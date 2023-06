Umweltverstöße beim Bau: Neymar droht Millionenstrafe

Sportlich gesehen verlief es aufgrund einer Verletzung in dieser Saison nicht gut für Neymar, nun kommen Probleme in seiner Heimat hinzu.

WAS IST PASSIERT? Unregelmäßigkeiten beim Bau könnten den brasilianischen Fußball-Superstar Neymar teuer zu stehen kommen. Ein Bauprojekt auf dem Anwesen des Stürmers von Paris St. Germain im Bundesstaat Rio de Janeiro wurde wegen "Umweltverstößen" gestoppt, was zu einer Geldstrafe von umgerechnet knapp einer Million Euro führen könnte, wie das Büro des Bürgermeisters der Gemeinde Mangaratiba mitteilte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Projekt auf dem Luxusanwesen Neymars etwa 130 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt sei "ohne Umweltgenehmigung" in Angriff genommen worden. Die Behörden waren durch Beschwerden in den Sozialen Medien aufmerksam geworden und entdeckten "verschiedene Umweltverstöße", darunter die Umleitung eines Wasserwegs und die unerlaubte Entnahme von Wasser aus einem Fluss. Darüber hinaus soll es auch unerlaubte Ausgrabungen und Erdbewegungen sowie die Verwendung von Strandsand ohne Genehmigung gegeben haben.

WAS WURDE GESAGT? "Der nächste Schritt wird sein, die festgestellten Unregelmäßigkeiten zu bewerten und ein Bußgeld zu verhängen, das nach Schätzungen und in Anbetracht der verursachten Umweltschäden nicht unter fünf Millionen Reais (knapp eine Million Euro) liegen wird", erklärte das Büro des Bürgermeisters.

Neymar hatte das Anwesen 2016 gekauft. Lokalen Medien zufolge erstreckt es sich über 10.000 Quadratmeter Land und umfasst einen Hubschrauberlandeplatz, ein Spa und ein Fitnessstudio. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP reagierten die Vertreter des 31-Jährigen in Brasilien nicht.

