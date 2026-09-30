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Oliver Maywurm

"... und dann auch noch nach Dortmund": Warum Olivier Giroud dem BVB einen Korb geben musste

Bundesliga
O. Giroud
Borussia Dortmund
FC Chelsea
Lille

Der BVB klopfte 2018 bei Olivier Giroud an, war für den Franzosen allerdings keine ernsthafte Option - und das aus gutem Grund.

Olivier Giroud hätte Anfang 2018 auch zu Borussia Dortmund wechseln können - doch aus gutem Grund wählte er einen anderen Weg.

In einer Show beim französischen TV-Sender Canal+, die zu Ehren seines 40. Geburtstages am Mittwoch ausgestrahlt wurde, erinnerte sich Giroud in launigem Gespräch an den Januar 2018.

Da er beim FC Arsenal ins zweite Glied gerutscht war und um seinen Stammplatz in der französischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer 2018 bangte, strebte Giroud im Wintertransferfenster einen Wechsel an. Eine Option dabei: Der BVB, der Interesse an dem damals 31-jährigen Angreifer anmeldete.

Warum musste Olivier Giroud dem BVB absagen?

Allerdings brachte Ehefrau Jen Ende Januar 2018 das dritte von vier gemeinsamen Kindern, Sohn Aaron, zur Welt - und war daher strikt gegen einen Umzug. "Vergiss es", meinte Giroud daher bezüglich eines Wechsels zur Borussia. "Sie (Ehefrau Jen, d. Red.) sagte mir: 'Wenn du mich jetzt in ein anderes Land bringst, nach Deutschland - und dann auch noch nach Dortmund ... Dann bringe ich dich um", berichtete der Stürmer, der mittlerweile für den OSC Lille spielt, lachend von der Ansage seiner Frau.

Statt nach Dortmund wechselte Giroud letztlich für 17 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea, konnte mit seiner Familie also in London bleiben. Dabei war er Teil eines Stürmer-Dominos: Pierre-Emerick Aubameyang verließ Dortmund in Richtung Arsenal und nahm dort Girouds Platz ein, während Michy Batshuayi Chelsea verließ und beim BVB Aubameyang-Nachfolger wurde.

Giroud Lille desktopGetty Images

Nebst Familienglück ging Girouds Plan derweil auch sportlich auf. Bei Chelsea spielte er häufiger von Beginn an und war bei der WM 2018 dann auf dem Weg zum WM-Titel mit Frankreich im Sturmzentrum gesetzt. Zwar erzielte der 137-malige Nationalspieler kein Turniertor und musste sich deshalb Kritik anhören, allerdings nahm er auch ohne Treffer eine wichtige Rolle im Team des damaligen Trainers Didier Deschamps ein.

Bei Chelsea blieb Giroud dreieinhalb Jahre, ehe er 2021 zur AC Mailand weiter zog. 2024 folgte der Wechsel zu Los Angeles FC in die MLS, nur ein Jahr später kehrte der Franzose aber nach Europa und gleichzeitig nach 13 Jahren im Ausland in seine Heimat zurück. Für Lille kam Giroud seither in 50 Pflichtspieleinsätzen auf zwölf Tore, sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Dann wird der Routinier seine Karriere voraussichtlich beenden, wie er nun bei Canal+ und auch gegenüber L'Equipe ankündigte.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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