt streamen
Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Wichtigste Infos
Begegnung
OSC Lille vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
5 (Ligaphase)
Datum
25. November 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Stade Pierre Mauroy, Lille
Livestream
DAZN
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Paris Saint-Germain
4
4
0
0
20:5
15
12
2
Real Madrid
4
4
0
0
13:7
6
12
3
Arsenal FC
4
3
1
0
8:3
5
10
4
Como 1907
4
3
0
1
19:6
13
9
5
FC Barcelona
4
3
0
1
14:6
8
9
6
Aston Villa FC
4
3
0
1
12:6
6
9
7
Manchester City
4
3
0
1
12:7
5
9
8
Liverpool FC
4
3
0
1
14:10
4
9
9
FC Brügge
4
3
0
1
11:7
4
9
10
Sporting CP
4
3
0
1
8:4
4
9
11
Real Betis
4
3
0
1
8:6
2
9
12
Borussia Dortmund
4
3
0
1
7:5
2
9
13
FC Bayern München
4
2
2
0
12:5
7
8
14
VfB Stuttgart
4
2
1
1
7:4
3
7
15
Inter Mailand
4
2
0
2
8:6
2
6
16
LASK
4
2
0
2
10:9
1
6
17
Manchester United
4
2
0
2
8:8
0
6
18
Galatasaray
4
2
0
2
8:9
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
4
1
2
1
6:11
-5
5
20
AS Rom
4
1
1
2
10:8
2
4
21
Schachtar Donezk
4
1
1
2
4:4
0
4
22
Viking FK
4
1
1
2
9:10
-1
4
23
Atlético Madrid
4
1
1
2
4:5
-1
4
24
PSV Eindhoven
4
1
1
2
3:4
-1
4
25
FK Bodø/Glimt
4
1
1
2
4:9
-5
4
26
FC Porto
4
1
0
3
6:7
-1
3
27
SSC Neapel
4
1
0
3
6:11
-5
3
28
Villarreal CF
4
1
0
3
8:14
-6
3
29
AEK Athen
4
1
0
3
5:11
-6
3
29
RB Leipzig
4
1
0
3
5:11
-6
3
31
Sabah FK
4
1
0
3
4:10
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
4
1
0
3
4:11
-7
3
33
RC Lens
4
1
0
3
4:16
-12
3
34
Slavia Prag
4
0
1
3
5:9
-4
1
35
OSC Lille
4
0
1
3
4:10
-6
1
36
Slovan Bratislava
4
0
0
4
1:17
-16
0