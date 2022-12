Valladolid vs. Real Madrid: Spanische Liga heute im LIVE STREAM und TV

Real Valladolid trifft in der Liga auf Real Madrid. GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (30. Dezember 2022) empfängt Real Valladolid zuhause Real Madrid. Das Spiel der spanischen Liga wird um 21:30 Uhr im Nuevo-Estadio-Municipal-José-Zurillo in Valladolid angepfiffen.

Real Madrid steht aktuell auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Auf Tabellenführer Barcelona fehlen allerdings nur zwei Punkte. Real Valladolid hingegen findet sich auf Platz zwölf wieder und hat somit weder mit dem Abstieg noch mit den internationalen Plätzen etwas zu tun. Wenn Real Madrid den Druck auf Barcelona weiterhin aufrechterhalten will, dann sollte man sich heute keine Ausrutscher erlauben. Auch Valladolid will aber sicherlich gegen die Königlichen punkten, um ihren Platz im gesicherten Mittelfeld der Liga zu behalten.

Hier bei GOAL findet Ihr alle relevanten Infos zur Übertragung von Real Valladolid vs. Real Madrid im TV und LIVE-STREAM.

Valladolid vs. Real Madrid: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Real Valladolid vs. Real Madrid Wettbewerb LaLiga Anpfiff 30. Dezember - 21:00 Uhr Spielort Nuevo-Estadio-Municipal-José-Zurillo (Valladolid)

Valladolid vs. Real Madrid: Gibt es eine TV-Übertragung?

Wer die spanische Liga gerne im TV sehen möchte, den müssen wir leider enttäuschen. Real Madrid und Co. könnt Ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Die Übertragungsrechte für LaLiga liegen nämlich nur beim Streamingdienst DAZN. Wie Ihr dort zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Valladolid vs. Real Madrid: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Bei DAZN handelt sich um den Sport-Streamingdienst mit dem weltweit größten Angebot. Dort seht Ihr u.a. immer jeden Freitag und Sonntag die Bundesliga, genauso wie die französische, italienische und spanische Liga. Außerdem wird der Großteil der Champions-League-Spiele nur bei DAZN übertragen.

DAZN hat aber auch außer Fußball noch einiges zu bieten. Dort wird z.B. die NBA und NFL gezeigt, sowie Darts, Tennis, Boxen oder Motorsport. Einfach so könnt Ihr bei DAZN jetzt allerdings nicht zusehen, dazu braucht es nämlich ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Kosten dafür belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich, wenn Ihr das Jahresabo wählt.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, braucht Ihr nur noch ein internetfähiges Gerät auf dem Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, und schon könnt Ihr um 21:30 Uhr einschalten. Als Kommentator könnt Ihr Uli Hebel hören, der Experte für das Spiel ist Ralph Gunesch.

Hier gibt es noch einmal mehr Infos zu DAZN:

Valladolid vs. Real Madrid: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Auf der Website von GOAL findet Ihr übrigens auch einen LIVE-TICKER zum Spiel. Dort werdet Ihr immer direkt informiert, wenn irgendetwas Wichtiges im Spiel passiert. Falls Ihr den STREAM zum Spiel also nicht verfolgen könnt, dann können wir mit dem LIVE-TICKER Abhilfe schaffen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Valladolid vs. Real Madrid: Die Aufstellungen der Teams

Beide Mannschaften veröffentlichen eine Stunde vor Anpfiff ihre Aufstellungen. Sobald das passiert, werden sie auch von uns an dieser Stelle bekannt gegeben.