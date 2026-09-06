Athletic Club setzt in LaLiga ein dickes Ausrufezeichen und anschließend gibt es ein dickes Lob von Superstar Nico Williams für den neuen Cheftrainer Edin Terzic.

Bilbao besiegte am Samstagabend Titelanwärter Atletico Madrid im San Mames nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit mit 3:0 und machte damit den völlig verkorksten Saisonstart endgültig vergessen.

Für Welt- und Europameister Nico Williams, der kurz nach der Pause den Torreigen für Athletic eröffnete, auch ein Verdienst Terzics: "Unser Trainer ist überragend und das sieht man auf dem Platz", schwärmte der Linksaußen nach dem Schlusspfiff. "Er hat viele neue Dinge eingebracht, die wir perfekt umsetzen."

Nach einer torlosen ersten Hälfte stellte Terzic nach der Pause auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Seine Mannschaft kam mit Urgewalt aus der Kabine. Williams' Tor in der 46. Minute ließ Robert Navarro keine 120 Sekunden später das 2:0 folgen. Es war das erste Mal in der Geschichte von LaLiga, dass Athletic zwei Treffer in den ersten drei Minuten der zweiten Halbzeit markierte. Gleichzeitig hatte Atletico noch nie zuvor so schnell nach dem Pausentee zwei Gegentore schlucken müssen.

Noch wichtiger als die taktische Anpassung zum zweiten Durchgang seien aber Terzics Worte in der Halbzeit gewesen, so Williams: "Er hat uns mit einer tollen Ansprache in der Kabine richtig ins Spiel gebracht." Die Mannschaft sei "sehr glücklich" mit Terzics Spielweise.

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Dabei war der Start des neuen Cheftrainers bei den Basken ziemlich in die Hose gegangen. Bilbao verlor die ersten beiden Spiele gegen den FC Sevilla (1:3) sowie Meister FC Barcelona (0:2) und war Tabellenletzter.

Edin Terzic kündigte bessere Resultate an

Dazu machten Berichte um einen Zoff zwischen den Spielern und der Klubführung samt eines angeblichen Presseboykotts die Runde. Terzic hatte öffentlich die Verantwortung für den schwachen Auftakt übernommen, aber auch angekündigt: "Wir werden uns zurückmelden. (...) Angesichts unserer Spiel- und Trainingsleistungen bin ich sicher, dass die Mannschaft bald die Punkte einfahren wird, die sie verdient."

Diesen Worten ließen seine Schützlinge Taten folgen. Es folgte der erste Saisonsieg bei Celta Vigo (2:0) und nun eben der nächste Dreier im Duell mit den Rojiblancos. Bilbao feierte damit den höchsten Sieg gegen Atletico seit 13 Jahren und klettert im LaLiga-Klassement zunächst auf Rang acht.

Terzic, der im Sommer auf Ernesto Valverde folgte, ist happy mit seiner Mannschaft: "Ich erlebe eine Mannschaft, die immer bereit ist, um den Sieg zu kämpfen. Für mich ist das Wichtigste, welche Reaktion wir gezeigt haben... Wir haben wahren Mut bewiesen."