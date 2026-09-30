Olivier Giroud hätte Anfang 2018 auch zu Borussia Dortmund wechseln können - doch aus gutem Grund wählte er einen anderen Weg.

In einer Show beim französischen TV-Sender Canal+, die zu Ehren seines 40. Geburtstages am Mittwoch ausgestrahlt wurde, erinnerte sich Giroud in launigem Gespräch an den Januar 2018.

Da er beim FC Arsenal ins zweite Glied gerutscht war und um seinen Stammplatz in der französischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer 2018 bangte, strebte Giroud im Wintertransferfenster einen Wechsel an. Eine Option dabei: Der BVB, der Interesse an dem damals 31-jährigen Angreifer anmeldete.

Warum musste Olivier Giroud dem BVB absagen?

Allerdings brachte Ehefrau Jen Ende Januar 2018 das dritte von vier gemeinsamen Kindern, Sohn Aaron, zur Welt - und war daher strikt gegen einen Umzug. "Vergiss es", meinte Giroud daher bezüglich eines Wechsels zur Borussia. "Sie (Ehefrau Jen, d. Red.) sagte mir: 'Wenn du mich jetzt in ein anderes Land bringst, nach Deutschland - und dann auch noch nach Dortmund ... Dann bringe ich dich um", berichtete der Stürmer, der mittlerweile für den OSC Lille spielt, lachend von der Ansage seiner Frau.

Statt nach Dortmund wechselte Giroud letztlich für 17 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea, konnte mit seiner Familie also in London bleiben. Dabei war er Teil eines Stürmer-Dominos: Pierre-Emerick Aubameyang verließ Dortmund in Richtung Arsenal und nahm dort Girouds Platz ein, während Michy Batshuayi Chelsea verließ und beim BVB Aubameyang-Nachfolger wurde.

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Nebst Familienglück ging Girouds Plan derweil auch sportlich auf. Bei Chelsea spielte er häufiger von Beginn an und war bei der WM 2018 dann auf dem Weg zum WM-Titel mit Frankreich im Sturmzentrum gesetzt. Zwar erzielte der 137-malige Nationalspieler kein Turniertor und musste sich deshalb Kritik anhören, allerdings nahm er auch ohne Treffer eine wichtige Rolle im Team des damaligen Trainers Didier Deschamps ein.

Bei Chelsea blieb Giroud dreieinhalb Jahre, ehe er 2021 zur AC Mailand weiter zog. 2024 folgte der Wechsel zu Los Angeles FC in die MLS, nur ein Jahr später kehrte der Franzose aber nach Europa und gleichzeitig nach 13 Jahren im Ausland in seine Heimat zurück. Für Lille kam Giroud seither in 50 Pflichtspieleinsätzen auf zwölf Tore, sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Dann wird der Routinier seine Karriere voraussichtlich beenden, wie er nun bei Canal+ und auch gegenüber L'Equipe ankündigte.