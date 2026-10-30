Harry Kanes Wahl zum Gewinner des Ballon d'Or galt bereits als äußerst knappe Angelegenheit - nun sind auch die offiziellen Zahlen da.
Mit nur 28 Punkten Vorsprung setzte sich der englische Torjäger des FC Bayern (1055 Punkte) am vergangenen Montag vor WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé (1027) durch, es war damit eines der engsten Rennen in der Geschichte der Auszeichnung. Der drittplatzierte spanische Weltmeister Lamine Yamal (881) lag dagegen schon recht deutlich zurück.
100 Journalisten waren wahlberechtigt, 40 von ihnen setzten Kane auf Rang eins. Mbappé wurde dagegen von nur 23 Stimmberechtigten als bester Profi bewertet.
Kane vor Mbappe: Knapper war es zuletzt bei Messi 2019
Kanes Vorsprung war am Ende auch geringer als der Abstand bei der Wahl 2024, als zwischen dem spanischen Sieger Rodri und dem Brasilianer Vini Jr. nur 41 Punkte lagen.
Knapper ging es zuletzt nur 2019 zu, damals gewann Argentiniens Superstar Lionel Messi mit sieben Punkten Vorsprung auf den Niederländer Virgil van Dijk.