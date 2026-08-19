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Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

Verlängert Niko Kovac beim BVB nur unter einer bestimmten Voraussetzung?

Bundesliga
N. Kovac
Borussia Dortmund

Grundsätzlich wollen der BVB und Niko Kovac die gemeinsame Zusammenarbeit über dessen Vertragsende hinaus fortsetzen. Gleichwohl ist eine Unterschrift offenbar an eine Bedingung geknüpft.

Wie die Sport Bild in ihrer neuesten Ausgabe schreibt, haben sich der Dortmunder Trainer und sein Vorgesetzter, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, darauf geeinigt, dass Vertragsverhandlungen zwischen dem Klub und Kovac erst dann stattfinden sollen, wenn Ricken selbst sein Arbeitspapier bei den Schwarzgelben verlängert hat.

Derzeit laufen beide Verträge noch bis zum Ende der unmittelbar bevorstehenden Saison. Bei Ricken gilt eine Fortsetzung der Zusammenarbeit darüber hinaus angesichts der jüngsten Erfolge des BVB auf dem Transfermarkt als reine Formsache.

Grund für die Abmachung soll das überaus freundschaftliche Verhältnis zwischen Kovac und Ricken sein. Demnach hätten beide den Wunsch geäußert, zusammen in Dortmund weiterarbeiten zu wollen. Eine Verlängerung Rickens wäre somit eine Art Bedingung für eine Unterschrift von Kovac.

Dass der BVB grundsätzlich bereit sein soll, mit dem Deutsch-Kroaten an der Seitenlinie weiterzumachen, ist schon länger bekannt. In der vergangenen Saison führte Kovac die Borussia zu einer recht ungefährdeten Vize-Meisterschaft, auch wenn man den FC Bayern München zu keinem Zeitpunkt ernsthaft herausfordern konnte.

Lars RickenGetty Images

Wie erfolgreich ist Niko Kovac mit dem BVB?

Der 54-Jährige hatte Dortmund im Februar 2025 übernommen, nachdem der damalige Coach Nuri Sahin aufgrund von anhaltender Erfolgslosigkeit entlassen worden war.

Auch dank Kovac und eines starken Schlussspurts in der Liga gelang dem BVB am letzten Spieltag noch der Sprung auf Rang vier und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League.

Wettbewerbsübergreifend stand Kovac 72-mal an der schwarzgelben Seitenlinie. Bei 43 Siegen, zwölf Unentschieden und 16 Niederlagen sammelte er durchschnittlich 1,97 Punkte pro Spiel. Eine derart starke Ausbeute mit mindestens 50 Spielen wies zuletzt Lucien Favre beim BVB auf, der von Juli 2018 bis Dezember 2020 das Amt inne hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Er kam am 15. Oktober 1971 in West-Berlin zur Welt. Aufgewachsen ist er ebenfalls dort – als Sohn kroatischer Einwanderer.

Niko Kovac blickt auf eine lange Karriere als Profifußballer zurück. Ab 1991 war der Kroate im Profibereich aktiv, ehe er 2009 seine Laufbahn beendete.

Niko Kovac begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend von Rapide Wedding. 1989 wechselte der Kroate zu Hertha 03 Zehlendorf, ehe er zwei Jahre später bei Hertha BSC in der 2. Bundesliga anheuerte. Dort reifte er zum Profi und schloss sich 1996 Bayer Leverkusen an, für das er drei Jahre lang spielte.

Nach zwei Spielzeiten beim Hamburger SV (1999–2001) wechselte Kovac zum FC Bayern München, wo er bis 2003 aktiv war und insgesamt drei Titel gewann: 2001 den Weltpokal sowie 2003 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.

Anschließend kehrte er zu Hertha BSC zurück – und damit zu seinem ersten Profiklub. Nach drei weiteren Saisons in Berlin wechselte er nach Österreich zu RB Salzburg, wo er 2009 seine aktive Karriere beendete.

Vier Titel hat Niko Kovac bislang in seiner Trainerkarriere gewonnen. Seinen ersten Titel holte er 2018: Damals sicherte sich der Kroate mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal. 

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern München gewann er in der Saison 2018/19 zunächst den Supercup. Unter Kovac als Cheftrainer konnten sich die Münchner zum Saisonende das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal sichern. 

Sowohl als Trainer als auch als Spieler konnte Niko Kovac einige Erfolge feiern. Die Champions League hat er bislang jedoch noch nicht gewonnen.

Sechs Cheftrainerposten hat Niko Kovac in seiner Karriere bislang inne gehabt. Nach seiner Berufung als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft war Kovac für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern München, AS Monaco und den VfL Wolfsburg tätig. Aktuell ist der Kroate beim BVB als Trainer unter Vertrag.

Vor allem während seiner Zeit an der Seitenlinie des FC Bayern München, aber auch in der kroatischen Nationalmannschaft hat Kovac einige Stars trainiert. Unter Kovac liefen bei den Bayern Topspieler wie Arjen Roben, Franck Ribery, Thomas Müller, Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Mats Hummels auf.  Bei Kroatien trainierte Kovac zudem Stars wie Luka Modric oder Ivan Rakitic. 

Zahlen nennt er nicht. Bei Wolfsburg lag sein Jahresgehalt bei etwa 4 Millionen Euro, in Dortmund soll es laut Medien bei rund 4 bis 4,5 Millionen liegen – brutto, versteht sich.

Er hat eine Tochter – ihr Name ist Laura. Weitere Kinder sind nicht bekannt.

Seit 1999 ist er verheiratet – mit seiner Jugendliebe aus Schulzeiten. Ihr Name ist Kristina, die Beziehung gilt als beständig.

Niko Kovac wurde in seiner Karriere noch nie zum Welttrainer des Jahres gekürt. Bei der seit 2010 jährlich von der FIFA vergebenen Auszeichnung landete der Kroate bislang auch noch nicht unter den ersten drei.

Ein offizieller Spitzname ist nicht überliefert. Die Medien nennen ihn schlicht bei seinem Namen – Niko Kovac.

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