Verlängert Niko Kovac beim BVB nur unter einer bestimmten Voraussetzung?

Wie die Sport Bild in ihrer neuesten Ausgabe schreibt, haben sich der Dortmunder Trainer und sein Vorgesetzter, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, darauf geeinigt, dass Vertragsverhandlungen zwischen dem Klub und Kovac erst dann stattfinden sollen, wenn Ricken selbst sein Arbeitspapier bei den Schwarzgelben verlängert hat.

Derzeit laufen beide Verträge noch bis zum Ende der unmittelbar bevorstehenden Saison. Bei Ricken gilt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit darüber hinaus angesichts der jüngsten Erfolge des BVB auf dem Transfermarkt als reine Formsache.

Grund für die Abmachung soll das überaus freundschaftliche Verhältnis zwischen Kovac und Ricken sein. Demnach hätten beide den Wunsch geäußert, zusammen in Dortmund weiterarbeiten zu wollen. Eine Verlängerung Rickens wäre somit eine Art Bedingung für eine Unterschrift von Kovac.

Dass der BVB grundsätzlich bereit sein soll, mit dem Deutsch-Kroaten an der Seitenlinie weiterzumachen, ist schon länger bekannt. In der vergangenen Saison führte Kovac die Borussia zu einer recht ungefährdeten Vize-Meisterschaft, auch wenn man den FC Bayern München zu keinem Zeitpunkt ernsthaft herausfordern konnte.

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Wie erfolgreich ist Niko Kovac mit dem BVB?

Der 54-Jährige hatte Dortmund im Februar 2025 übernommen, nachdem der damalige Coach Nuri Sahin aufgrund von anhaltender Erfolgslosigkeit entlassen worden war.

Auch dank Kovac und eines starken Schlussspurts in der Liga gelang dem BVB am letzten Spieltag noch der Sprung auf Rang vier und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League.

Wettbewerbsübergreifend stand Kovac 72-mal an der schwarzgelben Seitenlinie. Bei 43 Siegen, zwölf Unentschieden und 16 Niederlagen sammelte er durchschnittlich 1,97 Punkte pro Spiel. Eine derart starke Ausbeute mit mindestens 50 Spielen wies zuletzt Lucien Favre beim BVB auf, der von Juli 2018 bis Dezember 2020 das Amt inne hatte.