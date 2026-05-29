Uruguay – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Uruguay: So siehst du die Spiele im Fernsehen
Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Uruguays aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem uruguayischen Server und verfolgen Sie die Spiele live im Stream. Alle Spiele Uruguays zeigt der frei empfangbare öffentlich-rechtliche SenderTNU (Canal 5) sowie die Streaming-Plattform Antel TV.
🌎 Land
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanien
🇩🇿 Algerien
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentinien
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australien
🇦🇹 Österreich
🇧🇪 Belgien
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
🇧🇷 Brasilien
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarien
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave
🇨🇱 Chile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolumbien
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroatien
🇨🇾 Zypern
🇨🇿 Tschechien
🇩🇰 Dänemark
TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estland
🇫🇯 Fidschi
🇫🇮 Finnland
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Deutschland
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hongkong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesien
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irland
🇮🇹 Italien
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japan
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Mexiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Naher Osten und Nordafrika
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Niederlande
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande
🇳🇿 Neuseeland
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegen
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumänien
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapur
🇿🇦 Südafrika
SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App
🇪🇸 Spanien
DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Schweden
🇨🇭 Schweiz
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Türkei
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Vereinigte Staaten
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Usbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Uruguay?
In Uruguay halten der öffentlich-rechtliche Sender Canal 5 und der Telekommunikationskonzern Antel die offiziellen Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026; DirecTV Sports ergänzt das Angebot mit regionaler Berichterstattung.
So können Sie die Spiele verfolgen:
📺 Free-TV
Canal 5: Der öffentlich-rechtliche Sender Canal 5 zeigt die wichtigsten Spiele kostenlos im Free-TV. Sie sehen alle Partien von La Celeste und das WM-Finale ohne Kabelabonnement.
📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen
Antel TV & DGO: Die staatliche Plattform Antel TV streamt ausgewählte frei empfangbare Spiele kostenlos für Zuschauer im Land. Die Pay-TV-Plattform DirecTV Sports (DSports) zeigt alle 104 Spiele live. Sie bietet zudem Multi-Kamera-Perspektiven und Analysen rund um die Uhr.