Am heutigen Samstag, den 14. November, trifft Portugal in der Nations-League-Gruppenphase auf Dänemark. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Estádio Municipal in Braga angepfiffen. Cristiano Ronaldo wird dabei allerdings nicht auf dem Platz stehen, da der Superstar nicht zum portugiesischen Kader gehört.

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Warum das so ist und wieso der Superstar von Al-Nassr nicht nominiert wurde, erfahrt Ihr im Folgenden.

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Cristiano Ronaldo (CR7) bei Portugal vs. Dänemark nicht im Kader

Weder eine Verletzung noch eine Sperre sind der Grund für Cristiano Ronaldos Fehlen. Der 41-Jährige steht schlichtweg nicht im portugiesischen Aufgebot, weil er erst vor Kurzem seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hat.

"Heute geht meine Reise in der Nationalmannschaft zu Ende", verkündete CR7 Anfang November in einer Videobotschaft. "Der Tag ist gekommen, an dem ich das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückgeben muss. Ich habe es nie als ausschließlich meins empfunden", erklärte er zudem. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen: "Es gibt Entscheidungen, die man nicht nur mit dem Kopf trifft. Man trifft sie auch mit dem Herzen."

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Der überraschenden Ankündigung war ein öffentlich ausgetragener Streit mit Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen. Ronaldo hatte das Trainingslager während der vorherigen Länderspielpause vorzeitig verlassen und dem Coach anschließend vorgeworfen, sein Wort gebrochen zu haben. Hintergrund war offenbar die Unzufriedenheit des Superstars mit seiner Einsatzzeit.

Als Konsequenz belegte der portugiesische Verband CR7 mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 255 Euro. Die Sanktion galt rückwirkend ab dem 30. September und lief Ende Oktober aus. Anschließend entschuldigte sich Ronaldo bei seinen Mitspielern und den Fans. Zunächst hatte er sogar angekündigt, weiterhin für Portugal spielen zu wollen. Auch Nationaltrainer Jesus stellte eine Rückkehr in Aussicht. Doch inzwischen hat sich die Situation grundlegend geändert.

Darüber hinaus könnte Ronaldo schon bald auch seine Vereinskarriere beenden. Der Routinier von Al-Nassr hatte zuletzt erklärt, dass das laufende Jahr "wahrscheinlich" sein letztes als Fußballprofi sein werde.

Das gesamte Statement von Ronaldo zu seinem Rücktritt findet Ihr hier.

Getty Images

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Cristiano Ronaldo (CR7) bei Portugal vs. Dänemark nicht im Kader

Ronaldo feierte bereits 2003 im Alter von gerade einmal 18 Jahren sein Debüt für die portugiesische Nationalmannschaft. In bislang 234 Länderspielen gelangen dem Superstar beeindruckende 146 Treffer.

Allerdings konnte CR7 die hohen Erwartungen in seiner Heimat zuletzt immer seltener erfüllen. Während er für seinen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien weiterhin regelmäßig Tore erzielt, blieb er bei den großen Turnieren hinter den Erwartungen zurück. Sowohl bei der EM 2024 in Deutschland als auch bei der WM 2026 im vergangenen Sommer wusste Ronaldo nur bedingt zu überzeugen.

In der Nations League läuft es für Portugal derweil auch ohne seinen Superstar hervorragend. Die Mannschaft hat alle vier bisherigen Gruppenspiele gewonnen und sich damit bereits vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Drei dieser Siege gelangen sogar ohne Ronaldo auf dem Platz. Nach dem Duell mit Dänemark steht am 17. November noch die Begegnung gegen Wales auf dem Programm.

Die Statistiken von Cristiano Ronaldo für Portugals Nationalmannschaft:

Statistik Anzahl Spiele 234 Tore 146 Assists 45 Titel 3 (EM 2016, Nations League 2019 und 2025)

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Cristiano Ronaldo (CR7) bei Portugal vs. Dänemark nicht im Kader - das aktuelle Aufgebot

Position Spieler Aktueller Verein Torwart Diogo Costa FC Porto Torwart Rui Silva Sporting Lissabon Torwart Samuel Soares Benfica Lissabon Abwehr Joao Cancelo FC Barcelona Abwehr Diogo Dalot Manchester United Abwehr Alberto Costa FC Porto Abwehr Ruben Dias Manchester City Abwehr Renato Veiga FC Villarreal Abwehr Tomas Araujo Benfica Lissabon Abwehr Antonio Silva AFC Bournemouth Abwehr Nuno Tavares Lazio Rom Mittelfeld Ruben Neves al-Hilal Mittelfeld Joao Palhinha Benfica Lissabon Mittelfeld Mateus Fernandes Tottenham Hotspur Mittelfeld Joao Neves Paris Saint-Germain Mittelfeld Vitinha Paris Saint-Germain Mittelfeld Bernardo Silva Real Madrid Sturm Bruno Fernandes Manchester United Sturm Pedro Neto FC Chelsea Sturm Rodrigo Mora AS Rom Sturm Francisco Trincao al-Ahli Sturm Rafael Leao Galatasaray Istanbul Sturm Geovany Quenda FC Chelsea Sturm Carlos Forbs Club Brügge Sturm Joao Felix al-Nassr FC Sturm Goncalo Ramos AC Mailand Sturm Fabio Silva Borussia Dortmund Sturm Gustavo Varela AC Monza

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Cristiano Ronaldo (CR7) bei Portugal vs. Dänemark nicht im Kader - Übertragung im TV und Livestream

Das Nations-League-Duell zwischen Portugal und Dänemark wird exklusiv bei DAZN übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Die Live-Übertragung startet pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr. Kommentator der Begegnung ist Simon Sterzer.

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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Cristiano Ronaldo (CR7) bei Portugal vs. Dänemark nicht im Kader - die wichtigsten Infos im Überblick