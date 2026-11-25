In der Champions League wartet auf den FC Bayern am Mittwochabend die nächste Herausforderung: Am 5. Spieltag der Ligaphase gastiert der deutsche Rekordmeister beim OSC Lille. Anstoß im Stade Pierre-Mauroy ist um 21 Uhr. Allerdings müssen die Münchner dabei gleich zwei prominente Ausfälle verkraften: Harry Kane und Michael Olise stehen nicht zur Verfügung.

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Was steckt hinter dem Fehlen der beiden Offensivstars? GOAL liefert die Antworten.

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader

Die Gründe für die beiden Ausfälle liegen in unterschiedlichen Verletzungen. Besonders bitter ist die Situation bei Harry Kane: Der englische Torjäger erlitt im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und musste bereits nach 20 Minuten vom Platz. Mittlerweile hat sich der Bayern-Star einer Operation unterzogen. Nach aktuellem Stand droht ihm eine Zwangspause von mindestens drei Monaten.

Weniger gravierend ist die Blessur von Michael Olise. Auch der Franzose zog sich gegen Köln eine Verletzung zu, in seinem Fall eine Knöchelprellung. Diese zwingt ihn voraussichtlich ebenfalls zu einer Pause, allerdings wird er deutlich früher als Kane wieder zur Verfügung stehen.

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Damit setzt sich die Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister fort. Neben dem Offensivduo fehlen den Münchnern derzeit auch Alphonso Davies (Muskelfaserriss), Serge Gnabry (Muskelverletzung im Oberschenkel), Manuel Neuer (Sehnenanriss im Fuß) und Ismael Saibari (Syndesmoseriss).

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, H. Ito - Kimmich, Pavlovic - Laimer, Bischof, Brown - Karl

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Übertragung im TV und Livestream

Anders als am Dienstag, als sich Amazon Prime Video und DAZN die Übertragung der Königsklassen-Partien aufteilten, zeichnet am Mittwoch ausschließlich DAZN für die Champions League verantwortlich. Auch das Gastspiel des FC Bayern beim OSC Lille ist dort zu sehen. Die Sendung beginnt bereits um 20.30 Uhr. Durch die Vorberichterstattung führt Freddy Harder, während Max Siebald das Spiel kommentiert. Als Experte ist Nils Petersen im Einsatz.

Bei DAZN haben Zuschauer die Wahl zwischen der Übertragung des Einzelspiels und der großen Mittwochskonferenz, die sämtliche neun Begegnungen des Spieltags umfasst. Für den Zugriff auf das Champions-League-Angebot benötigen Fans ein kostenpflichtiges Unlimited-Abonnement.

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Begegnung OSC Lille vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League Spieltag 5 (Ligaphase) Datum 25. November 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade Pierre Mauroy, Lille Livestream DAZN

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum sind Michael Olise und Harry Kane nicht im Kader - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag