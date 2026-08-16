Unvermögen und Pech: Lionel Messi erlebt ganz bitteren Abend mit Inter Miami

Im Topspiel beim Nashville SC verlor er mit Titelverteidiger Inter Miami in der Nacht zum Sonntag mit 1:4 (1:1). In der 23. Minute scheiterte Messi vom Punkt an Torwart Brian Schwake.

Zuletzt hatte er bereits bei der WM, als er mit Argentinien erst im Finale gegen Spanien (0:1) verlor, zwei Strafstöße vergeben. Zwar legte Messi den Treffer von Telasco Segovia (45.+3) zum zwischenzeitlichen 1:1 auf, dies reichte jedoch nicht. In der Nachspielzeit traf er zweimal den Pfosten.

Überragender Mann für Nashville war der Berliner Hany Mukhtar, wertvollster Spieler des Jahres 2022, mit einem Doppelpack (49./63.). Nashville führt die Eastern Conference weiter mit 43 Punkten vor Miami (38) an.

Niklas Dorsch trifft erstmals für Toronto

Niklas Dorsch, Neuzugang des Toronto FC, erzielte derweil bei seinem zweiten Einsatz für sein neues Team sein erstes Tor. Beim 2:1 (2:0)-Erfolg gegen New England Revolution traf der Mittelfeldspieler, zuvor beim 1. FC Heidenheim aktiv, per sehenswertem Fernschuss (45.+6).

Ex-Nationalspieler Timo Werner verlor mit den San Jose Earthquakes mit 1:3 (0:2) gegen den St. Louis City SC. Der Klub ist nunmehr seit vier Partien ohne Sieg.